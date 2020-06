Zéland je tři týdny bez covidu, pochvaluje si Češka. A vysvětluje, proč tomu tak je

Tereza Vítková přijela na Zéland v lednu 2020 jako běžný turista. Její cestovatelský plán nabral díky světové pandemii během měsíce zcela jiný směr. Kromě obrovské zkušenosti v podobě prožití karantény v cizí zemi pro ni bylo zajímavé i sledovat dění v Čechách. Stejný problém, odlišná řešení. „Novozlanďané jsou velmi poctiví a důslední,“ říká. I to byl podle ní jeden z důvodů, proč celou situaci zvládla země bez větších potíží. „Lepší místo na přečkání covidu jsem si vybrat nemohla,“ říká bez nadsázky.

Lidovky.cz: Jak to nyní na Novém Zélandu vypadá a jaká opatření zde platí? Jak probíhá uvolňování, pokud probíhá?

Minulé pondělí přešel Nový Zéland do tzv. levelu 1, což je nejnižší stupeň opatření v rámci plánu na zvládnutí covidu-19. V praxi to znamená, že došlo ke zrušení všech opatření. Lidé se mohou pohybovat bez omezení, všechny společnosti, služby a doprava se vracejí k běžnému provozu. Dnes už na ulici nepoznáte, že nějaké restrikce byly. Jediným omezením zůstávají uzavřené hranice pro nerezidenty a 14denní izolace po příletu do země. Skvělou zprávou je, že země je covid free. I přes stále probíhající testování se za poslední tři týdny neobjevil žádný nový případ a všichni nemocní se uzdravili.

Lidovky.cz: Dodržují lidé opatření nařízená vládou?

S dodržováním opatření vyhlášených vládou tady nebyl vůbec žádný problém. Kiwi, jak se místním obyvatelům říká, jsou velmi akurátní, poctiví a lpí na dodržování pravidel a určitých hodnot.

Lidovky.cz: Jakou náladu pociťujete kolem sebe?

Novozélanďané jsou obecně velmi optimističtí a přátelští lidé. Během karantény, která byla velmi přísná, jsem nezaznamenala žádnou skepsi.

Lidovky.cz: Jak je to v zemi s cestováním?

Nyní se jedná o tzv. „tasmánské bublině“, kdy by byl umožněn volný pohyb mezi Novým Zélandem, Austrálií a Oceánií. Zatím je vše v řešení ohledně termínů a podmínek, ale motivace rozhýbat cestovní ruch je silná. Vláda pobídla obyvatele, aby v rámci země začali znovu cestovat a podpořili tak místní podnikatele. Na cestách už je tedy opět živo.

Lidovky.cz: Jak prožíváte situaci? Na co jste se po karanténě nejvíce těšila?

Měla jsem obrovskou výhodu zázemí u přátel v Aucklandu, kde jsem celou karanténu velmi komfortně a v klidu přečkala. Cesta se mi tím zásadně prodloužila a na Zélandu tak plánuji ještě nějakou dobu zůstat a objevovat další krásy země. Nejvíc mi chyběla volnost, že můžu, když chci. A teď už zase můžu.

Lidovky.cz: Sledujete tamní politiku? Jak se staví občané k ohrožení koronavirem?

Novy Zéland vede premiérka Jacinda Ardern, velmi zajímavá postava a skvělý lídr. S příchodem pandemie velmi jasně, včas a přitom empaticky hovořila ke své zemi, což mě nadchlo. Od té doby sleduji místní politiku více. Zajímavé je třeba řešení podpory lidí, kteří přišli díky covidu-19 o práci, jak se plánují rozpočty nebo jak se zde staví k prevenci kriminality. Jejich způsob přemýšlení je úplně odlišný od našeho a to mě baví.

Lidovky.cz: Myslíte, že karanténa lidem po celém světě „něco dala“? Byla pozitivní, či nikoli?

Netroufám si říct, co lidem karanténa globálně dala, každopádně věřím, že to pro většinu populace je nová a neznámá situace, která všechny ovlivnila. Pro mne osobně to bylo obrovské otevření očí a uvědomění si, že věci, na které jsem zvyklá nejsou samozřejmostí, a o to víc si jich teď vážím.

Lidovky.cz: Jak je na tom země po ekonomické stránce?

Nový Zéland hospodaří zřejmě velmi zodpovědně, protože nezná slovo schodek. I proto si vláda mohla dovolit velkou podporu občanů, kteří přišli o práci. Trvalo pouhý týden, kdy přišla s jasným plánem na podporu ekonomiky jednotlivců i podnikatelů a podpory začala ihned vyplácet. Hlavním zdrojem ekonomiky je samozřejmě turismus, jehož pokles přinese velké ztráty. Přesto tady necítím žádnou paniku. Věřím, že vládní podpora v mnoha oblastech, její rychlost a flexibilita, pomůže Zélandu zůstat tím krásným místem, kterým je.