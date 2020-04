Nad Bělehradem létá helikoptéra a vycházet ven se smí pouze v určité hodiny, popisuje Češka situaci v Srbsku

Oceňovaná čeká designérka Daniela Komatović žije a tvoří v Bělehradě. Podle ní zvládá Srbsko pandemii dobře. „Můj osobní dojem je, že postkomunistické státy zvládají tuto krizovou situaci lépe než západní země. Zřejmě to bude dáno, kromě dobré organizace, lepších hygienických návyků, smyslu pro řád a disciplínu také vrozeným osobním přístupem ke každé lidské bytosti,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz.

Lidovky.cz: Jak vypadá současná situaci v Srbsku?

V Srbsku je nyní zhruba 1 700 lidí nakažených koronavirem (údaje z neděle 5. dubna, pozn. red.), z toho jich je 90 připojeno na dýchací přístroje a bohužel 44 lidí nákaze podlehlo. Doposud bylo otestováno zhruba 6 400 osob. Tyto čísla se samozřejmě každý den mění. Infekční oddělení v nemocnicích jsou připravena pro pacienty s komplikacemi, a pro lehčí případy je vyčleněna obrovská výstavní hala v Bělehradě, který je zasažen nejvíce. Armáda zde vystavěla boxy s lůžky pro tři tisíce osob. Nyní zde přebívá 69 lidí s lehčími příznaky nemoci. Vláda chce tímto řešením předejít případné nezvladatelné kritické situaci, kterou známe z Itálie nebo Španělska.

Lidovky.cz: Jaká opatření jsou v Srbsku zavedena a jak je lidé přijímají?

Prezident Vučić 15. března vyhlásil výjimečný stav. O týden později byl dokonce vyhlášen zákaz volného pohybu pro všechny obyvatele od 17. do 5. hodiny ranní, a v sobotu již od 13. hodiny do pondělí 17. hodiny. Senioři starší 65 let musí zůstat v domací karanténě. Opustit domov je jim dovoleno pouze za účelem nákupu, a to v sobotu od třetí do osmé hodiny ranní. Otevřeny zůstaly pouze obchody s potravinami a lékárny, a to od sedmé do 15. hodiny. Na ulicích je dovolen shluk maximálně dvou osob, a za porušení zákazu vycházení hrozí vysoké pokuty. Každý, kdo by teď doputoval do Srbska, musí podstoupit 28denní karanténu. Za porušení karantény hrozí trest odnětí svobody v délce trvání do tří let. Nad Bělehradem létá helikoptéra, která kontroluje situaci na ulicích. S lidmi je to prostě težké, chybí odpovědnost.

Lidovky.cz: Mají lidé dostatek ochranných pomůcek?

V současné chvíli má Srbsko díky poměrně včasným opatřením a nekompromisním řešením situaci pod kontrolou a mám dojem, že je i dostatečně vybaveno veškerými dostupnými ochrannými pomůckami, včetně důležitých respirátorů. K tomu jistě přispěla výrazná pomoc od zemí, jako je například Čína, Rusko nebo Norsko. Nezanedbatelná pomoc přišla i z Evropská unie.

Lidovky.cz: Dokázala byste porovnat situaci v Srbku a v Česku?

V Srbsku se zdají být opatření přísnější než v Čechách, a to především kvůli mentalitě místních obyvatel. Vláda se jednoduše bála italského scénáře vzhledem k tomu, že mentalita místních obyvatel je velmi podobná mentalitě italské. Tady jsou lidé zvyklí trávit veškerý volný čas venku ve společnosti přátel nebo rodiny, k čemuž přispívá pěkné počasí, typické pro mediterán. Navíc Srbové mají, stejně jako Italové, trochu problém s disciplínou a svévolností, a neradi slevují ze svých standardů a stereotypů. Můj osobní dojem ale je, že Srbsko i Česko zvládají pandemii poměrně dobře. Obecně se dá říci, že postkomunistické státy zvládají tuto krizovou situaci lépe než západní země. Zřejmě to bude dáno, kromě dobré organizace, lepších hygienických návyků, smyslu pro řád a disciplínu také vrozeným osobním přístupem ke každé lidské bytosti. Slované jsou známi pro svou vřelost a připravenost pomoci jeden druhému ve vypjatých situacích. A to je v takovýchto chvílích nesmírně důležité. To v nás zůstalo už z dob sokolů a skautů.

Lidovky.cz: Jak lidé přísná opatření zvládají? Dodržují vládní nařízení?

Zdá se, že místní obyvatelé ještě úplně nepochopili, přes veškerá přísná opatření, závažnost situace. To je také důvod, proč se tato opatření i dále zpřísňují. Stále můžete na ulicích vídat poměrně dost lidí. Jen polovina z nich nosí roušku a jen velmi malá část nosí i ochrané rukavice. Krásné počasí je samozřejmě nebezpečným protihráčem. Lidé najednou zapomenou, že všude kolem nás řádí nebezpečný virus a mají potřebu si sluníčka maximálně užít.

Ze zahraničí se vrátilo 300 tisíc lidí

Lidovky.cz: Sledujete tamní politiku? Jak se staví Srbové k ohrožení koronavirem?

Místní politiku sleduji jen okrajově. Stejně jako kdekoli jinde na světě i zde platí skutečnost, že co člověk to jiný názor a přístup k problému. Co je ale již nyní jasné, i tady se celá situace odrazí na ekonomice státu. Nějací lidé zde už o práci přišli. Navíc se teď do Srbska vrátilo zhruba 300 tisíc Srbů z celého světa, kteří ve velké většině také přišli o práci. Dá se tedy očekávat, že nezaměstnanost stoupne. Nicméně, vláda už připravuje různá opatření, která by měla zajistit co nejmenší propad ekonomiky, jež byla v posledních letech již na vzestupu.

Daniela Komatović Designérka, grafička, malířka a fotografka. Narodila se v Praze, kde také vystudovala grafický design. Spolupracovala s řadou známých značek. V roce 2015 představila svou vlastní řadu šperků, která později získala ocenění v soutěži A’Design Award & Competition.



Lidovky.cz: Jak prožíváte situaci vy a vaše rodina?

V celku dobře, v rámci možností. Těžko si ale můžete užívat vlastního pohodlí, když víte, že je kolem vás poměrně dost lidí nemocných, nešťastných, naštvaných a zoufalých. Spousta několikačlenných rodin se teď musí tísnit v malých bytech, kde přirozeně sílí nervozita. Tím se bohužel zvýší počet případů domácího násilí, především na ženách. Pro mě osobně se toho zas tak moc nezměnilo, kromě toho, že musím víc vařit a uklízet. I předtím jsem pracovala z domova, kde mám malířský ateliér, grafické studio i fotoateliér. Povahou jsem introvert a většinu času stejně trávím sama ve svých ateliérech. Na deficit společnosti jsem tudíž zvyklá a nevadí mi, samotu spíše vyhledávám. Bydlíme v málo osídlené čtvrti, takže se v celku bezpečně můžeme každý den procházet v blízkém okolí. Čteme si ze světových veleděl, sledujeme skvosty mezinárodní i domácí kinematografie a děláme si doma ve věcech pořádek. Prostě se věnujeme činnostem, na které za normálních okolností času nezbývalo. Navíc máme v domě stolní tenis, terasu, posilovnu, klavír, kytary, šachy a karty, což ocení hlavně nudící se děti. Jsme také ve spojení z českou ambasádou v Bělehradě, od které získáváme aktuální informace pro případ, že bychom se přesto rozhodli vratit do Prahy.