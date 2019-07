Nádherné hory, sport, čistý vzduch a tyrolská pohostinnost. Vítejte v Jižním Tyrolsku

Když se přehoupnete přes Brennerský průsmyk, otevřou se před vámi Dolomity. Míjíte řadu hradů, protože strategická poloha předurčila význam a bohatství, které je v kraji znát. Pak z dálnice sjedete do údolí kolem Bolzana a hory jsou všude kolem vás. V zimě je tak Jižní Tyrolsko Mekkou lyžařů, v létě však zůstává turisty ještě stále tak trochu opomíjeno.

Přitom jde o jeden z nejzajímavějších koutů Evropy. Mísí se zde totiž vlivy Rakouska a Itálie, a to ve všech směrech. V architektuře, kultuře i gastronomii. Navíc je zde záviděníhodné klima, jehož výsledkem je pitoreskní kombinace zasněžených hor a palem rostoucích v údolích. Alpské prostředí se tady dokonale prolíná se středomořským životním stylem.



Spaní na farmě i ve věži

K plánování lze využít rozcestník Dolomitisupersummer.com. Tady si můžete koupit lístky na lanovky nebo slevové karty. Objevíte tu tipy na zajímavá místa, výlety i jízdy po cyklostezkách nebo si vychytáte akce, o nichž byste se jinak nedozvěděli. Nudit se tu tedy rozhodně nebudete.

Také možnosti, kde mít základnu, odkud budete na výlety vyrážet, jsou opravdu široké. Kdo chce poznat Jižní Tyrolsko očima místních, může se ubytovat na některém z místních statků ze sítě Roter Hahn (webové stránky nabízejí i českou mutaci). Rázem se tak ocitnete třeba uprostřed vinice, jablečného sadu nebo obklopeni pastvinami.



Nocovat se dá i na horských chatách. „Tady je ale třeba si ubytování objednávat s velkým předstihem. Letní hřebenovky s přespáním jsou totiž velmi oblíbené,“ upozorňuje Valentine Mattuzziová z Turistické centrály Jižního Tyrolska v Bolzanu. Kdo dává přednost „klasice“ v podobě apartmánů, penzionů a hotelů, může se ubytovat v lyžařských střediscích jako Santa Catarina, Val Gardena či Alta Badia.

Zajímavé možnosti ale nabízí i méně známá místa. Třeba městečko Völs am Schlern (italsky Fie allo Sciliar), které leží 18 kilometrů od Bolzana, na okraji přírodního parku Schlern-Rosengarten (italsky Parco Naturale Sciliar-Catinaccio). Centrum městečka leží na kopci u kostela. K němu přiléhá hotel Turm neboli věž. Dnes je tu věží pět, ta nejstarší pochází ze 13. století. Hotelu propůjčují nezaměnitelný ráz.

Stojí za to sem zajít třeba jen na oběd nebo na večeři. Kuchyně Stephana Pramstrahlera je totiž vyhlášená. O jeho kulinářských kvalitách svědčí i 14 bodů podle Gault Millaua. K dobrému jídlu samozřejmě patří i dobré víno. To podávané zde pochází z vlastní vinice Der Grotterhof, kde Stephan pěstuje klasické jihotyrolské odrůdy. A čeká vás zde i kulturní zážitek. Stěny hotelu jsou totiž plné jedinečných uměleckých děl. Ve sbírce rodiny Pramstrahlerů najdete Picassa, Oscara Kokoschku i Paula Kleeho.

Víc než jen túry

Městečko Völs je také skvělým výchozím bodem do oblasti Seiser Almu (Alpe di Siusi), náhorní planiny o velikosti 8000 fotbalových hřišť, která nabízí celou řadu vyžití. Na planině se nachází jezero Völser Weiher (Laghetto di Fie), které Italský svaz životního prostředí a Italský turistický klub opět zařadili mezi pět nejčistších jezer v Itálii. Zaplavat si v takové vodě stojí tedy za to.

Pro děti mají na Seiser Alm speciální čarodějnickou stezku „Hexenquellen“, která vede od horské chaty Tirler v Saltrii. Měří dva kilometry, chodí se po ní naboso a zdoláte ji zhruba za dvě hodiny. Samozřejmě jsou tu ale i trasy pro náročnější turisty, při nichž vás čekají úchvatné scenerie Dolomit. UNESCO je dokonce v roce 2009 zařadilo na svůj seznam světového dědictví. Ta nejkrásnější místa jsou spojena do UNESCO Geotrail Dolomity. V deseti etapách trasa zdolává 176 kilometrů.

Jedna z krásných etap vede právě přes náhorní planinu Seiser Alm (16 km, zhruba 6 hodin). Z jedné strany ji ohraničují masivy Schlernu (Sciliar), z druhé strany masivy Plattkofel, Langkofel a Sella. Po cestě se dá na několika místech občerstvit. Kousek od chaty Sanon pak začíná prudký, téměř dvouhodinový sestup do údolí Val Gardena do malebného městečka St. Ullrich. Kdo by se na něj necítil, může sjet do údolí lanovkou.

Kolo zvládnou i děti

Jižní Tyrolsko si ovšem můžete užít i v sedle kola. Zdejší cyklostezky vás provedou překrásnými údolími s výhledy na vinice a tiché Dolomity. A až vám nebo vašim malým závodníkům dojdou síly, skočíte na vlak a vrátíte se zpátky na základnu.

Například na staré římské cestě Via Claudia Augusta vede cyklostezka skoro pořád z kopce podél řeky Etsch. „Začíná v průsmyku Reschenpass a končí ve městě Salurn v nejjižnějším cípu Jižního Tyrolska,“ dává tip Valentine Mattuzziová. Nejkrásnějšími body podél cyklostezky jsou jezero Reschensee, četné kláštery a hrady a města Glorenza, Merano a Bolzano. „Stezka je vhodná i pro dětské cyklisty, stačí si vybrat jen nějaký úsek a rozložit jej do více dní,“ doplňuje Mattuzziová. Ideální je, když si pořídíte kartu „bikemobil“, která vám umožní neomezeně využívat busy, vlaky a některé lanovky. A zahrnuje také jednorázové zapůjčení kola.