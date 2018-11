Nejdražší káva na světě i nejdelší železniční tunel. Znáte 7 švýcarských unikátů?

Co se vám vybaví, když se řekne Švýcarsko? Matterhorn, čokoláda, hodinky, nebo snad sýry? Tahle malá, neutralitu vyznávající země má ale spoustu dalších jedinečností, které ji odlišují od ostatní Evropy i světa. Co o Švýcarsku nejspíš možná nevíte?

Největší město Curych získalo hned několik světových prvenství. V mnoha žebříčcích si vysloužilo nálepku nejdražšího města světa a také města s nejlepší kvalitou života. Je tu tak čisto, že podle mnohých můžete jíst s nadsázkou ze země.



Švýcarsko je obecně jedno z nejčistších míst na světě. Už několikrát se stalo dokonce nejčistším státem světa. Na odpadky tu opravdu nenarazíte. Ale – vlastně za to doslova zaplatíte. Třeba i když si kupujete kávu, protože ta už získala také titul „nejdražší na světě“.

Je připravené na (atomovou) válku. Jen v Alpách najdete na 300 000 bunkrů a krytů, ve městech má řada obytných domů i svůj vlastní atomový kryt. Je to běžná součást bydlení – asi tak jako u nás sklep nebo balkon. Švýcaři si tak střeží svou pověstnou neutralitu.

Švýcarské Alpy nepřehlédnete. Ale víte o nich, že zaujímají až 60 % celé země? Nebo že v nich najdete největší koncentraci vrcholů vyšších než 4000 m n.m.? Je jich tu celkem 24. A pokud budeme počítat vrcholy nad 3000 m n.m., tyčí se jich tu dokonce více než 200.

Gotthardský úpatní tunel je železniční tunel vedoucí skrze alpské masivy. Měří neuvěřitelných 57 km a je díky nim tím nejdelším železničním tunelem na světě. Otevřeli ho teprve před dvěma roky, 1. 6. 2016, a zrychlil dopravu mezi Curychem a Milánem.



Jacob Schweppe ve Švýcarsku vynalezl bublinkovou limonádu. Bylo to už v roce 1783, když se mu podařilo „napumpovat“ do vody bublinky a způsobit revoluci. Tehdy se totiž věřilo, že „vzduch ve vodě“ je léčivý, sodovka se prodávala v lékárnách ve speciálních kameninových lahvích. A její věhlas se dostal až do Londýna, kde za ni Schweppe dostal v roce 1836 i pečeť královské kvality. O 15 let později se jí na Světové výstavě prodalo přes milion lahví! Rok 1870 přinesl pak další zlom. První Indian Tonic Water, tedy první ochucenou limonádu na světě.

„Narodil se“ tu suchý zip. Psal se rok 1948, když švýcarský inženýr de Mestral bojoval v Alpách s nalepenými lopuchy na kalhotách a dostal tenhle nápad. Naprosto geniální! A mimochodem, Albert Einstein tu také dal dohromady svou teorii relativity.