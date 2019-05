Nejhezčí levady na Madeiře: 6 zapomenutých stezek prakticky bez turistů

Zavlažovací kanály „levadas“ jsou jedním z nejtypičtějších znaků Madeiry. Jejich hlavní funkcí je rozvádět vodu z vlhkého severu ostrova na jeho suchý jih. Historie levad sahá až do 15. století a dostat se k informaci, kolik přesně kilometrů jich na ostrově najdeme, je téměř nemožné.

Spokojme se proto s tím, že je to něco mezi 2,5 až 5 tisíci kilometry. Krom zavlažování jsou ale také skvělou příležitostí ke krátkým procházkám i náročným a exponovaným túrám. Nechte si doporučit některé z nich.



Levada do Moinho a Levada Nova

Tento nádherný okruh, který zabere okolo 3 až 4 hodin (záleží, jak moc se budete chtít kochat), je plný nádherných výhledů a prakticky bez jakéhokoliv převýšení. Některá místa jsou možná exponovanější, než by si člověk přál, ale dodávají celé procházce na dramatičnosti. Výchozím bodem na Levadu Moinho je kostel ve vesnici Ponta do Sol, odkud budete nejprve procházet přes malá políčka se zeleninou krkolomně umístěná v prudkém svahu.

Po celou dobu budete mít nádherný výhled na zelené údolí pod vámi, na jehož konci vás čeká vodopád a pod ním několik míst vhodných pro piknik. Cesta zpátky vás zavede nad padající masu vody a dál se budete vracet po stejném úbočí údolí, ale o několik desítek metrů výše po Levada Nova. Ta je mnohem exponovanější (v několika místech zcela chybí zábradlí a levada je poškozená) a v jednom úseku vede skrze skálu a další menší vodopád.



Trasa: 8,5 km, okruh, minimální převýšení

Levada Pedregal – Ponta del Pargo

Deset a půl kilometrů dlouhý okruh na jihozápadě Madeiry nevede pouze po levadach. V druhé polovině vás totiž zavede na nádherné vyhlídky nad neskutečnými útesy padajícími strmě do oceánu. Trasa začíná v Ponta de Pargo po cestě Caminho do Pedregal, z níž po chvíli odbočíte vlevo na levadu vedoucí ve stínu vysokých stromů, proto ji klidně můžete absolvovat i za horkého počasí. Když po příjemné procházce s občasným výhledem narazíte na konec levady, cesta vás nasměruje ke Capela da Nossa Senhira da Boa Morte, odkud se po uzounké cestičce dostanete na fascinující výhled z útesu zabezpečený jen zrezivělými sloupky a potrhaným pletivem, což dodává místu punc autentičnosti. I přesto, že je zde útes téměř stejně působivý jako nejpopulárnější Cabo Girao, turistu zde téměř nepotkáte. Celá cesta zpět do Ponta de Pargo vede podél útesů, a vyhlídek se proto najde ještě několik.

Trasa: 10,5 km, okruh, snadná





Lagoa do Vento (Rabacal)

Jednoznačně nejoblíbenější oblast pro objevování levad je na Madeiře oblast Rabacal a speciálně stezka vedoucí k 25 fontes. Tahle trasa je ale neskutečně přeplněná turisty a nic výjimečného nenabízí. Doporučuji raději jiný okruh v oblasti. Začněte jako ostatní na parkovišti na silnici ER 105 po Levadě Alecrim. V první části trasy půjdete po vrstevnici a občas se pokocháte nádherným výhledem. Po čase narazíte na směrovku směr Lagoa do Ventro a zahnete prudce dolů doleva.

Zahájíte klesání po méně příjemném chodníčku, který je občas vlhký a klouzající. Vodopád se nejprve ohlásí zvukem a až potom jej uvidíte – živou vodu uprostřed divoké zeleně. Odtud pak pokračuje chodník až k poetickému Casa de Rabacal – kavárně zasazené uprostřed zeleně, kde dělají nejlepší citrónové koláče. Odtud se už po poměrně krátkém stoupání dostanete zpět k parkovišti.



Trasa: cca 7 km, okruh, 3–4 h, převýšení 332 m

Levada do Paul

Exponovaná Levada do Paul se vine po stejnojmenné náhorní plošině Paul de Serra a nepatří mezi turisty zrovna k nejoblíbenějším, nicméně právě proto oplývá skvělou opuštěnou atmosférou. Je poměrně vysoko, což zaručuje nádherné výhledy, ale také absenci stínu. Vydejte se sem proto spíše za méně horkého počasí. Na cestě budete potkávat stádečka krav a možná se vám poštěstí sledovat, jak jim farmáři přivezou až sem vysoko do suchých hor trávu z vlhčích koutů ostrova na přilepšenou. Trasa nenabízí možnost okruhu, takže budete muset absolvovat návrat po stejné levadě.

Trasa: 11 km, zpět po stejné trase, prakticky bez převýšení





Levada do Caldeirao Verde

Šťavnatá zeleň všude okolo, vodopád s křišťálově čistou vodou a temné tunely bez konce. To je Levada do Caldeirao Verde. Vychází se od Queimadas’ house a už po několika desítkách minut chůze narazíte na nádherné vyhlídky na vesničku Sao Jorge a hory tyčící se okolo. Cílem cesty je vodopád jako vystřižený z dobrodružných knih. Abyste se k němu dostali, budete ale muset překonat sérii temných a vlhkých tunelů, v nichž se bez čelovky rozhodně neobejdete. Než se po stejné stezce vrátíte zpět, dejte si malou pauzu a piknik za zvuků vody deroucí se ze skály umístěné několik desítek metrů nad vašimi hlavami.

Trasa: 12 km, po stejné trase zpět, prakticky bez převýšení

Levada dos Tornos

Jedna z nejdůležitějších levad na Madeiře transportující vodu ze severní vlhké části ostrova na jeho sušší jih je Levada dos Tornos. Doporučujeme proto projít se až téměř na její začátek a pochopit tak, odkud se vlastně voda v levadach bere. Stezka začíná v Lombo do Urzal nedaleko Boaventury a vede do vesničky Faja do Penedo. Většina trasy je ve stínu a nabízí opravdu nepopsatelné vyhlídky, zelenou bujnou vegetaci a v druhé části také několik domků se zázemím pro fungování celé levady.

Trasa: 13 km, okruh