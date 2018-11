Někteří místní nevěří personálu restaurací, příbory si oplachují čajem, vzpomíná na Hongkong Češka

Praha Kristýna Sojová v Hongkongu strávila půl roku, byla zde během studia na stáži. „Lidé v Hongkongu jsou velmi opatrní, co se týče hygieny. V restauracích se běžně při objednávce jídla servíruje vroucí voda, ve které si zákazníci před jídlem omyjí talíře, hůlky, misky a další servírovací nádobí. Někdy se servíruje také čaj v konvicích, a jak jsem byla upozorněna, první várka se za žádných okolností nepije, ale slouží k omytí příborů. To byla pro mě velká novinka. Jedna místní kamarádka mi říkala, že nevěří personálu pracujícímu v restauracích,“ říká.





Lidovky.cz: Vzpomenete si na první dny po přestěhování? Co vám nejvíce utkvělo v paměti?

Nejvíc mě překvapilo, jak jsou lidé svou prací pohlcení. Nestíhají se starat o své domácnosti, a proto tu je velká skupina domácích pomocnic. Jsou téměř v každé domácnosti. Setkala jsem se s několika Filipínkami, které si touto prací v Hongkongu přivydělávají a peníze pak posílají domů. Měla jsem to štěstí, že mě vzali mezi sebe a já jsem tak mohla nahlédnout do jejich každodennosti a poznat tak Hongkong z troch jiného úhlu.

Rachel, domácí pomocnice, která pracovala v bytě, kde jsem během svého pobytu žila, mě s sebou vzala v neděli ven. Neděle je pro domácí pomocnice v Hongkongu dnem odpočinku. Brzy ráno opouští byty svých zaměstnavatelů a vydávají se do ulic. Nejdříve se sejdou v parcích, kde se společně nasnídají, pak jdou do kostela a po mši jdou společně na oběd, sejdou se opět v parku, pustí si hudbu, tančí a povídají si. „V neděli odhodím tepláky a namaluji se. Aspoň jeden den chci vypadat hezky a cítit se ne jako hospodyně,“ vysvětlila mi Rachel.

Kristýna Sojová Během studií měla možnost hodně cestovat. Byla na půlroční stáži v Hongkongu, procestovala také Vietnam, v Thajsku jako dobrovolnice vyučovala děti angličtinu v Mexico City a jeden studijní rok strávila také v USA. Je závislá na dobré kávě, čokoládě a především zážitcích. Pracuje jako specialistka interní komunikace. Pochází z Valašska, kam se moc ráda vrací.

Dalším velkým šokem pro mě byla velikost mého pokoje, vešla se do něj jen jedna jednolůžková postel a nic víc. Kufr s oblečením jsem měla uložený v kuchyni pod stolem. Jedním z problémů v Hongkongu jsou drahé nemovitosti. Hongkong v minulosti čelil nedostatku prodejní plochy určené pro výstavbu bytových domů a rychle rostoucí populaci. Ceny bytů vlivem nedostatku pozemků rostou, a tak je pro mladé lidi téměř nemožné získat bydlení, které by si finančně mohli dovolit.



Lidovky.cz: Existuje nějaké české jídlo, které vám v cizině chybělo?

Hongkongská kuchyně se v řadě věcí liší od té naší. Neměla jsem úplně příležitost vařit české jídlo, protože nebylo možné sehnat suroviny, a když už jsem na ně narazila, byly hodně drahé. Nejvíc mi chybělo české pečivo. Toho jsem se po návratu nemohla nabažit. Co se týče jídla, je běžné, že místní lidé usrkávají jídlo z misky. Člověk, který neumí jíst hůlkami, má život v Hongkongu složitý. Často se také stává, že v restauracích nejsou dostupné ani klasické příbory.

Lidé v Hongkongu jsou velmi opatrní, co se týče hygieny. V restauracích se běžně při objednávce jídla servíruje vroucí voda, ve které si zákazníci před jídlem omyjí talíře, hůlky, misky a další servírovací nádobí. Někdy se servíruje také čaj v konvicích, a jak jsem byla upozorněna, první várka se za žádných okolností nepije, ale slouží k omytí příborů. To byla pro mě velká novinka.

Jedna místní kamarádka mi říkala, že nevěří personálu pracujícímu v restauracích. Raději si nádoby umyje sama, aby si mohla být jistá, že je nádobí opravdu čisté. Navíc, když misky prý umyje čajem, tak pak hezky voní, a to měla pravdu. Za neslušné se u stolování považuje, když je člověk nemocný a nabírá si do mísy jídlo hůlkami, které používá k jídlu. Měl by použít další pár hůlek, aby ostatní nenakazil. To je jen pár věcí, které mě na jídle a stolování v Hongkongu překvapily.