Nelétají ani vnitrostátní linky. Balijci jsou obezřetní a situaci berou vážně, ale nemají z čeho žít, říká Češka

Radka Michalová žije na Bali a ačkoli na čas musela přijet do Česka, sleduje, kdy se bude moci vrátit. „Z bezpečnostních důvodů nelétají letadla ze zahraničí ani vnitrostátní. Ostrov utichl, uklidnil se, aby se vir nešířil. Bohužel mnoho Balijců přišlo o práci. Ekonomika Bali závisí z 80 procent na turistickém ruchu, který kvůli koronaviru ustal, což zanechalo bez práce a finančních prostředků tisíce domorodců. Když nejsou turisté, není práce," říká.

Lidovky.cz: Jak to nyní na Bali vypadá a jaká opatření zde platí?

Aktuálně jsou uzavřené pláže, většina restaurací nabízí své pokrmy pouze „take away“, ale někteří průkopníci už zkoušejí klasický provoz. Je to ale těžké, na ostrově je velmi málo turistů, kteří služby využívají. Lokální obyvatelé si na restaurace nepotrpí. Pokud ostrov znáte a víte, jak moc je oblíbený a zalidněný, tak v tuhle chvíli je to velká změna. Z bezpečnostních důvodů nelétají letadla ze zahraničí ani vnitrostátní. Ostrov utichl, uklidnil se, aby se vir případně nešířil.

Lidovky.cz: Dodržují lidé opatření nařízená vládou?

Ano, dodržují. Balijci mají klidné povahy. Nemám informace, jak je to na ostatních ostrovech.

Lidovky.cz: Přicházejí lidé o práci?

Ano, bohužel mnoho jich o práci přišlo. Ekonomika Bali závisí z 80 procent na turistickém ruchu, který díky novému koronaviru ustal, což zanechalo bez práce a finančních prostředků tisíce domorodců. Když nejsou turisté, není práce.

Lidovky.cz: Jakou náladu pociťujete kolem sebe?

Lidé jsou obezřetní a berou možnou hrozbu vážně, ale spíš se mi zdá, že je trápí existenční problémy, které následují ruku v ruce s opatřeními.

Lidovky.cz: Jak je to v zemi s cestovním ruchem?

Oproti běžnému provozu je to velmi klidné. Ulice jsou prázdnější, spousta aktivit není povolena a ve vzduchu je cítit určité napětí, co bude dál a jak dlouho to bude trvat. Letadla nelétají do 1.června (toto je zatím známé datum), takže se v tuhle chvíli nedostanete do Indonésie ani z ní. Pokud jde o víza, vláda žádné turisty nevyháněla a nabídla jim bezplatné prodloužení víz, tedy v praxi, kdo už na ostrově byl, nemusí vízum řešit a může počkat, dokud se situace nevyjasní.

Lidovky.cz: Je na Bali dostatek ochranných pomůcek? Používají je lidé?

Všimla jsem si, že používají roušky. Nedovedu ale říct, jaké jsou zásoby. Panika tu není. Zřejmě je to i tím, že Balijci se potýkají i s jinými nemocemi, jako je horečka dengue. Balijci, které známe, jsou obezřetní, roušky používají a dodržují hygienická doporučení.

Lidovky.cz: Dokázala byste porovnat situaci na Bali a v Česku?

V Česku jsme velmi informovaní, během dne se dozvídáte nová stanoviska vlády, postupy nemoci a další kroky. Vzhledem k tomu, že jsme cizinci, nemáme tak podrobný přehled o situaci na Bali a v Indonésii.

Česká ambasáda pravidelně přispívá na svůj web aktuality, které sledujeme. Počet nakažených na Bali je relativně nízké číslo (balijský přítel mě informoval o číslu 300), ale jak už jsme zjistili i ve světě, ne každý nemocný je otestován a proto nedokážeme říct, že je stoprocentně pravdivé. Spousta balijců lékaře navštěvuje až v krajním případě a často se léčí doma.

Lidovky.cz: Jak prožíváte situaci vy?

Z osobních důvodů jsem se vrátila na pár týdnů do Česka, ale věřím, že v červenci se tam budu moct vrátit. Ostrov je velmi přátelský a na Balijce se už moc těším.

Češi v cizině Sledujete rubriku Češi v cizině a zdá se vám, že v seriálu některé země chybí? Jsou to zrovna ty, ve kterých žijete? Ozvěte se nám. Pokud se s námi chcete podělit o svoje názory a dojmy, napište nám na adresu cesivcizine@lidovky.cz. Uveďte svoje jméno a krátce popište místo, kde žijete a důvod, proč jste do zahraničí odjeli. Jako předmět zprávy uveďte "Češi ve světě".

Lidovky.cz: Sledujete tamní politiku? Jak se staví obyvatelé Bali k ohrožení koronavirem?

Vláda v tuto chvíli ještě čeká, zda dojde k vrcholu nemoci. Dle odhadů ministra zdravotnictví na konci měsíce dojde k vrcholo – to je totiž období muslimského svátku Ramadán a dojde k větší migraci občanů. Začátek června tedy ukáže další postup vlády a opatření.

Lidovky.cz: Jsou už otevřené pláže? Jak probíhá uvolňování?

V tuto chvíli jsou pláže už měsíc zavřené a před pár dny došlo k prodloužení do 1.června. Ani toto datum není ale možná konečné, ale my věříme, že by je mohli otevřít. Zároveň máme informaci, že to neplatí v každé oblasti, náš balijský přítel včera informoval, že na severu jsou pláže otevřené (zřejmě je tam menší hustota lidí) ale v populární oblasti na jihu to bohužel dovolené není. Jak už jsem zmínila, některé restaurace pomalu otevírají, i sportoviště (s podobným omezením jako u nás), ale třeba do škol se děti ještě nevrací.