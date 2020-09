Němci jsou jako turisté nepostradatelní hlavně pro příhraničí

Přínos německých turistů je nepostradatelný především pro české příhraniční oblasti, důležitý je ale pro celou republiku. Cestovatelé z Německa drží dlouhodobě první místo v návštěvnosti, přenocováních i celkových výdajích v Česku.

„Mnoho Němců nyní cesty do rizikových zemí omezí,“sdělili zástupci státní agentury CzechTourism. Německo by podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka mohlo ve středu prakticky celou Českou republiku zařadit mezi rizikové oblasti. Momentálně mezi ně patří Praha a Středočeský kraj.

Německá ekonomika je podle ředitele CzechTourism Jana Hergeta motorem cestovního ruchu pro řadu států včetně Česka. „V červu byli Němci také jedni z prvních, kteří se do Česka začali vracet. V létě pak společně s českými návštěvníky oživili turistický ruch i v Praze, kde chyběli turisté ze všech vzdálených trhů,“ uvedl.



V Česku se loni podle Českého statistického úřadu ubytovaly dva miliony Němců, tři čtvrtiny německých cestovatelů se do tuzemska vrací podle reportu tourdata Institutu turismu agentury CzechTourism opakovaně. Typický německý turista, který do tuzemska přijíždí, je starší 40 let, významně zastoupená je skupina cestovatelů nad 60 let. Největší zájem o dovolenou v Česku mají v Sasku a Bavorsku, uvádí dále zpráva.

Druhá vlna v Německu

„Německý ministr zdravotnictví Jens Spahn vyjádřil přání, aby zimní dovolenou trávili Němci v Německu. Informace o rekordních číslech pozitivně testovaných v Česku proběhla minulý týden médii zejména sousedních spolkových zemí, na celostátní úrovni se větší pozornost věnuje vývoji epidemie ve Španělsku nebo Francii, které patří mezi tradičně nejoblíbenější destinace německých cestovatelů,“ uvedla ředitelka zahraničního zastoupení CzechTourism v Německu Markéta Chaloupková.



Německo se podle ní nyní chystá na případnou druhou vlnu pandemie. „Od října se proto lidé přijíždějící z rizikových oblastí do Německa nevyhnou karanténě. Tu může po pěti dnech ukončit až negativní test. Přestože cestování do rizikových zemí není zakázáno, bude řada Němců toto omezení respektovat. Neje aby se vyhnuli povinné karanténě, ale i proto, aby neohrozili své blízké nebo kolegy,“ dodala.