Němci si nepodávají ruce, natož aby se objímali. Rozestupy dodržují i známí, říká Češka

Andrea Střelcová pracuje v Berlíně již delší dobu jako výzkumná pracovnice ve společnosti Maxe Plancka. „Spousta lidí je unavena hlavně z izolace či nejistoty. Němci nechápou, jak je možné, že se jejich vládě ještě nepodařilo dostat pandemii pod kontrolu. Ptají se, do jaké míry covid odhalil slabosti systému, ve kterém federální vláda v čele s kancléřkou Merkelovou musí neustále vyzývat ke spolupráci šestnáct spolkových zemí, z nichž některé jsou větší než Česko a které mají často odlišné priority,“ říká.

Lidovky.cz: Jak to nyní v Německu vypadá a jaká opatření zde platí?

V Německu je nyní 315 tisíc nakažených (údaje za minulý týden, pozn. red.) Na následky spojené s covidem zemřelo už 46 tisíc lidí. Celkové číslo nakažených v zemi, které má osmkrát víc obyvatel než Česko, překročilo dva miliony, v Česku je tedy asi 4x více nakažených na počet obyvatel. Některé spolkové země jsou zasažené méně, některé více – ty jsou především na východě země, například Sasko.

Obecně platí, že restaurace (kromě výdejních okének), kadeřnictví a další služby jsou zavřeny. Pracuje se z domova tam, kde to jde. Lékárny, supermarkety a večerky jsou otevřeny, s omezením počtu osob na metr čtvereční. Školy i školky fungují v nouzovém režimu, probíhá distanční výuka. Prezenčně chodí jen děti zdravotnického personálu či ostatních, kteří nemohou pracovat z domova. V oblastech s vysokou nakažlivostí platí zákaz pohybu v okruhu větším než 15 kilometrů od bydliště. Platí také opatření týkající se setkávání lidí z více než dvou domácností. Společenský kontakt je prostě omezen na minimum, stejně tak cestování. Za porušení se může uložit pokuta až do výše 25 tisíc eur.



Lidovky.cz: Dodržují lidé opatření nařízená vládou?

Víceméně ano. Najdou se samozřejmě lidé, kteří ho zpochybňují například z důvodu nesouhlasu s omezováním osobní svobody, ale obecně se tu pravidla dodržují mnohem více než v Česku. Samozřejmostí jsou roušky, rozestupy a hygiena. Dochází také k postupné změně společenských norem, lidé si například již nepodávají ruce, natož, aby se při pozdravu objímali. Na ulici či v obchodě se navzájem vyhýbají, aby dodržovali vzdálenost.

Lidovky.cz: Jaká nařízení platila o Vánocích?

Záleží na tom kde, protože ustanovení federální vlády implementuje každá ze šestnácti spolkových zemí trochu jinak. V Berlíně platilo, že k vám na návštěvu mohli přijít maximálně další čtyři osoby naráz, s výjimkou dětí. Na Silvestra platil taky zákaz shromažďování a ohňostrojů. Vánoční prázdniny ve školách se prodloužily.

Lidovky.cz: Jakou náladu pociťujete kolem sebe? Nejsou už lidé unaveni z neustálých změn?

Lidovky.cz: Jak se v Německu staví k vakcíně proti koronaviru a kdy by měla být v zemi dostupná?

Očkovat se začalo 27. prosince 2020 a nyní (17. ledna 2021) je naočkováno přes milion lidí. Německu má očkovací strategii podobnou té české. První se očkuje zdravotnický personál, rizikové skupiny, lidi nad 80 let, a pak stále mladší věkové kategorie. Očkuje se zase v každé spolkové zemi jinak, někde se obyvatelé musí přihlásit do pořadníku a někde vás vyzve přímo místní hygienická stanice, až na vás přijde řada.

Lidovky.cz: Dokázala byste porovnat situaci v Německu a v Česku?

Němci si sice stěžují, ale víceméně vše dodržují, protože rozumí, že čím více se opatření budou bránit, tím déle budou trvat. V Česku jsme víc „v pohodě“, ale mnohem častěji u nás slýchám zlehčování situace a bohužel i vyvinění z osobní odpovědnosti. V Německu se obecně nezpochybňuje princip nutnosti společenské spolupráce ve prospěch kolektivu a tedy i jeho jednotlivců.

Lidovky.cz: Jak prožíváte situaci vy?

S klidem a nadhledem. Berlínská zima je vlezlá, šedivá a hlavně dlouhá, takže se teď soustředím na to, abych ji přežila ve zdraví a s dobrou náladou. Pracuju z domova „na koleni“, nemáme místo, bolí mě záda, chybí mi pracovní kolektiv a s přáteli se vídám minimálně. Současný stav ale vnímám jako velkou šanci něco změnit a udělat si prostor na věci, na které jinak nebude nikdy čas. Patřím k těm, kteří mají štěstí, že mi to osobní situace umožňuje.

Lidovky.cz: Jak je na tom německé zdravotnictví?

Německé zdravotnictví je na tom obecně dobře, nemocnice mají kvalitní vybavení a pracovní podmínky, které lákají personál z celého světa. Jako všude jinde teď zažívá nápor, odkládá se péče, která není nezbytná, a návštěvy jsou zakázány. Zdravotnictví je také v kompetenci spolkových zemí, které mohou centrální nařízení lokalizovat podle místní epidemiologické situace.

Lidovky.cz: Mohou lidé chodit na testy zdarma?

Záleží opět na spolkové zemi. V Bavorsku se testuje zdarma. V Berlíně byly testy bez poplatku do léta, nyní jsou zdarma pouze na žádanku. Antigenní test stojí 40-50 EUR, PCR test vyjde zhruba na 80-110 EUR.