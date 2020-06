NĚMECKÁ KARANTÉNA: Čas po koronaviru neexistuje. Každý stát se musí postarat sám o sebe

Halo, tady Prerow! Malé přímořské městečko v jednom z nejkrásnějších koutů Německa, v části dřívější NDR. Jedinečná přírodní scenérie a magické světlo podobné Bretani dávají prostor a čas zamyslet se nad současnou situací. Můžeme mluvit o čase před koronou, ale žádný čas „po koroně“ neexistuje. Krize jsou nedílnou součástí naší společnosti a mají jedno základní pravidlo - přežije ten, kdo se přizpůsobí.

Profesor Nassim Taleb nazval neočekávané situace, které ze dne na den změní celospolečenské dění, „černou labutí“. Tato zvířata jsou v přírodě velmi vzácná, a proto jsou v ekonomické teorii symbolem extrémně nepravděpodobné události.

Odborníci dnes stále častěji tento výraz používají v souvislosti s koronovou krizí. Sám autor však toto označení odmítá a vysvětluje, že globální pandemie je jasně a jednoznačně označena jako bílá labuť - jako „událost, která se v určitém okamžiku určitě stane“. Takové pandemie jsou podle Taleba nevyhnutelné. Jsou „výsledkem struktury moderní společnosti,“ říká profesor. Ekonomické důsledky takové události jsou o to závažnější, čím více se zvyšují mezinárodní propojení a nadměrná optimalizace.



Danuše Siering Zakladatelka galerie Černá labuť, komunity Ayurvedic Breakfast a GoFlorenc Danuše Siering žije a pracuje v Berlíně a Praze. Je vydavatelkou magazínu N&N Praha/Berlin a online magazínu Novinyanovinky.cz, kde na podporu malých a středních živnostníků a podnikatelů probíhá nyní projekt reSTARTpodnikání.

Nadměrná optimalizace v Německu je dosažena. Stát se snaží zachránit všechny a všechno a rozdává peníze, které sám nemá. Vyhlásil podporu ve výši 1, 2 billionu euro - to zahrnuje pouze opatření, které byly odsouhlasené v březnu a dubnu.



Problémy mnoha společností začaly v březnu ne z důvodu předčasných locdowns, ale kvůli zastavení dodávky zboží z Číny; hlavně v automobilovém průmyslu a zdravotnictví. Předpokládá se, německý exportní průmysl pocítí globální důsledky pandemie až do roku 2021. Co přinášejí tyto vyhlídky společnosti?

Nůžky mezi bohatými a chudými se otevřou ještě více. Věta, o které se dnes mluví nahlas - bohatí budou ještě bohatší, chudí ještě chudší a střední třída mizí. Přitom malé a střední podniky tvoří páteř hospodářství nejen v Německu, ale v celé Evropě. 99,8 % všech registrovaných společností v Evropské unii patří mezi malé a středně velké společnosti, které podle definice Evropské komise zahrnují společnosti do maximálně 250 zaměstnanců s ročním obratem nejvýše do 50 milionů euro. Malé a střední podniky zaměstnávají dvě třetiny všech zaměstnanců v celé EU a přispívají přibližně 57 % k přidané hodnotě a 45 % k vývozu všech společností v rámci EU.

Mezinárodní propojení existuje, ale krize poučila, že každý stát se musí postarat sám o sebe. Pro ty, kteří mají úspěšné výsledky ve zvládání krize, je potvrzením nespoléhat se na Evropskou unii. Ti, kteří utrpěli nejvíce s velkým očekáváním vzývají den, kdy EU schválí podporu ve výši 700 miliard Euro. Že nebyly schváleny euro dluhopisy berou téměř jako urážku. Globalizace může být první mrtvolkou krize.

Ze dne na den se splnilo to, co si přejí „páteční děti“. Ještě před pár lety byly prognózy, že auta budou létat. Teď stojí letadla na zemi a produkce aut i letadel klesla až na malé výjimky na minimum. To vše se stalo během dvou měsíců. Jak křehké je naše bytí!

Krize má i výhody. Greta vyhlásila, že od září půjde zase do školy... Nejsme příbuzní s počítačem ani s mobilem, ale s přírodou. Klima však může patřit k dalším ztroskotancům krize. Má totiž velkou nevýhodu - nevytváří nic pozitivního pouze odvrací negativní. Na křik, demonstrace a nátlak teď nikdo nemá náladu. Mnozí však v posledních týdnech přirozenou cestou pochopili, jak důležitá je pro nás příroda, jak pozitivně reaguje na zpomalení. I na zemědělství se mnozí začínají dívat jinýma očima. Centrální studie ukazuje, že potraviny z regionu se stávají stále důležitějšími. Objevilo se nové povědomí o jídle - a o práci těch, kdo jídlo vyrábějí.

Každý pátý volič v Německu věří, že politika a média nebezpečí korony zcela vědomě přehánějí a v honu za „catch“ článkem jsou schopni vědomě klamat veřejnost. Výsledkem mnohých mladých lidí je tak nezájem o současnou situaci, respektive řešení všech problémů po svém.

Jak bude tedy vypadat nový normál? Každá země potřebuje přesvědčivé strategie pro hospodářskou budoucnost, prosperita musí oponovat krizi, jinak se prosadí pesimismus a ztráta veškeré důvěry. Strach je největší brzdou vývoje. Dejme však hlas i filozofům, vizionářům, umělcům a osvíceným lidem, aby nám pootevřeli brány tam, kam nás politici, virologové a ekonomové nedostanou. Jak žít důstojně a šťastně v novém normálu.

Německá karanténa končí a s ní i tento seriál. Na další cestu posílám všem pozitivní energii. Tschüss!