NĚMECKÁ KARANTÉNA: Jak utichl noční život pulzujícího Berlína

„Haló, tady Berlín,“ ozvalo se ráno v telefonu. Jeho hlas zněl čerstvě, žádný náznak po probdělých nocích. Ucítila jsem v něm trochu nejistoty, ale přesto víru, že všechno dobře nějak dopadne. Využila jsem situace a zeptala se, jak bije pulsující srdce Berlína - noční život a jeho hudební scéna v době koronaviru.

Berlíne, co tě v dnešní koronavirové době nejvíce trápí?

Že se nemůžu večer jít zabavit, to je teda opravdu škoda. Žádný tanec, drink, sex v tmavém koutku... Všechny kluby jsou zavřené! Toto rozhodnutí padlo tak neočekávaně, že ani rozlučková party se nekonala. 13. března bum, konec, basta. Do agónie upadla nejen zábava pro Berlíňany, ale i miliony turistů. Ročně jich navštíví Berlín 14 milionů a každý třetí z nich říká, že přichází do Berlína kvůli nočnímu životu.

Co je ale horší, mnoho lidí z branže ztratilo ze dne na den práci - DJové, majitelé a zaměstnanci více než 120 klubů a 400 diskoték. Až na malé výjimky to nejsou žádní velcí boháči, práce je pro ně především vášní. Příjmy majitelů klubů obvykle pokrývají pouze vysoké náklady na nájem, na elektřinu a na kredity, dýdžejové vkládají vydělané peníze do aparatury, všechny náklady si platí sami. Dnes se ohánějí jak můžou, znám některé z nich, kteří jezdí pro Amazon nebo rozvážejí jídlo...



Nájem se platit musí. Berlín přece zareagoval velmi rychle. Samostatně výděleční umělci si mohli zažádat o podporu 5 tisíc eur. Skutečně, ta proběhla velmi nebyrokraticky a rychle. Až jsem se sám divil, že i berlínští politici umí udělat rychlé rozhodnutí a jeho realizaci zorganizovat. Navíc živnostníci do pěti zaměstnanců mají nárok na 9 tisíc eur a do deseti zaměstnanců na 15 tisíc eur; to majitelům klubů určitě pomohlo. Ale to jsou peníze na tři měsíce. Uvidíme, jak to půjde dále.



Slyšela jsem, že právě klubová scéna zareagovala velmi rychle. Již 19. března začal vysílat United We Stream, který vybírá dary na podporu klubové scény.

Od prvního dne velmi úspěšně. Každý večer přinášejí velká jména berlínské klubové scény streamované DJ-Sets, představení, koncerty a živou hudbu z klubů přímo do obývacích pokojů. Krátce po spuštění měl UWS přes 5 milionů kliků! Dodnes přilákal 46 tisíc sledujících na Facebooku a 30 tisíc na Instagramu, na darech na záchranu klubové scény se již vybralo přes půl milionu eur. Jejich úspěch se rozrostl natolik, že od 4. dubna navázal UWS spolupráci i se zahraničními kluby a začali vysílat DJ Sets i z ostatních evropských měst.

Klubová scéna už léta bojuje bojuje s problémy o přežití. Koronavirová situace jí určitě nepomůže.

Tak to máš víc než pravdu. Znám lidi, kterým dokonce udělá radost, že některé kluby tuto situaci nepřežijí, zaručeně například některé investory. Oni jsou hlavní důvod, proč za posledních deset let hodně klubů muselo končit. Drastické zvýšení nájmu předchází výpovědi z důvodu plánované výstavby. Kluby jsou často na významných místech ve městě, s dobrým dopravním spojením. Pravě proto zde klepou na dveře další kanceláře, hotely, bytové komplexy. Kvůli nim již zavřely významné kluby jako Bar25, Rosi’s, Brunnen70 a co hůře, mnoho je ze stejného důvodu ohroženo.

Nikdo neví, zda nebude muset zavřít oblíbený KitKat Klub, St. Georg nebo Syndikat. No a pak zde máme sousedy, kteří si stěžují na hluk. Je to divné, ten klub tu byl ještě předtím než se sem nastěhovali, ale najednou jim kluby vadí. Zavřít kvůli hluku už musel Knaack-Klub, King Size, teď je na černé listině jedinečný Sage Beach Club nebo Techno Clubs Griessmühle. Když si vzpomenu na živou klubovou kulturu ve východním i západním ještě před pádem Zdi, je to smutná vizitka města.

Město prý ještě před koronavirem založilo fond na podporu klubů...

To je pravda. Kluby dostaly podporu, aby vylepšily zvukovou ochranu. Ale jednoznačná podpora městských politiků nám chybí. Přitom se předpokládá, že hudební scéna nepřímo přináší do berlínské kasy ročně okolo 1,5 miliardy eur! Musíme přimět politiky a investory, aby z dlouhodobého hlediska kluby a jejich kulturu ve městě akceptovali, protože přece nikdo nechce v Berlíně nudu! Koronu přežijeme, ale proti lidem jsme někdy krátcí.

Berlíne, díky za rozhovor. A těším se příští středu na pokračování. Tschüss!