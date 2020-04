NĚMECKÁ KARANTÉNA: Lidé už mají dost nepřehledných zákazů a strašení

Haló, tady Berlín! Po šedých zprávách posledních týdnů se všichni těšíme na 1. máj. Probouzí se příroda a s ní i všechny naše smysly. Teplé sluneční paprsky nás pohladí, rozkvetlé stromy potěší oko. Vůně se rozléhá všemi parky a alejemi. Zpěv berlínských ptáků je výjimečným koncertem, vždyť Berlín je hlavním městem slavíků. Už jste ochutnali delikatesu pravý berlínský chřest? Ach, kdyby to všechno bylo tak lehké.... na jaře 2020 je mnohé jinak.

Chuť

„Politici vůbec netuší, o co tady doopravdy jde,“ vyhlásil před pár dny nejznámější berlínský gastronom Tim Raue. Ještě před pár lety byl Berlín bílým místem na gastromapě. Dnes se pyšní 31 michelinskými hvězdami ve 24 restauracích. Tim Raue byl jeden z prvních, který berlínské hvězdné nebe rozsvítil. Četným restauracím však dnes hrozí zavření, mnozí majitelé stojí před ruinami své mnohaleté práce. V téměř 20 000 gastropodnicích pracuje přes 90 000 zaměstnanců plus řada pomocníků. Z gastrobranže žijí také dodavatelé a pořadatelé, turistická branže a samozřejmě Berlíňané.

Danuše Siering Danuše Siering žije a pracuje v Berlíně a Praze. Zakladatelka galerie Černá labuť, komunity Ayurvedic Breakfast a GoFlorenc. Je vydavatelkou magazínu N&N Praha/Berlin a online magazínu Novinyanovinky.cz, kde na podporu malých a středních živnostníků a podnikatelů probíhá nyní projekt reSTARTpodnikání.

Ano, jíst se musí pořád, ale tato devíza gastrobranži teď nezachrání. Stejně jako dodávka do domu, kuchařské videokurzy či dobře míněné vouchery štamgastům. „Tulus Lotrek“ z Kreuzbergu spustil crowdfounding, z potřebných 50 tisíc eur má už 20. Restauraci „Enoiteca Il Calice“ v Charlottenburgu nechávají přežít dodávky vína do domu za velmi výhodné ceny; majitel si dojednal rabaty s vinařy, kterým jinak naprosto odpadl prodej do restaurací. Marco Müller ze tříhvězdičkové restaurace „Rutz“ byl na dva měsíce vybookovaný, když během krátké doby musel poslat 25 lidí na kurzarbeit.



Billy Wagner, mnohokrát vyznamenaný someliér a majitel výborné restaurace „Nobelhart & Schmutzig“, si od počátku psal vysoko na vlajku motto podporovat potravinářské producenty v okolí Berlína. Jeho prognóza zní hororově: „Po uzavření restaurací se jeden z hlavních zemědělských prodejních kanálů odtrhne. A až bude zase jednou třeba, už tito výrobci existovat nebudou.“ Opět spolehlivou adresou je koreánská operní zpěvačka Bini Lee, majitelka restaurace „Kochu Karu“ v Prenzlauer Berg.

Ještě v únoru jsme u ní chutnali desetichodové menu korejské jeptišky Jeong Kwan. Ze dne na den musela Bini zavřít restauraci tak, jak všichni ostatní. Jako jedna z prvních začala s rozvozem jídel do domu. Ale to by nebyla Bini, aby i tato akce nebyla výjimečná. Její kuchyně připravuje tříchodová menu, které dováží do pěti spřátelených vinoték. Ty je potom rozvážejí i s návodem na přípravu a pasujícím lokem až do bytu. Hned první víkend byl zájem o 120 jídel. A o co nejvíce? Hovězí s chřestem, hříbky, kimchi knedlíčky a vyzrálé sojové máslo. Bini ví, že za 35 eur se může na své publikum spolehnout.



Zrak a sluch

Je skutečně kultura jen luxusem? Ptají se umělci v otevřeném dopise příslušným orgánům. První nebyrokratická finanční pomoc přišla opravdu rychle. Ale jak dál? Umělec je od slova umět... To znamená, že umí něco, co neumí druzí. Ale nikdo z nich nechce tvořit do šuplíku, zpívat pro čtyři stěny, hrát před zrcadlem.

A za streamování a internetové zdravice, které vskutku obdivuji, si chleba nekoupí. Skutečně se mají začít přeinscenovat divadelní produkce na odstup herců? Trochu rozumu... Líbat se na dálku jeden a půl metru opravdu možné není. Tragédii kin, které přežily už hodně krizí, nepomůže hrdinsky hrát na fasádách domů, existence mnohých z 91 kin je opravdu ohrožena. Přitom Berlín má v Německu jednu z nejstarších kinokultur, 12 kin je starších sto let. Jak má vypadat kultura dnešní doby? Bude taková, jaký ji my dáme prostor.



Čich

Na jaře voní Berlín nejkrásněji. S 29 tisíci hektary lesů - pro představu, to je 40 000 fotbalových stadiónů - je Berlín jedno z nejzelenějších měst v Evropě. V posledních týdnech je vůně ještě intenzivnější. Stačila hrozba pandemie a automobilová doprava ve městě klesla o 54 %. Jak ale skutečně voní Berlín, zeptejme se odbornice na slovo vzaté.

Sissel Tolaas je výzkumník vůní. Od roku 2004 žije v Berlíně, kde má svoji slavnou laboratoř, jejímiž dveřmi už prošli nezvyklí hosté - poty významných osobností, vůně a pachy měst, aut nebo starých bytů. Adidas potřeboval pot Davida Beckhema, královská rodina nechala identifikovat vůni Buckinghamského paláce... Tolaas má ve svém archívu 8 tisíc vůní! Vůně Berlína je rozdělena do 4 lahví a byla mimo jiné vystavena v Muzeu moderního umění v New Yorku. Je to kombinace trávy, lípy, řeky Sprévy a částí Kreuzbergu a Moabitu.

Hmat

Nesmíme se dotýkat. S tím mají problém nejen dámy z ležící branže. Těžká doba v hlavním Tinder městě. Sexting je nové téma - psaní zpráv není nakažlivé. Berlíňané si vzali k srdci doporučení organizace Deutsche Aidshilfe - „nejvíce snížíte riziko, když budete mít sex sami se sebou“. Berlínský výrobce sexuálních hraček „Amorelie“ hlásí narůst prodeje o 50 procent u dálkově řízených vibrátorů. „Dají se obsloužit na dálku pomocí App a safe tak překonají všechny hranice,“ dodává jejich mluvčí. Opravdu všechny hranice? Kdepak, jsou brány, které se tento rok už neotevřou, abychom se náhodou nedotkli. Je odřeknutý berlínský maraton, je zrušen wagneriánský festival v Bayreuthu, 6 milionů návštěvníků mnichovského Oktoberfestu zachrání tento rok život 500 000 grilovaným kuřatům a 125 krávám.

Téměř paradoxem je zrušení pašijových her v Oberammergau, kde mělo od května do října proběhnout 102 představení na největším open air festivalu na světě. V roce 1632 zasáhl alpskou vesničku Oberammergau mor. Lidé na hřbitově slíbili, že budou představovat Kristovo utrpení ve formě her každých 10 let, aby už nikdo na mor nezemřel. Toto je první zrušení od doby 2. světové války.

A co říká můj šestý smysl? Lidé už mají dost všech těch (nepřehledných) příkazů, doporučení, strašení a zákazů. Jsem přesvědčena, že právě nyní bychom měli zostřit naše smysly více než kdykoliv jindy. Potřebujeme kreativce, filozofy, vizionáře, umělce a osvícené lidi, aby nám pootevřeli brány tam, kam nás politici, virologové a ekonomové nedostanou. Jak žít důstojně a šťastně i po koroně. Příští středu se těším na pokračování. Tschüss!