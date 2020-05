NĚMECKÁ KARANTÉNA: Napjaté německé hospodářství a nebezpečné vyhlídky

Haló, tady BerlÍn! Hlásim, že zprávy nezní moc dobře. Prognózy, jaké dopady bude mít na společnost stopstav kvůli koroně, se čtou jak scénář ke špatnému filmu. Jak země zvládne koronovou krizi? To závisí na mnoha faktorech; pro další ekonomický rozvoj je nejdůležitějším ukazatelem hospodářská struktura. Německé hospodářství je závislé hlavně na průmyslu a v něm jsou nervy napjaté.

„Uvolněte lockdown dříve, než bude příliš pozdě,“ žádali začátkem května v otevřeném dopise kaMerkelové hospodářské asociace. V dopise federální vládu obvinili z „čistě virologické perspektivy“ a vyčetli jí „nebezpečné hry s vyhlídkami na budoucnost této země“.

Německý průmysl očekává ve výrobě bezprecedentní propad. Podle průzkumu mnichovského ekonomického výzkumného ústavu Ifo klesla výroba na nejnižší bod od Sjednocení v roce 1990. V březnu činil pokles průmyslové produkce 9,2 procenta. Ještě závažnější propad výroby se očekává za duben, kdy se předpoklady přibližují až k hranici 30 procent.

Danuše Siering Danuše Siering žije a pracuje v Berlíně a Praze. Zakladatelka galerie Černá labuť, komunity Ayurvedic Breakfast a GoFlorenc. Je vydavatelkou magazínu N&N Praha/Berlin a online magazínu Novinyanovinky.cz, kde na podporu malých a středních živnostníků a podnikatelů probíhá nyní projekt reSTARTpodnikání.

Už léta dominuje německému hospodářství automobilový průmysl s celkovým obratem 436 miliard eur (2019); z toho připadá 95 miliard na dodavatelé a zbytek na výrobce aut. S přibližně polovičními obraty pak následují průmysl strojírenský, chemický, elektronický a potravinářský. Těchto pět sektorů generuje necelé dvě třetiny obratu celé německé výroby. Korona však kartami zamíchala a nejsilněji zasáhla právě ten produkt, na který jsou Němci nejvíce pyšní. Podle údajů Německé asociace pro automobilový průmysl, která již zveřejnila své dubnové údaje, se výroba automobilů v dubnu ve srovnání s předchozím rokem snížila o 97 procent.



Manželství automobilového průmyslu a německé vlády trvalo dlouho a zdálo se být na věčné časy. Teprve dieselová aféra a s ní přicházející lži, ignorance a převýšené vyplácení bonusů, přinesly do vztahu neklid a jak se zdá, už nic není tak, jak bývalo dříve. Vliv automobilového průmyslu na německou politiku klesá a důsledkem toho nepřicházejí z vládních kruhů ani žádné významné kroky v otázkách podpory, ať už ve formě kreditu, daňové úlevy či jiných dárků, na něž byli partneři zvyklí. Obzvlášť odmítnutí šrotovné prémie je malým šokem. Nepomohl ani mediální a společenský tlak šéfa Volkswagenu, ani virtuální autokonference na nejvyšší úrovni; ve vládě zatím vládne mlčení, zabývat se budou tématem nejdříve začátkem června.

Nedivme se. Obzvlášť „zelení“ objevili v autech úhlavního nepřítele. Jejich vykřikování poté, co řidič Porsche Cayenne zabil v centru Berlína čtyři lidi, že se mají SUV auta v Berlíně zakázat, zní v uších dodnes. Později se ukázalo, že řidič dostal během jízdy epileptický záchvat a i s malým autem by se neštěstí nedalo zabránit. Ale automobily všeobecně jsou dobrým tématem u jejich voličů.

Znečišťují prostředí, mají negativní vliv na klimatickou bilanci. Když si chcete koupit auto, tak nanejvýš elektro. Na velké vzdálenosti jsou vlaky, ve městě jsou potřeba volné zóny bez aut a mnohem více prostoru pro cyklisty. Logika, že zrušení parkování ve městech automaticky povede ke snížení nákupu aut, přináší opravdu hodně otazníků. Zdá se, že automobilový průmysl toto nebezpečí ještě nepochopil. Stejně jako fakt, že nové berlínské letiště za hranicemi Berlína nemá (a tak brzo mít nebude) příjezd městskou hromadnou dopravou.

Ještě na začátku května prezidentka VDA (Sdružení automobilového průmyslu) Hildegard Müllerová nejen, že odmítla vzdát se vyplácení dividend, ale také uvedla, že ji nezajímají obecné návrhy, jako jsou konzumní poukázky (Konsumgutscheine). Přeloženo do běžného jazyka to znamená, že politika má automobilový průmysl upřednostnit před jinými branžemi.

Přitom politické strany moc dobře vědí, co jim uniká, když šrotovné neschválí. Když byla v roce 2009 schválena první šrotovná prémie, dostaly CDU, CSU, SPD a FDP od dárců z automobilového průmyslu celkem 1, 2 milionu eur.

Také na německém ministerstvu dopravu vládne zřejmě podivná atmosféra. Potichu a téměř jen tak mimochodem začal od 28. dubna platit nový platební řád přestupků s mastným zvýšením pokut. Ano, v mnohých zemích se za přestupky ještě pořád platí více než v Německu, ale při překročení rychlosti o více než 21 km/h (mimo obec 26 km/h) už se odebírá na měsíc řidičák? Ne, to snad nemyslí vážně, řeklo nahlas tolik Němců, že spolkový ministr dopravy Andreas Scheuer minulý týden vyhlásil, že chce zmírnit pokuty při přestupku rychlé jízdy a začne o zákonu znovu jednat.



Ať už někdo je či není zastáncem automobilu, je nezpochybnitelné, že automobilový průmysl je jedním z hlavních pilířů německé ekonomiky. 150 miliard eur dělá domácí prodej a necelých 290 miliard zahraniční prodej v německých automobilkách; z toho obrat s Čínou činí 142 miliard eur. Výši těchto čísel se uvědomíme, když do porovnání přidáme pouhých 108 miliard dolarů, za které exportuje USA své zboží do Číny. Ještě pro úplnost přidejme 450 miliard dolarů, za něž dodávají Číňané veškeré své zboží do USA.

25. května otvírají první hotely na Ostsee, a to i ten můj, kam jezdím pravidelně. Ten den se tam vydám na týdenní postní kůru. Půst je nejefektivnější prostředek na pročištění nejen těla a duše, ale i myšlení. Půjde-li všechno dobře, tak vám zase napíšu.... Ale až za dva týdny. Tschüss!

PS: Ten Golf Cabrio na obrázku bude od října veterán. Byl přihlášen přesně v den Sjednocení Německa: 3. října 1990.