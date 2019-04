Nepál nezměníte. Nepál změní vás, říká cestovatelka, která v zemi žije

Andrea Meluzínová miluje cestování, naplňuje jí a během svých cest má pocit, že žije naplno. Mezi její oblíbené destinace patří například Slovinsko nebo Rakousko, ale také Nepál.

V čem se nejvíce liší život v Nepálu od toho v Evropě?

To, že tu běžně pár kilometrů autobusem trvá desítky hodin, je naprosto obvyklé. Vždycky si klepu na čelo a přísahám, že už nikam nebudu cestovat, ale udělám to zase a zase. Nebo když jste v obchodě, prodavači si prvně obsáhle povykládají a pak vás teprve obslouží. Většinou jsem naštvaná, ale pak se tomu stejně zasměji, jelikož s tím stejně nic nezmůžete. Celkově Nepálci nikam nespěchají a na všechno mají spoustu času, ještě aby taky ne, když nemají celé dny co dělat, jen okopou zahrádku a pak si sednout před svůj dům, klábosí a sledují dění na ulici, aby jim něco neuniklo. (smích)

Vy jste v nepálské rodině žila. Překvapilo Vás něco?

To by byl dlouhý seznam. (smích) První věc, která mě překvapila, bylo jednoznačně to, že chcete-li se napít ze společné láhve, nikdy se jí nesmíte dotknout rty. Pokud byste se dotkli, pití by se stalo znečištěným a ostatní by z ní už nepili. Dále například, že přítelova rodina nikdy nechodí na nákup, vše si vlastnoručně pěstují u sebe na poli. Vlastně je tu ještě jedna věc, která mě zaskočila. V době, kdy má žena v domácnosti své dny, nesmí vařit jídlo pro ostatní členy rodiny, ani s nimi nesmí jíst. Stejně tak žena v tyto dny nespí s mužem v jedné posteli. Ale to si myslím, že je ještě dobré. V odlehlých částech Nepálu jsou ženy dokonce vyhnány do „kurníků“ mimo civilizaci po celou dobu svých dnů.

Jací jsou Nepálci vlastně lidé?

Nepálci jsou velmi dobrosrdeční a milí lidé, rodina je pro ně základ. Žijí ve velmi početných rodinách a je-li to v jejich silách, vždy se snaží ostatním pomoci. Nepálci jsou stále usměvaví a veselí, kdežto u nás v Evropě se neustále mračíme a na něco si stěžujeme. Tady, i když se zrovna něco děje, Nepálec na sobě nedá nic znát a vždy s Vámi komunikuje s úsměvem.

Procestovala jsem celou Jihovýchodní Asii a z vlastní zkušenosti mohu říct, že Nepál je nejbezpečnější země. Avšak i Nepálci mají své negativní stránky, pokud je poznáte trošku hlouběji. Jednou z typických negativních vlastností je lhaní zcela beze studu, zejména u Brahminu, což je u kněžích dost smutné.

Dostala jste se v Nepálu i na místa, kam typický turista nezavítá?

Ano, na pár takových místech jsem byla. Osobně mám taková místa nejradši. Momentálně jedno z oblíbených mám tady u nás nově otevřený trek v Chitwanu. Sice se nejedná o Himaláje, je to pouze kopec jménem Siraichuli o výšce 1945 m n. m. Turisty zde ještě pořádně neviděli, děti se vás tu bojí, spíte u místních obyvatel doma, protože žádné lodžie tu vystavěné nejsou. Jde o velmi autentickou oblast, kde můžete poznat opravdový život na venkově. Další mojí oblíbenou destinací je Daman. Kouzelná vesnička nacházející se ve výšce 2400 m n. m., na půl cesty do Kathmandu, mají zde vyhlídkovou věž, ze které se vám otevřou nádherné výhledy na himalájské velikány. Sem turisté zavítají velmi ojediněle, nejspíš kvůli tomu, že ta cesta je vážně zdlouhavá a náročná. Na mém aktuálním seznamu přání je oblast Dolní Doplo a za pár dní se chystáme do téměř turisty neznámého Národního parku Bardia na tygry.

Do Nepálu se jezdí jednoznačně zejména za horami. Jaký je váš oblíbený trek a proč?

Mezi mé nejoblíbenější patří trek přes tři pěti tisícová sedla v oblasti Everestu. Trek je to sice náročnější, než pouze samotný Everest base camp trek, ale ty výhledy Vám to tisíckrát vynahradí. Z vyhlídky Gokyo Ri se Vám naskytnou výhledy hned na čtyři osmitisícovky. Navíc, jak jsem zmínila výše, mám radši méně frekventované trasy, a to právě tento trek splňuje. Můj obrovský sen je navštívit Zakázané království Horní Mustang a už teď vím, že se tento trek do Horního Mustangu zařadí na seznam nejlepších nepálských treků (úsměv). Nejlepší počasí v Nepálu pro návštěvu této oblasti je v letních měsících.

Osobně mi k srdci velmi přirostlo i Kathmandu. Jaký vztah k němu máte vy?

Upřímně? Do Kathmandu jedu jen v případě, že skutečně musím. Stačí mi tam pár dní a začínám cítit infekci v korku. Pro mě je to špinavé město, plné prachu, smogu a turistů. (úsměv) Ale památky jsou pěkné a určitě stojí za návštěvu. Ale zkuste třeba takový opomíjený Bhaktapur, je skvělou oázou klidu.

Na co se je potřeba před cestou do Nepálu nejvíce připravit?

Za mě to jsou jednoznačně cesty. Připravte se na to, že stokilometrový úsek můžete jet až osm hodin, avšak jen pokud se nic závažnějšího neděje nebo nepopadalo kamení. Cestování je tu velmi vyčerpávající. Je tu tolik míst, které bych ráda navštívila, ale taková cesta kolikrát zabere i několik dní. Navíc, pokud se chcete podívat mimo turistické trasy, tak musíte zvolit místní autobusovou dopravu, jinak se tam nedostanete. A samozřejmě chystáte-li se na trek, nezapomeňte na kvalitní vybavení na trek do Nepálu, teda zejména obuv. Vše ostatní se dá nakoupit až v Nepálu za zlomek ceny. Ale počítejte, že i ta životnost bude zlomková. (úsměv)

Co kromě hor nesmíme v Nepálu vynechat?

Pokud máte rádi zvířata, pak bych určitě doporučila Národní park Chitwan. A co tu můžete vidět? Mezi největší tahouny parku patří jednoznačně nosorožci a tygři, které můžete potkat i kousek za hranicemi parku. Ano, opravdu, tygry, není to pouhé lákadlo. Mezi turisty je velmi oblíbené jezerní město Pokhara. Město je oázou klidu a odpočinku, zejména po skončení treku kolem Annapuren. Plánujete-li navštívit mnou zmiňovaná místa, pak bych doporučila udělat mezi zastávku v Bandipuru, kde je krásně zachovaná osada newarské kultury. A určitě by na seznamu vaší dovolené neměla chybět ochutnávka pravého nepálský Dal Bhát u místních obyvatel.

Jak je to v zemi s kvalitou služeb?

Řekla bych, že turistické oblasti a frekventované treky v Nepálu – kolem Everestu nebo Annapuren, jsou na turisty připravené. Většina ubytování je na své poměry velmi kvalitní, ale také samozřejmě závisí na rozpočtu každého cestovatele. V odlehlejších částech je to poměrně těžší. Zdravotní zařízení jsem tu naštěstí navštívila pouze jedenkrát, a to pouze tady u nás v malém městečku Sauraha, ale zkušenost mám velice pozitivní. Pan doktor (říká se mu tady „O MY GOD“ (smích)) má excelentní angličtinu a hned po mém popisu, co mě trápí, mi začal říkat, co to a je předepisovat léky. Bohužel, v tu dobu mě skolila Salmonelóza.

A jaké je vaše poselství pro všechny, kdo se do Nepálu chystají?

Nepál si zamilujete. Říká se, že Nepál nezměníte, ale Nepál změní vás a budete sem chtít vracet. Ohromí vás svojí přírodou a věčně se usmívajícími Nepálci.