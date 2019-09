Nevídaně pestré údolí. Stubai nabízí ledovcové jeskyně, vyhlídky i průzračné jezero

Jakožto lyžařské středisko má Stubai mezi českými lyžaři nemalý ohlas. Věděli jste ale, že se tu dá strávit i velmi pestrá letní dovolená? Nás tu zaujalo množství turistického i bikerského vyžití a další „highlighty“ jako je ledovcová jeskyně, vyhlídka Top of Tyrol nebo průzračně modré jezero Serles.

Stubaiský ledovec

Ve vybraných ubytováních ve Stubaiském údolí získáte v rámci pobytu tzv. Stubai Super Card, díky které můžete zdarma využívat všechny lanovky v údolí, tedy Stubai, Schlick, Serles a Elfer. My jsme začali rovnou na Stubaiském ledovci, kde jsme se lanovkami nechali vyvézt až na vrchol Schaufelspitze, odkud je to už jen pár desítek kroků po schodech na monumentální vyhlídkovou plošinu Top of Tyrol (3 210 m). Tato vysutá terasa vám nabídne pohled přes Stubaiské Alpy až po italské Dolomity, a to prakticky bez námahy, takže sem můžete klidně s celou rodinou.



Z vyhlídky Top of Tyrol jsme zamířili lanovkou do mezistanice Eisgrat a zamířili do ledovcové jeskyně Eisgrotte, která je rovněž pohodlně dostupná jen pár minutovou chůzí po zpevněné cestě. Ledovcová jeskyně se nachází 30 metrů pod zemí, je 200 metrů dlouhá a původně byla vybudovaná pro vědecké účely zkoumání ledovce. Procházka ledovým tunelem s tajemně nasvícenými zákoutími je tak nejen netradičním, ale i poučným zážitkem, protože se tu na vzdělávacích tabulích dozvídáte zajímavosti o ledovci. Teplota v jeskyni se pohybuje kolem 0 stupňů Celsia, takže i v horkých letních dnech si sebou do jeskyně vezměte určitě teplé oblečení. Po cestě jeskyní si nezapomeňte udělat fotku v ledovém trůnu, které je na focení nasvícené speciálním světlem - jen je ho potřeba na zdi oproti trůnu rozsvítit a nečekat, že se rozsvítí samo?

V okolí Stubaiského ledovce se nachází stezka Wilde Wasserweg, tedy unikátní alpská cesta podél potoka Ruetz, který pramení ze stubaiského ledovce a vytvořil tak stubaiské údolí. Stezka začíná v údolí u kataraktu Ruetz, neboli nízkého stupňovitého vodopádu, pokračuje popři potoku Ruetz a následně vás podél vodopádu Grawa protáhne až k samotnému ledovci. Cesta má tři etapy, takže si ji můžete rozdělit, ale zvládnete ji projít i za 1 den, přičemž se zpátky z ledovce můžete dostat přes Pelijoch na stubaiskou lanovku, která vás doveze zpět dolů do údolí.

Stezka Wilde Wasserweg nabídne i několik kratších variant, které zvládnete ujít i s malými dětmi nebo s kočárem. My jsme zvolili čtyřicetiminutový okruh, který začíná u parkoviště Raffeine (přímo u hlavní cesty vedoucí do údolí ze stubaiského ledovce) a vede po zpevněné cestě kolem vodopádu Grawa a zpět kolem chaty Grawa Alm podél druhé strany potoka.

Přímo u mohutného vodopádu Grawa, který je 180 m vysoký a 85 m široký, se nachází speciální odpočívadlo na způsob amfiteátru, odkud můžete pozorovat neskutečnou sílu vody v přímém přenosu. Občas vítr zavane drobné kapičky vody až na odpočívadlo, v tom případě zhluboka dýchejte, protože jsou údajně pro dýchací cesty prospěšné, a to zejména pro astmatiky.

Další kratší variantou Wilde Wasserweg je okružní cesta kolem kataraktu Ruetz, která startuje z parkoviště u Tschangelair Alm a pohodovou pěší chůzí zabere zhruba hodinku. Okruh nabídne jak spektakulární pohledy z terásek a mostíků přímo nad nízkými vodopády, tak i zajímavé informace o významu vody.

Schlick

Druhý den jsme navštívili středisko Schlick, které je dostupné z městečka Fulpmes a rovněž sem platí Stubai Super Card. Lanovkami jsme se nechali vyvézt na vrchol Kreuzjoch a odtud se vydali krátkou pěší procházkou na další okázale vyhlížející vyhlídku StubaiBlick. Vyhlídka je opět pohodlně dostupná pro všechny věkové kategorie, tedy i pro rodinky s dětmi s kočárkem a se svými příběhy o třech horách, na které jsou tu nasměrované vyhlídkové lávky, vás zavede do mýtických časů.

Mezistanice Schlicku je rovněž velmi rodinně zaměřená a vydat se odtud můžete na zábavně-naučnou stezku Schiebenweg, kde kutálíte přes překážky dřevěný kotouč, nebo na stezku Baumhausweg, která je tvořená domečky a síťovými atrakcemi ve stromech.

Serles

Dalším střediskem v údolí je Serles, které zaujme jak rodinky s dětmi, tak i cyklisty, protože jedině lanovky Serles a Elfer umožňují i přepravu kol. Z Mieders vás vytáhne lanovka na Koppeneck (1600 m), kde najdete rozlehlý vodní svět, ve kterém si děti mohou bezpečně „hrát s vodou“, ať už stavěním přehrádek, nebo brouzdáním se v malých jezírkách. Větší děti pak mohou směle vyrazit na atrakce i na rozlehlejší mělké jezírko, které mohou křižovat na dřevěném voru s lanem nebo zkusit potrénovat balanc na opičí dráze přes vodu.

Stubai v kostce: Vzdálenost z Prahy 6 h

Top of Tyrol dospělí (nahoru a dolů) 27,70 eur



Ledová jeskyně Eisgrotte 6,50 eur



1 jízda lanovkou nahoru dospělí (Schlick, Serles, Elfer) 10 a více eur



Provozní doba lanovky Stubai 8 – 16 hod



Provozní doba lanovky Serles 9 – 17 hod



Provozní doba lanovky Schlick 9 – 16:45



Provozní doba lanovky Elfer 8:30 – 17:00



Stubai www.stubai.at/cz



www.sporthotelcristall.at



Už krátce po výstupu z lanovky vás bude ovšem za oči tahat průzračně modré jezero Serlessee, které můžete po zpevněné cestě obejít dokola a kochat se nejen zbarvením jezerní vody, ale i horskými stěnami, které jezeru dělají panoramatické zátiší.



Od výstupu lanovky Serlessbahn můžete vyrazit i na řadu turistických nebo cyklistických okruhů a jedním z nich je trasa přes Ochsenhütte na klášter Maria Waldrast ve výšce 1600 m, který je tak nejvýše položeným kostelem Evropy. Cesta z Kopennecku je značená a možných variant je několik, my nakombinovali přírodní cestu z Ochsenhütte s následnou lehce stoupající šotolinou. Stoupání z Kopennecku ke klášteru je minimum a zpátky si užijete dlouhý nenáročný sjezd až do Fulpmes nebo Mieders. Ve spirituálně působící kapli kláštera si pak každý může za 60 centů zapálit svou svíčku.

Elfer

Posledním navštíveným kopcem stubaiského údolí byl Elfer, který jako jediný hostí dva oficiální bikové traily a rovněž na ně vás i s kolem vyveze lanovka. My začali jednodušším ZweiZweier Trailem, který je dlouhý úctyhodných 3,5 km a na své délce nabídne hlavně klopené zatáčky a úzké hravé pěšinky, které místy překvapí poměrnou technikou náročností. Ačkoli je trail jednodušší, není zcela vhodný pro úplné začátečníky, pokročilí tu ale ocení přírodní a technický charakter trati. EinsEinser Trail je úplně prvním trailem vybudovaným ve stubaiském údolí, a to rovnou do délky 4 km. Tento trail je ještě techničtější než ZweiZweier Trail, jeho hlavními „ingrediencemi“ jsou spletité kořeny v zatáčkách i prudkých padáčcích a nespočetná místa, kde je potřeba umět na kole správně balancovat. Pro sjezdaře a enduristy žně, nic pro začínající bikery.

Ve stubaiském údolí jsme byli ubytovaní v hotelu Cristall v městečku Fulpmes, který nás zaujal wellness zahradou s jezírkem a také typickou horskou „špeluňkou“ v dřevěném stylu s kožešinami. Hotel nabízí k ubytování Stubai Super Card a recepční mluví česky, takže se v pohodě domluvíte bez jazykové bariéry.