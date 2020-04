Nevíme, jestli se z Nového Zélandu dostaneme. Buď zaplatíte za osobu 70 tisíc, nebo máte smůlu, říkají Češi

Lucie Špínová a Miroslav Rambousek žijí na Bali a před nedávnem se rozhodli procestovat Nový Zéland, především jeho jižní část. „No popravdě vlastně ani nevíme, jestli se do Čech dostaneme. Zaregistrovali jsme se do DROZDu, poslali e-maily na ambasády a obvoláváme letecké společnosti. Letenky, které jsme měli koupené na Bali a do Čech, nám zrušili, jelikož dané společnosti už nelétají. Pokoušeli jsme si koupit letenky od jiné společnosti, která jediná ještě létá (Qatar Airways), ale cena za osobu je od 70 tisíc výš bez záruky, že vůbec odletíte,“ říkají.

Lidovky.cz: Žili jste na Bali, ale poslední rok cestujete po Novém Zélandu. Jak vás současná situace zastihla na cestách?

Na Bali žijeme stále a na Zéland jsme původně jeli na delší dobu cestovat. Koupili jsme si campervan a stihli jsme projet téměř vše, co jsme měli v plánu. A když jsme zaslechli, že karanténa bude nejspíš i tady, vrátili jsme se ke kamarádovi, kde jsme doteď.

Lidovky.cz: Jaké jste měla plány? Chcete se vrátit teď do Česka?

Jak jsem říkala, měli jsme plány projet celý jižní ostrov. Odsud odletět zpět na Bali, kde jsme ještě dva měsíce měli být a potom do Čech za rodinou.

Lidovky.cz: Lze to vůbec? Létají letadla?

No popravdě vlastně ani nevíme, jestli se do Čech dostaneme. Zaregistrovali jsme se do DROZDu, poslali e-maily na ambasády a obvoláváme letecké společnosti. Letenky, které jsme měli koupené na Bali a do Čech, nám zrušili, jelikož dané společnosti už nelétají. Pokoušeli jsme si koupit letenky od jiné společnosti, která jediná ještě létá (Qatar Airways), ale cena za osobu je od 70 tisíc výš bez záruky, že vůbec odletíte. Repatriační let se prý připravuje, ale novozélandská vláda to zatím nepovolila. Takže stále čekáme.

Lidovky.cz: Co budete dělat, když se domů nedostanete?

Budeme doufat, že se situace brzy změní k lepšímu, i když počítáme s tím, že to muže trvat 2-3 měsíce. Vše se špatně plánuje, protože se to mění každý den.

Lidovky.cz: Kdyby se vám to přeci jen povedlo, budete 14 dní v karanténě, jste na to připraveni? Jak byste řešili nákupy?

Tohle už spíš vyřešili za nás moje rodiče, kteří už naplánovali vše potřebné. Auto z letiště a připravenou chatu s jídlem na 14dní.

Lidovky.cz: Je na Novém Zélandu povinnost nosit roušky?

Není, ale někdo je nosí.

Lidovky.cz: V Česku i v jiných zemích byl roušek nedostatek, jak jsou na tom na Novém Zélandu?

Jelikož jsme je nesháněli, tak nevíme.

Lidovky.cz: Platí na Novém Zélandu jako u nás nouzový stav či jiná nařízení?

Ano, platí a jsou dost podobná jako u nás. Musíte se držet v místě bydliště, jeden člověk smí jít jen do lékárny a potravin a dodržovat dvoumetrový odstup. Procházky jsou povoleny.

Lidovky.cz: Jak lidé tato nařízení dodržují a hrozí jim postih, pakliže ne?

Lidé jsou tady velice ohleduplní, takže dodržují vše, jak mají. O žádném trestu nebo postihu nevíme, ale myslím si, že tady není ani zapotřebí.

Lidovky.cz: Pakliže vláda nějaké kroky dělá, schvalují je lidé?

O žádné nespokojenosti jsme neslyšeli, takže si myslím, že ano.

Lidovky.cz: Jak nakládají lidé s časem? Chodí ven a shlukují se? Chovají se stejně jako dřív?

Určitě vidím rozdíly, auta nejezdí skoro žádná, ve frontě každý dodržuje dva metry odstup, před vstupem do obchodu si musíte povinně vydezinfikovat ruce a vše kolem se neustále dezinfikuje. Vidíte lidi na kolech, procházkách nebo běhat, ale určitě ne shlukovat.

Lidovky.cz: Jak prožíváte situaci vy?

Zatím dobře, každý den jdeme na procházku nebo na kolo. Bydlí nás tady 13, takže si střídavě pro sebe vaříme a hrajeme hry. Za barákem máme sad mandarinek, takže občas jdeme nasbírat na čerstvý džus.

Lidovky.cz: Dokázala byste porovnat situaci na Novém Zélandu a v Česku?

To je dost těžký. Líbí se mi jak Češi dodržují nošení roušek, zasedli za stroje a šijou roušky a nasbírali peníze na plicní ventilátory. Zároveň pak vidíte fotky opalujících se lidí v parku jeden vedle druhého a ve frontě nalepení všichni na sebe. Vláda je tady na nouzový stav rozhodně lépe připravená než ta naše. Když vidíme, co všechno naše vláda - tedy hlavně pan premiér vymyslí - nebo spíše nevymyslí, je to fakt k smíchu. Třeba to co se v Čechách děje kolem roušek, je výsměch všem.