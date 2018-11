NOMÁDI: 10 míst, kam si musíte zajet na motorce

Okolí Aralského moře, malá zapadlá vesnička v Gruzii či okolí vysokohorského jezera obklopeného letními pastvinami. To všechno jsou místa, která Vojtěch Lavický doporučuje projet na motorce. Chystáte se na výlet? Podívejte se, kam se vyplatí si zajet.

Omalo

Idylická horská vesnička hluboko v horách Kavkazu je už pár let cílem nevelkého množství dobrodruhů, kteří se vydají do této části Gruzie. V Omalu je víceméně jen malý hrad pár domů a to, proč sem lidé jezdí, je hlavně přístupová cesta vedoucí přes sedlo Abano (2850 m.n.m.). Jedná se o více jak 70 kilometrů šotolinové cesty, která je zaříznutá do hřebene a úzká tak na jedno auto. Při krásném počasí nebudete nejspíš vědět kdy zastavit dřív a fotit. Naopak, stihne-li vás mlha a déšť, může se stát z krásného zážitku velice nebezpečná kratochvíle. O tom také svědčí množství křížků u cesty.

Aralské moře

Aralské moře už takřka zmizelo z map. Největší, člověkem způsobená, ekologická katastrofa, která drasticky změnila tvář okolních měst a dvou států, mezi kterými se nachází, Uzbekistánu a Kazachstánu. V posledních letech se situace na Kazašské straně naštěstí obrací. Velice depresivní je to naopak v Uzbekistánu. Vylidněná města, vraky lodí a kdesi na severu, zbytky průzračně modré vody, vzdálené asi 150 kilometrů od nejbližšího lidského obydlí. Vezměte si dostatek benzínu a vyrazte hledat zbytky kdysi čtvrtého největšího jezera světa.

Pamir Highway

Mylně přeloženo jako dálnice, je tato silnice jedinou tepnou spojující východ Tádžikistánu se zbytkem světa. Ve své jižní části vede podél hranice s Afghánistánem, směrem na sever překonává nejvyšší sedlo Ak-Baital s výškou 4655 m.n.m. a podél čínského hraničního pásma klesá do Kyrgyzstánu. Cestou se vám nabídnou úchvatné výhledy na majestátné štíty masivu Tian-Šan a téměř doslova si zde budete připadat jako objevitel Marco Polo, protože od jeho návštěvy před několika sty lety, se tu téměř nic nezměnilo. Je jen málo míst na zemi, kde v noci uslyšíte takové ticho a uvidíte tolik hvězd. Už jen projet si tuto vysokohorskou silnici je zážitek, ale vydejte se prozkoumat hlavně její okolí. Život v bočních údolích a malých vesničkách Vám svou surovostí vyrazí dech. Jedná se totiž o jeden z nejchudších regionů světa vůbec.

Song kul

Vysokohorské jezero obklopené letními pastvinami přímo láká ke koupání. Bohužel je voda i v létě poměrně studená, protože se nachází ve výšce přes tři tisíce metrů.

Krajina je svěží a pastviny jsou, kam až oko dohlédne. Místo si naštěstí stále zachovává svoji atmosféru, žádné hotely a resorty zde nejsou. Vyspíte se v jurtě, kde se topí kravským trusem, voda je jen ze studny a záchody suché. Za to ale dostanete drsnou romantickou krajinu, kde se prohání stáda ovcí a na kopcích je sem tam jurta či maringotka. Půjčte si od místních pastevců koně a projeďte se kolem jezera. Ubytovat se můžete hned v několika jurtách v okolí a když budete mít štěstí, dostanete palačinky s domácí malinovou marmeládou.



Paso Agua Negra

Jedno z mnoha sedel mezi Chile a Argentinou. Věřte ale, že jedno z nejhezčích. Vyšplhat se do výšky 4880 metrů nad mořem dá jednomu docela zabrat. Odměnou vám však budou neskutečné výhledy a doslova měsíční krajina, kde téměř nic nežije. Ne nadarmo si celníci svoje stanoviště postavili na opačných stranách sedla a dělí je skoro 200 kilometrů šotolinové cesty. Vysoko v horách, v místech, kde se led a sníh drží až do pozdního léta není radno zůstávat bez zásob vody a benzínu. I banální závada zde může znamenat velký problém.



Estancia Moat

Nejjižnější město světa Ushuaia je jistě Vám všem dobře známo. Ale dá se dostat ještě jižněji? Dá a je to nádherná cesta. Estancia Moat je vzdálená asi 130 kilometrů od města Ushuaia, je ještě trochu více na jihu a pro mě to je opravdový konec světa. Silnice končí na radiové základně argentinského námořnictva. Že je tento kout země opravdu krutý, vypovídají stromy okolo cesty, které rostou někdy jen metr nad zem a poté se lámou po směru větru. Na tuto cestu si vyčleňte klidně i několik dnů, nebudete litovat. Místa na kempování jsou nádherná a dřeva na oheň je všude dostatek. Chladné noci Vám zpříjemní hvězdné nebe a když budete mít štěstí, můžete v kanálu Beagle spatřit velryby.

Laguna Route

Jestli zamíříte do Bolívie, tuhle cestu na jihu země prostě nesmíte vynechat. Spíše než jedna cesta, je to systém cest, které se rozdělují a opět sbíhají. Vlastně ani název Laguna route není zcela oficiální. Vychází ovšem z faktu, že lagun je tu nepočítaně. Stejně jako vulkánů, které celou cestu s Chilskou hranicí lemují jako stromořadí. Spatřit zde můžete množství plameňáků, kterým paradoxně ani velká zima nevadí. Krom toho je celá oblast poseta skalními útvary a množstvím horkých pramenů. Zatím je to idylka, ale nenechte se zmást. Celá cesta vede ve výšce nad čtyři tisíce metrů a její jižní část překračuje dokonce pěti kilometrovou hranici. Je velice důrazně doporučeno používat jen auta s pohonem 4x4, protože cesta není úplně jednoduchá. Provoz zde je velice malý, dostatek benzínu a zásob je tedy nutností. Místní cestu nevyužívají vůbec, a tak za den potkáte jen pár džípů s turisty.



Abra Portachuelo

Místo známé jako Abra Portachuelo na mapách zřejmě nenajdete. Vězte ale, že jde o sedlo na jedné z nejkrásnějších silnic vedoucích národním parkem Huascarán. Z vyhlídky před skalní průrvou, kudy prochází silnice na druhou stranu Kordillery Blanca, může obdivovat zaráz vrcholy hor Huandoy a Huascarán a jezera Llanganuco hluboko pod vámi. Jezera, která byla v roce 1970 svědky největší katastrofy českých horolezců. Silnice šplhá vzhůru, zaříznutá do svahu. Svodidla nebo asfalt zde nehledejte.

Laguna Parón

Cesta k laguně Parón je velice podobná jako ta na vyhlídku Abra Portachuelo. Vlastně leží jen na opačné straně hory Huandoy. Kamenitá cesta plná vraceček není úplně jednoduchá, ale na jejím konci vás odmění něco, co už vlastně dávno znáte z televize. Hora Artesonraju tvoří téměř dokonalou pyramidu, která je celoročně pokryta sněhem a je pokládána za předobraz hory v logu společnosti Paramount Pictures. Počasí se zde mění velice rychle a tak nezoufejte, že horu nevidíte. Stačí pár minut počkat a ukáže se Vám v celé své kráse, tak jako mě.

Valle del Cocora

Údolí Cocora se nachází v blízkosti města Salento v Kolumbii a je domovem nejvyšších palem na světě – Ceroxylon quindiuense. Tyto palmy jsou také národním symbolem Kolumbie. Kromě palem, je také celá oblast doslova protkána kávovými plantážemi. Odsud pochází většina Kolumbijské produkce kávy. Návštěvu jedné nebo i více z nich vřele doporučuji. Abyste viděli nejvyšší palmy světa, vyjdete se z města Salento na východ. Na několik desítek kilometrů dlouhé cestě do městečka Cajamarca budete projíždět nádhernou svěží krajinou, obklopeni palmami, kam až dohlédnete. Kromě dobytka a koní zde nepotkáte téměř nikoho.