NOMÁDI: Carado Vlow 600 Unlimited se neztratí ani na dlouhých cestách

Prodejci a pronajímatelé obytných aut si letos na nezájem zákazníků nemohli stěžovat. Pandemie COVID-19 totiž přinesla zájem lidí o individuální cestování. Server Lidovky.cz testoval vestavbu do dodávky Carado Vlow 600 Unlimited.

Přiznejme si to otevřeně. Kdo někdy v kempu s lehkou závistí neokukoval obytné auto německých důchodců. Zatímco od horského jezera přicházela s večerem lezavá zima, obyvatelé opravdového domu na kolech si v tričku s krátkými rukávy (ano, přitápěli si) otevřeli lahvinku červeného vína a hráli karty nebo sledovali televizi. Kdo si nabalený do všech vrstev oblečení, které vyhrabal z kurfu felicie, pobývající na kempovací židličce před stanem, neřekl: „To jednou chci taky!”



Neplatí to samozřejmě univerzálně, ale většina karavanistů si myslela, že si budou kupovat větší a větší auta. Jenže větší neznamená vždy lepší. Příkladem je Klára Hájek Velinská, která cestování obytnými auty propadla tak, že vytvořila specializovaný server All4camper.com (více zde).

„Děti odrostly, už jsme velké auto s alkovnou nevyužívali naplno. K tomu přidejte jistou neohrabanost při parkování či při jízdě ve městech a také pomalejší rychlost při přejezdech,” popisuje Klára. „Navíc já jsem se něco tak velkého bála řídit,” dodává. Skončilo to výměnou. Alkovnu rodina prodala a letošní sezónu už Klára s manželem využívala dodávku s vestavbou. Podobných příběhů si nemohli nevšimnout výrobci obytných aut a čísla z trhu jim dávají za pravdu. Segment obytných vestaveb - tedy tradičních dodávek upravených pro bydlení - dynamicky roste. Dnes spadá zhruba třetina prodaných obytných aut právě do kategorie vestavba do dodávky.

Nebát se 96 kilowattů

Do rychle rostoucího segmentu patří obytná dodávka Carado Vlow 600 Unlimited, kterou server Lidovky.cz týden testoval na tuzemských silnicích. Vůz z produkce italské automobilky Fiat byl vybaven nejslabším nabízeným motorem, který “dával” 96 kilowattů. Pro srovnání: nejvyšší výkon zhruba 130 koní řidiči našli třeba pod kapotou oblíbeného vozu českých seniorů: malého ix20, kam jihokorejský Hyundai montoval atmosférickou šestnáctistovku. Jenže malé chalupářské auto a šestimetrová dodávka je trochu rozdíl, zvlášť když má na palubě dva dospělé, dítě, věcí na týdenní pobyt a nádrž s čistou vodou je plná až po okraj (objem má 100 litrů).

Domov na kolech Obytná dodávka Carado Vlow 600 Unlimited

- vestavba na podvozku Fiat - motor 2,3 l (130 PS) - délka vozu: 6 metrů - 4 místa na jízdu - 3 místa na spaní - vybavení: kuchyňka, sprcha, WC, nezávislé topení - více si přečtěte ZDE

Lehké obavy carado vyvrátilo. Pohonná jednotka ve spojení s šestistupňovou manuální převodovkou je dostatečně agilní. Na dálnicích není problém udržovat rychlostní limit. Na klikatých silnicích v podhůří Jeseníků stroj brzdily spíše fyzikální zákony, než výkon motoru. S lehkou nohou na plynu se auto odmění spotřebou pod deset litrů nafty na sto kilometrů.



Skříňky, kam se podíváš

Uspořádání kabiny je klasické. Vpředu dvě otočná “kapitánská” sedadla s područkami, za nimi následuje lavice pro dva cestující s vyjímatelným stolkem. Kuchyňský sektor okupuje dvouplotýnkový vařič a umyvadlo. Výrobce myslel na sklápěcí díl, kterým se dá rozšířit pracovní plocha kuchyňky směrem do prostoru dveří. Lednice je “v patře”, ve výšce trupu stojícího člověka a tedy dobře přístupná.

Mezi lavici a “koupelnu” dokázali designéři vetknout šatní skříň. Obecně co se týká úložných prostor má Carado Vlow 600 Unlimited co nabídnout i těm, kteří vyráží na delší cesty. Střední část příčného zadního lůžka (rozměry 197 x 157/150 cm) je zdvihací. Po jejím odklopení vznikne proluka, kam se vejdou dvě jízdní kola.

Carado je mladá značka, vznikla až v roce 2006. Patří do konsorcia Erwin Hymer Group, což je největší evropský výrobce obytných automobilů a karavanů. “Jedná se o vyšší střední třídu obytných vozů v naší nabídce. Značka využívá zkušenosti, technologie i komponenty vyvinuté konsorciem Hymer,” popisuje Petr Havlíček, výkonný šéf společnosti Hykro, která Carado zastupuje v Česku.

Nespornou výhodou modelu Carado Vlow 600 Unlimited jsou jeho kompaktní rozměry a tudíž snadné manévrování i ve městech. Důraz designerů na úložné prostory je v případě této vestavby příkladný. A průměrná spotřeba pod deset litrů nafty je pro uživatele příjemná. “Šestistovka” se tak hodí k rychlým výpadům “kolem komína”, i na mnohem delší výpravy.