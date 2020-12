NOMÁDI: Černý den francouzského generála pod Krušnými horami. Po stopách krvavé bitvy u Chlumce

Bitvu u Slavkova, famózní Napoleonovo vítězství, zná téměř každý. Bitva u Chlumce, největší střetnutí napoleonských válek na území Čech, upadla do zapomnění. Přitom na bojiště na Ústecku pod Krušnými horami je to autem ze severního okraje Prahy slabou hodinku cesty a obě bitvy spojuje jedno jméno: Vandamme.

V podzimní plískanici je tohle místo v lese za malým potokem a na dohled od opuštěné a chátrající železniční trati bezútěšné. Jednoduchý kamenný památník s německým nápisem označuje místo, kde pro francouzského generála Dominiqua Josepha Vandamma skončila bitva u Chlumce.

Právě tady je po dvou dnech krvavých bojů dostihli nepřátelští jezdci. Přes strmou hradbu Krušných hor už nedokázal uniknout. Čekalo jej potupné zajetí. Přitom na začátku to vypadalo, že má všechny trumfy v rukou a úspěch jej nemůže minout.



Vandamme na konci srpna 1813 dostal od francouzského císaře Napoleona úkol. Přejít rychle Krušné hory z německé strany do Čech. Odříznout tak ustupující spojeneckou Českou armádu od zázemí a přichystat jí neradostný osud v Krušných horách. Napoleon chtěl obklíčit a dorazit rakousko - rusko - pruské vojsko, které tvrdě porazil u Drážďan a které ustupovalo do Čech po komunikaci spojující saskou metropoli s Teplicemi.

Vandamme s I. francouzským sborem si zvolil Nakléřovský průsmyk. Tradiční invazní cestu do Čech, místo, kde se několikrát v historii tvrdě bojovalo. I dnes kolem silnice, kterou lemují pokroucené a větrem mrzačené stromy, najdete památníky. Z nakléřovských luk jsou při dobrém počasí, kterým zde příroda šetřívá, krásné výhledy na Tiské stěny, na České středohoří či dolů do podkrušnohorské pánve. A turista, který vyrazí pěšky do kopce směrem na Jelení vrch, může natrefit i na stádo jelenů. Když mu štěstí přeje.

Ráno 29. srpna 1813 zahřměla kanonáda v Nakléřově a u Zadní Telnice. Vandamme měl k dispozici 30 tisíc vojáků. Spojenci proti němu mohli postavit poloviční sílu. Zdálo se, že Francouze nic nemůže zastavit a Česká armáda, jejíž většina ustupovala přes Kyšperk, bude obklíčena. S touto armádou se pohyboval i ruský car Alexander I. a pruský král Fridrich Vilém III. Jenže Francouzi narazili mimo jiné na ruské gardové jednotky. Ruský generál Osterman-Tolstoj, pověřený zajištěním bezpečnosti svého cara i pruského krále, svým slabším vojskem přehradil silnici vedoucí do Teplic. O tvrdosti bojů svědčí i to, že Ostermana-Tolstoje zasáhla dělová koule. Rozdrtila mu levou paži, kterou mu musel amputovat chirurg. První den bitvy, mimořádně krvavý, rozhodnutí nepřinesl. Ruské gardové jednotky krvácely, ale držely.

Vandamme byl tvrdý voják. Provází jej pověst odvážného muže, který poněkud zanedbával disciplínu a neprojevoval zrovna úctu k majetku v obsazených zemích. V bitvě u Slavkova (2. prosince 1805) jeho divize mistrovsky provedla jako součást Soultova IV. sboru rozhodující útok na střed nepřátelské fronty: takzvaný Lví skok. Více o tomto manévru čtěte zde. U Chlumce byl po první dni bojů optimistický a svým důstojníkům údajně řekl, že za pár dní poobědvají společně v Praze.

Během 30. srpna se Vandamme stal z útočníka pronásledovaným. Spojencům přicházely posily a jemu v zádech se vynořil pruský sbor generála Kleista (podrobnosti čtěte zde). Prusové také prošli Nakléřovským průsmykem. Francouzi se teď ocitli v situaci, kterou chtěli připravit svým protivníkům. Byli v pasti pod Krušnými horami. Francouzský generál se rozhodl obětovat vozatajstvo a dělostřelectvo, které mělo pozdržet postup Rusů a Rakušanů. Pěchota a jezdectvo se otočily s cílem prorazit linie pruských jednotek a uniknout z obklíčení. Uspěla jen jízda. Francouzský velitel Vandamme byl společně s dalšími čtyřmi generály zajat na Asmanově louce ve Ždírnickém údolí nad Žandovem. Zemřelo na 9300 spojenců, převážně Rusů, a 11 000 Francouzů. Další tisíce vojáků byly zraněny.

Největší a nejkrvavější napoleonskou bitvu na území Čech dnes připomínají masivní pomníky kolem staré cesty z Nakléřova k Teplicím. Tedy kolem silnice, kterou přehradili muži ruského generála Ostermana-Tolstoje. Jsou masivní, nepřehlédnutelné, zdobené zlatem a kontrastují s malým šedým pomníčkem v lese u potoka a zaniklé trati, který připomíná, že právě tady skončil černý den jednoho francouzského generála. Celé bojiště si můžete projít díky naučné stezce nazvané Po stopách bitvy u Chlumce. Více čtěte zde.