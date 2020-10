NOMÁDI: Čeští karavanisté pomohli malému chlapci dostat se k moři

Velký sen malého kluka se splnil díky českým karavanistům. S jejich pomocí mohl desetiletý Nikola Bartoš z Uherského Brodu vyrazit spolu s rodinou na svou vysněnou dovolenou obytným autem až k Baltu a vidět tak vysněné moře.

Rodině malého Nikoly z Uherského Hradiště se před třemi lety obrátil svět naruby. Tehdy sedmiletého chlapce začaly trápit nevinně vypadající bolesti hlavy. Jak se vždy náhle objevily, tak za chvíli zase zmizely. Jenže časem se k nim přidala i nevolnost. „Zpočátku jsme tomu nepřikládali takovou váhu, protože dcerka zrovna trpěla střevními problémy. Usoudili jsme proto, že to spolu souvisí. Navíc bylo zase všechno najednou v pořádku, na bolest hlavy si nestěžoval, neměl ani žádné jiné příznaky,“ vypráví otec Nikoly Martin Bartoš.



Přesto rodiče s Nikolou raději zamířili k lékaři. Chlapec absolvoval řadu vyšetření a bohužel přišla děsivá zpráva. „Po CT se ukázalo, že má v hlavě ,nějaký nález‘. Následná magnetická rezonance pak odhalila nádor o velikosti čtyři krát pět centimetrů, který našeho syna přímo ohrožoval na životě,“ vzpomíná Martin Bartoš.

Nikola absolvoval řadu operací, ozařování, několik cyklů chemoterapie. Bojuje, ale zhoubná nemoc na jeho tělo bohužel stále útočí. Vedle nádorů v hlavě se přidaly i další na páteři. Proto se Nikolův táta Martin rozhodl, že chlapci splní jeho velký sen. Nejen vidět moře, ale také k němu dojet obytným autem.

Sbírka v době koronaviru

V březnu se tak Martin Bartoš obrátil na české karavanisty a požádal je o pomoc. Příspěvek na facebookové skupině s prosbou, zda by jeho rodině, přesněji řečeno jeho velmi nemocnému chlapci, někdo mohl poskytnout zdarma nebo za dobrou cenu obytné auto, zafungoval.

„Byla to jedna z několika výzev, které se na Facebooku občas objevují a kdyby nebylo Stanislava Münstera, asi by zapadla jako ty ostatní, neboť je opravdu velice těžké rozeznat, zda se jedná o vážné volání o pomoc, nebo pouze o přání. Naštěstí to Standovi nedalo a Martina kontaktoval,“ říká Klára Hájek Velinská, která celou výpravu Nikoly za vysněným mořem následně zorganizovala a která provozuje karavanistický web All4Camper.com (více čtěte zde).

Na základě prosby Martina Bartoše se totiž mezi karavanisty zrodila myšlenka uspořádat sbírku, která by pokryla nejen nájem obytného vozu, ale i cestu samotnou. Sbírky s názvem Camper pro Nikolu se ujal právě Stanislav Münster spolu s Leošem Fučíkem, autorem a provozovatelem obytného auta pro handicapované Charley Tramp (o voze více čtěte zde). A ač sbírka započala v době koronavirové karantény, podařilo se během krátké doby vybrat 40 tisíc korun nejen na dovolenou rodiny Bartošových, ale také na pomoc celé rodině, kterou nemoc Nikoly zasáhla jak blesk z čistého nebe.

Moře. Do vysněných vln se nemocný Nikola dostal s pomocí českých karavanistů. V půjčeném autě dojel s rodinou až do polské Leby.

„Když jsem byla ke sbírce na Nikolku přizvána, první co jsem si řekla bylo, že Nikola se musí dostat k moři, děj se, co děj. Bohužel v té době panovala nemalá omezení kvůli covidu a já intenzivně přemýšlela k jakému moři Nikolu dostat, aby to klaplo na sto procent. A pak mě to napadlo. Pojede do Polska,“ uvádí Klára Hájek Velinská, která záhy kontaktovala Lauru Trebel-Gniazdowskou, zástupkyni ředitele Polského institutu v Praze (více čtěte zde). Ta se ujala komunikace všeho potřebného na polské straně.

Auto nakonec rodině zapůjčili bezplatně

Postupně se přidali další lidé, kteří chtěli malému chlapci pomoci splnit sen. Zásadní byl pro cestu k Baltu počin pražské půjčovny obytných aut, která rodině poskytla vůz zcela zdarma. „Když jsem se doslechli o projektu Camper pro Nikolu, rozhodli jsme se jemu a jeho rodině poskytnout vysněný obytný vůz s ,bublinou‘. Těší nás, že jsme mohli v této složité situaci pomoci a splnit sen malému dítěti,“ říká Pavel Horský z půjčovny BlueRent Praha.

Společně s rodinou vybrali v půjčovně vhodný termín a již v půlce srpna celá rodina Bartošových nasedla do obytného auta s „bublinou“, jak říká malý Nikola alkovně, a vyrazila vstříc vysněnému dobrodružství. „Auto jsem domů přivezl už den před odjezdem a vypadalo to, že v něm děti budou už tu noc spát, nemohl jsem je dostat ven,“ vypráví otec Nikolky.

Půjčovna předala rodině komplet vybavené auto s nádobím, vybavením pro camping, kempovým nábytkem a dalšími nezbytnostmi. „Vzhledem k tomu, že standardně poskytujeme pronájem obytných vozů, vše bylo téměř bez problému. Jediný problém cestou byl moment, který se může stát všem, když panu Bartošovi urazili zrcátko v Polsku, naštěstí se vše podařilo i na dálku vyřešit. Jsme rádi, že jsme měli touto cestou možnost se projektu zúčastnit a Nikola mohl vidět moře,“ dodává Pavel Horský (o půjčovně více čtěte zde a zde).

Cestu k moři zpříjemnily další atrakce

Rodina Bartošových se cestou k moři zastavila na mnoha místech. „Navštívili známý solný důl Wieliczka, jímž je po zavírací době tak, aby měli celé místo jen pro sebe, provedl český průvodce. Užili si zábavu v lunaparku Energylandia. Ve Vratislavi se podívali do Kolejkowa a Afrykária. To vše zařídila Malopolská turistická organizace a primátor města Vratislav. Samozřejmě to vše také zaplatili, stejně jako přespání v kempu ve Vratislavi,“ upozorňuje Klára Hájen Velinská.

Následně se Bartošovi přesunuli do kempu na Lebě, kde se chlapci splnilo to největší přání a konečně se dostal k moři.

Organizátorům sbírky a celé výpravy malého kluka za velkým snem se navíc podařilo zajistit zcela zdarma také exkluzivní pojištění, díky němuž by veškerou zdravotní péči chlapce, který stále prochází chemoterapií, zaplatila pojišťovna. Navíc cestu podpořila i společnost PKN Orlen, která provozuje síť čerpacích stanic a poskytla rodině pohonné hmoty nejen na benzínkách v Česku, kde má značku Benzina, ale i po celém Polsku.