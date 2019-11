NOMÁDI: Cestovatelům došla trpělivost s odpadky. Vyhlásili akci ‚Ohni hřbet’

#ohnihřbet - tenhle hashtag si zapamatujte. Čeští cestovatelé a vyznavači freecampingu vyhlásili tažení proti odpadkům v přírodě. Zapojit se může každý. Motivovat je mají odměny.

Výlet do přírody. Těšíte se, že si odpočinete. Zastavíte na parkovišti u lesa a první, co uvidíte, je plechovka od piva. O kousek dál se válí plastová láhev, pod stromkem vykukuje obal od nějaké tyčinky. Za ním je v lepším případě toaletní papír, v horším vlhčený ubrousek. Podobné „malebné” scenérie najdete snad na všech turisticky oblíbených místech. A některým cestovatelům s nepořádkem došla trpělivost.



„Chceme zvětšit komunitu lidí, kterým jsou odpadky v přírodě nejenom trnem v oku, ale zároveň se nebojí ohnout hřbet a posbírat je a třeba tím i inspirovat pár dalších lidí ve svém okolí. Rozhodli jsme se tedy oslovit pár dalších podobně smýšlejících lidí a uspořádat dlouhodobou akci v odklízení nepořádku z přírody,“ vysvětluje blogerka a cestovatelka Radka Staňková na své facebookové stránce „Nestůj a pojď“ (více čtěte zde)! Proto se několik nomádských posádek aktivních na sociálních sítích spojilo a vyhlásilo „soutěž“ ve sbírání odpadků. Více čtěte zde.

„Tuto odpadkovou akci můžete klidně považovat za jistý druh soutěže. Protože všichni, kteří se do ní zapojí, mají možnost dostat ‚výhru’ aneb odměnu od jednoho z partnerů této akce,“ dodává Radka Staňková (více jejích cestách v dodávce ve Skandinávii čtěte zde).

JAK SE ZAPOJIT Udělejte fotku, na které jste vidět v akci při sbírání odpadků, případně vyfoťte, jak držíte odpadky. Fotku nahrajte na Facebook nebo Instagram a napište k ní nějaký popisek.

Důležité je, aby u této fotky byl uvedený hashtag v tomto přesném znění: #ohnihřbet.

To, že odpadky ve volné přírodě nejsou jen český problém, potvrzuje Martina Špatná z cestovatelského projektu Pohled za hranice (o jejím cestování jsme psali zde).



„Sardinie je považována za evropský Karibik a je pravda, že tak krásné moře jsme viděli asi jen tam. Ale zároveň je to ostrov tak plný odpadků, že to je srovnatelné snad s tím, co jsme zažili v Maroku. Odpadky v přírodě nesnášíme a kdykoliv můžeme, odvezeme i to, co jsme sami nevyprodukovali. Na Sardinii to ale bohužel nešlo. I vlastní odpadky jsme s sebou vozili několik dní, než byla příležitost je vyhodit. O třídění ani nemluvím. Proto je mi blízká aktivita Nestůj a pojď, Eagles na cestách (více čtěte zde) a dalších,“ napsala na svůj facebookový profil.