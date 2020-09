NOMÁDI: ‚Dělal jsem blbečka, mluvil česky a tvářil se nechápavě.’ Tadeáš Šíma napsal knihu o cestě Afrikou

Na první pohled je to nenápadný kluk s brýlemi. Ale Tadeáš Šíma na podzim roku 2017 v marockém Tangeru usedl do sedla svého kola a vyrazil na jih. Skončil až v Jihoafrické republice, přesně v Kapském Městě. To už se psal letopočet 2018. Z výpravy psal pro server Lidovky.cz reportáže. Teď mladému muži vyšla kniha Na kole přes Afriku.

Lidovky.cz: Stýská se vám po Africe?

Hodně. Stýská se mi po pocitu, který mám spojený s cestou. A také po africké přírodě. Vlastně mi chybí vzduch, který dýcháte v deštném pralese.

Lidovky.cz: Vy jste velký milovník stromů. V Africe vás nadchly baobaby. Co je na nich tak zvláštního?

Líbí se mi jejich tvar. Každý baobab je jiný a snažil jsem se vždy vybrat ten nejhezčí, pod nímž postavím stan. Ale obecně mám stromy rád. Nedávno jsme byli na Mallorce, kde jsem se totálně zamiloval do olivovníků.

Lidovky.cz: Je pro Afričany důležitý „bushmeat“ (“maso z pralesa“ - pojem běžně používaný pro maso volně žijících suchozemských zvířat zabitých pro obživu nebo komerční účely - pozn. red.)?

Hodně. Pro ilustraci, o jak velký fenomén jde. Loni v listopadu jsme v Kongu (více čtěte zde) montovali fotopasti na ochranu divočiny a na jednom z checkpointů, kde kontrolují hlídači přírody, zadrželi kamion, v němž bylo šest tun bushmeatu. To auto páchlo na dálku. A to šlo o jeden případ. V Kongu je lovení divoké zvěře na potravu velmi rozšířené.

Lidovky.cz: Souvisí to s ekonomickou kondicí země? Je to levný zdroj bílkovin?

Řekl bych, že ano, i když na to nemám v ruce žádnou studii či statistická data. Lidé se v Africe snaží přežít za každou cenu. Takže si vezmou zbraň, jdou do lesa a střílí na cokoliv, co se hýbe. Je jim jedno, jestli je to chráněný druh živočicha, případně dokonce zvíře ohrožené vyhynutím.

Lidovky.cz: Bál jste se jíst „bushmeat“?

Já se bojím místních jídel vždy, mívám často střevní problémy. Například v Maroku jsem se širokým obloukem vyhýbal kozímu masu. Přitom pro Maročany je to tradiční jídlo. Později nebylo zbytí, tam i v restauracích nabízeli jen to, co ulovili. Doporučuji si dávat pozor na broky. Opravdu nejdou rozkousat.

Lidovky.cz: Opravdu to funguje tak, že se zbraně k lovu pronajímají? Že si je farmáři půjčují za peníze?

Ano, i tak to může být. Prostě si za úplatu půjčíte flintu a pět nábojů a jdete do lesa. Když zabijete slona, máte jackpot. V přepočtu na české peníze si zbraň najmete za 500 korun a za slonovinu dostanete patnáct stovek. Vyděláte si na dva měsíce života.

Lidovky.cz: Afrika má pověst zaostalého kontinentu. Je to opravdu tak?

Záleží na tom, co pro vás slovo „zaostalý“ znamená. Otázka je, jestli místní potřebují všechny ty věci a udělátka, na které my jsme zvyklí. Někde na periferii pro elektroniku není využití.

Lidovky.cz: A neudělali jsme náhodou chybu, že přesvědčujeme celý svět, že náš životní styl je nejlepší a hodný následování?

Neřekl bych chybu. Každá země v Africe si jde svým způsobem svojí cestou. Uvidíme v budoucnu, jestli třeba ta zmiňovaná elektronika nás na Západě nesežere. Třeba se později budeme vracet ke kořenům, k přírodě a inspiraci budeme naopak hledat v Africe.

Lidovky.cz: Narážím na to, že kult spotřeby v naší civilizaci způsobuje na Zemi velké plenění přírodních zdrojů. A v Africe to musí být obnažené…

Ano, to je v Africe hodně vidět. Klasický příklad je Gabon, země pětkrát větší než Česko, kde žije pouhý milion obyvatel. Gabon si své deštné lesy hodně hlídá, přesto i tam je odlesňování docela časté. V gabonském případě přišla čínská společnost, zaplatila za koncesi na těžbu dřeva. Čína to přitom dělá chytře. Řekne: „Dejte nám kus lesa a my vám za to postavíme asfaltku až do Kamerunu.“

Lidovky.cz: Jak se čínský vliv v Africe projevuje? V knize často píšete o malých čínských motorkách, na nichž místní jezdí...

Těch je tam opravdu hodně. Ale to hlavní, to se odehrává v rovině velkého byznysu, kdy místní vlády obchodují s čínskými společnostmi. Zajímaví jsou i Číňané, kteří pracují v Africe. Často jsou to lidé, kteří si tam odpracovávají nějaký prohřešek. Až dojde na rozhodování mezi Evropou a Čínou, tak si Afričané budou pamatovat, kdo jim tam postavil silnici, dálnici nebo železnici.

Lidovky.cz: Na první pohled to vypadá, že na „čínském modelu“ vydělají obě strany…

Ale to tak jen vypadá. Každopádně to odskáče příroda, devastuje se tam něco, co se nedá nahradit či obnovit. Myslím, že i zodpovědní Afričané vidí, že to není férové. Ale peníze vládnou světu.

Lidovky.cz: Mám rovníkovou Afriku spojenou s úrodnou půdou. Mohl bych se tam uživit zemědělstvím?

Určitě. Ale nesmíte být líný. Je to neskutečně úrodná země, kde roste všechno. Ale u místních často chybí cílevědomost a vůle. Jsou místa, kde se zemědělství věnují, ale jsou lokality, kde vůbec. Například na severu Konga je město Ouesso, které je plné pobíhajících slepic. Chcete si dát omeletu, ale všichni vám řeknou: „Nemáme vajíčka, nepřivezli je.“ Přitom by stačilo místní slepice chovat v kurnících. Takže vejce se dováží ze sousedních zemí.

Lidovky.cz: Proč se vy dobrovolně ženete do míst, která jsou opravdu hrozná? Třeba do Moandy? Jaká je vaše motivace?

V tomhle případě jsem nemohl jinak, než se v Moandě nalodit a přeplout řeku Kongo. Druhá varianta byla dlouhá cesta přes Demokratickou republiku Kongo, která má z bezpečnostního hlediska dost hroznou pověst a asfalt tam nenajdete. Obecně: jako běloch na kole jste v Africe atrakce číslo jedna a také vás vnímají jako pojízdnou kasičku, prostě dolary na kole. A snaží se z vás peníze dostat.

Lidovky.cz: Jak jste se bránil?

Dělal jsem blbečka, mluvil jsem česky a tvářil se nechápavě. Po určité době je to přestane bavit. Já jsem se snažil nedávat úplatky, jednak s korupcí zásadně nesouhlasím a jednak jsem na to neměl peníze. Ale někdy není zbytí.

Lidovky.cz: Bál jste se během cesty? A šlo o život?

Bál jsem se permanentně, strach přišel každý den. Ať ze tmy, nebo z neznáma. Ale takové ty krizovky, ty mi docházejí až zpětně. V Namibii si na mě počkala pětice chlapíku a snažili se mě sejmout kameny. V tom adrenalinu se snažíte zachránit kůži za každou cenu. Až večer po přepadení jsem seděl v kempu a byl jsem takhle malej. Přitom do cíle už to bylo kousek: jen 1500 kilometrů. Navíc Namibie má pověst bezpečné země. Naštěstí to dopadlo dobře, ale oči těch útočníků nikdy nezapomenu. Více o incidentu čtěte zde.

Lidovky.cz: Změnila vás cesta přes Afriku?

Nejsem si jistý. Člověk se mění pořád…

Lidovky.cz: Přešlapat Afriku na kole je ale existenciální zážitek, vy o tom mluvíte jako o cestě z Berouna do Prahy na palubě příměstského vlaku.

Myslím, si že jsem stejný, jako když jsem odjížděl.

Lidovky.cz: A nezačal jste si vážit pitné vody? Pohodlí domova?

Toho jsem si vážil i před odjezdem.

Lidovky.cz: Cestování na kole je dost osamělé. To vám vyhovuje?

Vyhovuje. Ale nejprve si musíte osedět sedlo, do té doby trpíte. Samota je občas dlouhá a leze na mozek. Třeba při přejezdu Sahary jsem si už ze zoufalství povídal s mouchami, které mi seděly na rameni. Ale každý den přijde moment, kdy vám dojde, že jste na správném místě a že je správné, že jste tam sám. Třeba na Sahaře to byly západy slunce.

Lidovky.cz: Co stalo s vaším kolem, na kterém jste cestoval?

Je v Úpici, u firmy Apache v muzeu.

Lidovky.cz: Kolik cesta přes Afriku stála?

150 tisíc českých korun při započítání všech nákladů: tedy letenky do Barcelony, trajekty, letenka z Toga do Gabonu, zpáteční letenka do Evropy. Jen za víza jsem zaplatil 35 tisíc korun.