NOMÁDI: Dodávku jsem si měl koupit o dvacet let dřív, říká ‚psycholog psů‘

Myslíte si, že nemůžete začít „nomádit“ ve skoro důchodovém věku? Já jsem začal v jednapadesáti, po nevydařeném manželství, s cukrovkou a nadváhou. A teď vím, že jsem si měl koupit dodávku o dvacet let dřív.

První moje opravdu „nomádské“ řešení byl střešní stan. Skvělá věc, za dvě, tři minuty máte pohodlnou postel s kvalitní matrací, stan udrží celkem příjemně teplo. Po zhruba roce a půl jsem zatoužil po pevnějším řešení s místem na kuchyni a hlavně s možností si pohodlně sednout k počítači třeba i v dešti a psát.



Moje webstránky o psech jsou na www.psychologpsu.cz



Tak jsem na Aukru vydražil dodávku Sprinter za 74 tisíc korun s rokem výroby 2002. První pokus o nomádění byl na Mušově v kempu, kdy jsem dozadu naložil postel, koupil prodlužku a přímotop a jel zkusit přenocovat k vodě. Prodlužce se ve dvě ráno vypnula pojistka a v autě bylo za chvíli okolo nuly. Jinak super zážitek ve mně vytvořil i přes nekomfort celkem velkou závislost. Jen si dávám víc pozor na to, abych měl v pořádku topení.



Občas lituji, že jsem tohle auto prodal, motor 2,7 litru má přes 160 koní a auto občas přibrzdil omezovač rychlosti nastavený na 170 km/h. Poloautomatická převodovka sprintshift je luxus. Je to manuální převodovka a automatika řadí hydraulicky. Auto má dva pedály a v návodu je napsáno „auto jede tím rychleji, čím více sešlápnete plynový pedál“. Spotřeba, která se pohybovala okolo jedenácti litrů nafty, je adekvátní tomu, že 70 % mého cestování se odehrává po dálnicích. Domnívám se, že jinak by se s tímto Sprinterem dalo jezdil okolo 10 litrů na 100 km.

Moje poslání i práce je přednášet o psím chování a zlobení, pomáhat lidem s chováním psů a dělám také výchovné a výcvikové psí víkendy. Ročně to obnáší okolo stovky přednášek, ke dvěma stovkám konzultací a dvacítky víkendů a týdenních kurzů. To vše po celém Česku a občas i na Slovensku. Sám jsem si takový život vybral. Moje vášně jsou psi a cestování a to si plním. Cesty si plánuju tak, abych spal každou noc u jiného rybníka či řeky, alespoň pokud to jde. Obvykle trávím v autě 140 nocí ročně.

Nyní mám dlouhého Sprintera na CNG, jezdím za levno. CNG jde natankovat po celé Evropě. Dobře izolovaného, abych tam mohl nechat i svého novofundlandského psa i v horku. Auto je pro mne i psa domovem, zázemím na cestách, protože když chci dát lidem na akcích maximum, potřebuju i svoje zázemí, místo, kde si odpočnu a kde se zbavím starostí, pustím si hudbu (a zatopím si). Při přestavbě jsem kladl důraz na nezávislost, takže mám zásobu plynu na topení na 10 dní a možnost natankovat LPG u všech stanic v Evropě, 300W soláry, 200Ah baterie, takže elektřinou mohu plýtvat, LTE internet jede po celé Evropě také... Co vlastně potřebujete víc? Mám také permanentky do několika aquacenter, v místech, kde nejčastěji bývám. Je to levnější, než sprchy na benzinkách a také často čistší, a když necháte lepší spropitné, tak si 10 litrů teplé vody na sprchu můžete natočit v restauraci.

Auto má dojezd na CNG asi 400 km, dole pod podlahou je šest nádrží na plyn, které váží asi 380kg. Díky tomu má auto velmi nízko těžiště a je hodně stabilní i při bočním větru. A spotřeba? Na takhle velkou krabici (L3H3) je skvělá, jezdím za 8-9 kg plynu na 100 km, což v reálu znamená 1,90 až 2,20 Kč za kilometr. Převedeno do světa dieselu, je to, jako by auto „bralo“ 6 - 7,5 litru nafty na sto kilometrů. Mimo to má auto ještě „záložní“ plnohodnotnou nádrž na benzín, tedy na 100 litrů. Její obsah by měl vystačit na 1000 kilometrů. Motor je jak ze sekačky na trávu, s obsahem 1,8 litru, ale díky kompresoru má velmi slušných 115 kW (156 koní) a 240Nm, takže je auto dostatečně agilní. Maximální rychlost 160 km/h se dá na rovině dosáhnout.

Auto nemá plnohodnotnou rezervu, „sprinteří“ disky se považují za nezničitelné. Není to pravda. Jezdím rád do maďarských termálů, kemp bývá součástí lázní a můžete chodit z auta přímo do bazénu. Cestou z maďarských termálů se mi podařilo 27. prosince 2017 zničit disk o cihlu na silnici kousek před maďarsko-rakouskou hranicí. Na prázdnou gumu přišel rakouský celník, který mne posílal na váhu. Venku -1 stupně Celsia a sněžilo. Tak jsem jednu noc prospal přímo na hranici. Celníci mě překvapili tím že se chodili ptát, zda mi není zima a nepotřebuji něco k jídlu. Nebýt Nový rok, někdo z kamarádů by mi kolo dovezl, je to autem z Brna dvě hodiny. Ale nenašel se nikdo střízlivý. Tak jsem využil služby asistence.

Očekával jsem, že mi ráno podle slibu asistenční služby seženou a dovezou nové kolo a bude. Realita byla ta, že další den kolem poledne na mou urgenci asistenční služba zjistila, že se na to vykašlali a nedali vědět. Večer mne odtáhli obrovským monstrem (platila to přece pojišťovna) před pneuservis v Eisenstadtu. Tam zkonstatovali, že kolo nemají, nemá ho ani jiný pneuservis ze stejné sítě a přijde 3. ledna, protože je Nový rok. Tak jsem tam strávil další noc. Ráno mi domluvili taxíka, kterým jsem si udělal výlet nejprve do Wiener Neustadtu pro disk, potom do Treiskirchenu pro pneu a zpět do Eisenstadtu k autu.

Většina nomádských článků popisuje krásná místa, exotické destinace. Moje krásná místa jsou u řek či rybníků u nás či v sousedních zemích. Spát u lesa, z postele koukat přímo na stromy či do krajiny, to je super. Ať jste kdekoli na světě.

Nomádění mne taky naučilo rozlišovat mezi důležitými a nedůležitými záležitostmi, mít jen nezbytné věci, žít pro přítomnost a hlavně „neřešit“. Svět je daleko příjemnější místo, než vypadá ve městě. K životu mnoho materiálních věcí nepotřebujeme, čím je člověk starší, tím víc začíná chápat svoje potřeby a já si sen o psech a cestování plním na 100 procent.

Kdysi jsem chtěl mít jachtu na moři v chorvatském přístavu. Kdybych věděl, kolik radosti mi poskytne obytná dodávka, pořídil bych si ji o dvacet let dříve.