NOMÁDI: Dodávku jsme si opravili a vybavili po svém. Zvládne to každý

Nezávislost, svoboda a pomalý život. Tři aspekty, které naše cestování doprovázely od začátku. V převážné většině se jednalo o spaní v autě nebo pod stanem. Koupí dodávky jsme k nim chtěli přidat ještě další dva – pohodlí a teplo.

A protože klasické vestavby obytných aut nás dyzajnem nijak zvlášť neoslovily a internet je plný neuvěřitelně nádherných a inspirativních vlastnoručně vytvořených interiérů, bylo rozhodnuto. Výzva to pro nás ale nebyla, a to z jednoduchého důvodu – neměli jsme nejmenší tušení do čeho se pouštíme. Z původně plánovaných pěti měsíců se nám přestavba protáhla na krásných 13. Zpětně to ale hodnotíme pozitivně. Trajdání s neúplně dostavěnou dodávkou nám umožnilo „za provozu“ vychytávat různé nedostatky a přizpůsobit detaily podle našeho nového stylu cestování, který jsme teprve objevovali.



Z dodávky jsme si nakonec vytvořili malý dům, ve kterém máme na 12 m² ložnici s prostornou postelí, kuchyň, ve které se dá tančit, jídelní kout pro dva, pracovnu, šatník, čtecí koutek a hromadu úložného prostoru pod postelí, kam se krásně vejdou venkovní nábytek i lyže.

A jak tedy celá přestavba probíhala?

Jak už jsem naznačila, přestavovat dodávku je téměř totéž jako stavět malý soběstačný dům. Základy už máte. Můžete si nakreslit projekt. Nebo ho můžete mít pouze v hlavě a na několika fotkách uložených z Instagramu. I tak to jde.

Jako první jsme kolem obvodových zdí vytvořili dřevěnou konstrukci na přichycení veškerého nábytku a podlahových desek. Vyplnili jsme ji izolací z konopí. Stěny a strop jsme obložili dřevěnými prkny a palubkami. Ke zdem a podlaze jsme připevnili rozvody vody, elektriky a plynu a rozvrhli zásuvky, vypínače a světla. Nejzásadnější bylo zabezpečit a správně spočítat energetické nároky – výkon solárních panelů, baterie, měniče a možnost ohřevu vody. Všechny tyto technické záležitosti se už v dnešní době dají krásně dohledat na YouTube nebo v různých nomádských skupinách na Facebooku.

Na závěr se instaloval nábytek, na míru vyrobený naším oblíbeným truhlářem. Konečně ta nejpříjemnější část přestavby, kdy se z dodávky stával domov. Dodávka dostala duši a byla oficiálně pokřtěna na Nomu - dobrý van s dobrou karmou. Její příběh, zážitky a tipy na krásná místa, která objevuje, s vámi sdílíme na Instagramu (@Nomathehappyvan).

Dnes si už večeři vaříme na plynovém vařiči, ze surovin z ledničky, která funguje na plyn i na elektriku. V lavici máme schované chemické WC a nezávislé naftové topení, které zároveň ohřívá i vodu v zásobníku. Kytky, obrázky a fotky jsou důležitou součástí interiéru stejně jako knihy a polštáře.

V plné parádě si dodávku užíváme asi rok. Stihli jsme už několik zimních výletů do Rakouska, kde nás baví střídat a objevovat lyžařská střediska podle počasí a nálady. Nejlepší je, že konečně s sebou můžeme vzít na hory i našeho zvědavého psa, který je v autě vždy první a čeká na svém pelechu jen co se otevřou dveře. Loni jsme podnikli dvě delší cesty. Poznávací výlet Zakarpatskou Ukrajinou a Rumunskem a turisticko - zevlovací roadtrip po části Balkánského poloostrova. Mezitím několik kratších výletů po Evropě a víkendové úniky do českých koutů spojené s turistikou. Kdykoliv máme čas vyrazíme třeba jen tak k lesu nebo k vodě a užíváme si naše oblíbené dolce far niente s knížkou nebo skleničkou vína v ruce. Jsou to právě ty drobné radosti všedního dne, které nás baví.

Mít s sebou na cestách peřiny je skvělý, ale v posteli nás stejně nejvíc hřeje pocit, že jsme to celé zvládli sami a bez zkušeností. A když jsme to zvládli my, zvládne to určitě každý. Chce to jen trpělivost a čas, který si však už od začátku můžete zpestřit malými přespávacímí výlety.