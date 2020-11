NOMÁDI: Klinická smrt kostela přišla v 7:40 ráno a trvala pět vteřin. Výlet do Pohoří na Šumavě

Není to pohoří dramatických vrcholů a divokých propastí. Přesto jsou Novohradské hory půvabné, plné nevšedních výhledů a zároveň trochu skryté před masovou turistikou. A ty příběhy.

Byla to poslední květnová neděle roku 1999. Vesnicí na samém pomezí jižních Čech a Rakouska půl hodiny po půlnoci projelo menší auto. Chvilku po půl osmé ráno letního času se v Pohoří na Šumavě pohyboval těžký náklaďák. A pak se v zemské kůře strhla bouře. Prudká, rychlá a hlavně ničivá. Ručička seismografu se divoce rozkomíhala. V 7:40 nastala pro opuštěný kostel Panny Marie Dobré rady z osmnáctého století klinická smrt. A vypadala jako dominový efekt: nejprve padla věž se zvonicí.

Masa dřeva a zdiva vzala se sebou strop kostela. Pád pokračoval. Nečekaná zatěž prolomila dva opěrné sloupy lodi a narušením statiky se zřítila i celá západní strana objektu. Kostel se zhroutil do sebe, zůstaly jen obvodové zdi a hromada sutin. Zkáza trvala pět sekund.



Na cestě s Mitsubishi L200 Rock Proof Evo 2 Novohradské hory jsme zkoumali v expedičním speciálu, který postavilo na základě nové generace pick-upu L200 české zastoupení Mitsubishi.

„V životě jsem něco takového neviděl,“ popsal před jednadvaceti lety spoušť vedoucí policejní stanice v Benešově nad Černou Vladimír Takáč. Tomu havárii oznámili v neděli ráno náhodní výletníci. Rozběhlo se pátrání v troskách, zasahovali kynologové se psy, na místo najeli specialisté z pluku Civilní ochrany z bagry a těžkými náklaďáky. V kostele totiž občas přespávali trampové, vesnice tehdy byla opuštěná a tak nikdo nevěděl, zda pod troskami není někdo zasypaný. Nakonec vše dobře dopadlo, ale zkáza stavby zanechala pachuť na tehdejších česko-rakouských přeshraničních vztazích. Rakušané totiž upozorňovali, že budova je ve špatném technickém stavu a rozezlilo je, že Češi svatostánek nezachránili. Ironií osudu bylo, že se budějovická diecéze chystala zahájit první opravy zanedbaného kostela právě v létě 1999.

S nebem nad hlavou

Dnes je kostel, přesněji řečeno to, co z něj zbylo, přístupný veřejnosti. A je to nevšední zážitek. Pečlivě zastřižený trávník, vzrostlé stromy kolem. Ale v místě, kudy věřící vstupovali dovnitř hlavním vchodem, není nic. Okna v bočních zdech zůstala, ale světla je tu víc než dost, protože chybí strop i střecha. Nad hlavou je jen nebe, pod nohama tráva, kolem šedé zdi torza. A osada, která se nadechuje k druhému životu.

Už jen cesta do Pohoří na Šumavě je zážitkem. Silnice, překvapivě dobrá, se klikatí lesy kolem Pohořského potoka. Pak se vyhoupne na horské louky. A nabídne výhledy, které by šofer čekal v okolí Knížecích Plání v samém srdci Šumavy. Nízké stromy, rašeliniště a nikde žádná civilizace. V Pohoří na Šumavě, které mělo v časech své největší slávy třináct stovek, obyvatel, asfalt končí.

Vesnice zakletá z minulého režimu v pohraničním pásu, kterou nakonec všichni obyvatelé opustili, v posledních letech ožívá. Kolem cesty jsou opravené výstavní domy, bývalá fara vypadá jako francouzský zámeček. Po polní cestě se dá dojít do Rakouska. Staré pokroucené ovocné stromy v krajině a nevýrazné hrboly pokryté náletem naznačují, kde kdysi stávaly domy. Vítejte na konci světa. Zastavte v podvečer na oné polní cestě a sledujte, jak slunce zapadá a horskou plání se šíří tma.