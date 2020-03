NOMÁDI: Krajem pod Pálavou s malým pasažérem na palubě. Stručný průvodce

Když všichni jedou na sever, jeďte na jih. Když všichni jedou do hor, jeďte do nížiny. Když cestujete obytnou dodávkou, tak vás nemusí mrzet „zimní spánek“ některých služeb. Tohle je stručný osobní manuál, jak strávit prodloužený víkend pod Pálavou s batoletem na palubě.

Víno, cyklostezky, památky… To jsou hlavní lákadla kraje pod Pálavou. Co tam dělat na konci února? Možností je překvapivě mnoho.



Den první: Cesta, koupání

Na konci druhého zimního měsíce silničáři ještě nezačali s letošní várkou rekonstrukce dálnice D1. Mikulov od Prahy dělí 248 kilometrů. Kde ze sebe únavu z cesty setřást?

Jako první zastávku doporučujeme Aqualand Moravia, kde mají venkovní bazény s termální vodou, která dosahuje teploty 37 stupňů. Leží u hlavního tahu Brno - Mikulov u Novomlýnských nádrží, tedy přímo na trase. Bazény, zvláště venkovní a uvnitř wellness zóna v prvním patře, nabízejí krásný výhled na kopce s vinicemi. Rozsáhlé parkoviště je zdarma.

Nejvýhodnější rodinné vstupné vychází při koupi on-line, jeden lístek pro dospělého vyjde na 699 korun. Dítě je zdarma. Můžete využít pravidelné akce, a tam cena vychází 299 korun na dospělého, vyplatí se tedy šmejdit na slevových portálech (více najdete zde). Pokud jste milovníci saunování, připravte se na to, že do wellness zóny mohou děti až od patnácti let. Pro ty mladší je určené dětské saunování: vždy první neděli v měsíci. Během dětského saunování je teplota snížena na 60 stupňů. Takové saunování aquapark doporučuje právě pro děti do 14 let.

VANTourer 600D Kolem Pálavy jsme cestovali obytnou vestavbou od německé značky VANTourer zapůjčenou společností Karavan Centrum Morava z Kroměříže. Jen šest metrů dlouhý vůz je vybavený pro nezávislé cestování, nepotřebuje tedy otevřené kempy. Podrobný test najdete zde.

Aqualand se chlubí tím, že podle aktuálního žebříčku agentury CzechTourism je nejnavštěvovanějším turistickým cílem v Jihomoravském kraji (téměř 800 tisíc lidí za rok). A evidentně mu to nestačí. Venku stojí jeřáby a betonové konstrukce, které jako skládačku z lega dávají dohromady 242 metrů dlouhý tobogán.



„Návštěvníky sveze i do kopce. Podobný tobogán najdete nejblíž na Kanárských ostrovech, podobný stojí i v americkém Texasu. Tato atrakce bude unikátní mimo jiné svými technologickými vlastnostmi. Například před jízdou ‚pasažéra’ zváží a podle získaných údajů přidá na cestu správné množství vody,“ vysvětluje Tomáš Svoboda z Aqualandu Moravia.

Spaní: Aplikace Park4Night doporučuje stání mezi aquaparkem a obcí Pasohlávky (pozice 48.8962139N, 16.5564431E), kde je v polích zcela nová asfaltka i s parkovacími místy. Klidné je i parkoviště před hřbitovem na okraji Pasohlávek (pozice: 48.9026250N, 16.5478303E) se vzrostlými stromy.



Den druhý: Pasohlávky, Mikulov

V létě je to epicentrum, živá pulzující tepna. Rozjetí cyklisté se proplétají mezi vyznavači on-line bruslí a rybáři, kteří mají nahozeno a čekají na záběr. Řeč je o cyklostezce, která je v Pasohlávkách vetknutá mezi hladinu a vinné sklepy s ubytováním. Oficiálně se nazývá promenáda a spojuje vesnici s kempem ATC Merkur a lagunami Horní Novomlýnské nádrže. Měří celkem 1,7 kilometru Na konci únoru tady potkáte jen kachny. A vítr. Trasa přitom vede po kvalitním asfaltu, ideálním pro dětský kočárek, a nabízí přes šedou hladinu jezera pohled na Pálavu a klidnou dopolední procházku.

Ulice 22. dubna v Mikulově není na první pohled ničím zajímavá. Obklopují ji činžáky z šedesátých let. Ale nabízí i široký parkovací pruh, kam s šestimetrovou obytnou dodávkou VANTourer zapadnete bez problémů (více zde). Místní totiž stojí na plácku za domy. Cestou do centra města jděte právě tímto pláckem. Stávala tady změť domků staré židovské čtvrti a dodnes se zachovala mikve - rituální lázeň (více zde)

Po procházce centrem města a zámeckým parkem přijde k duhu dobrá káva a občerstvení. Zamiřte zpět do bývalé židovské čtvrti, konkrétně do Galerie Závodný (více zde), která moderní budova sbírá architektonická ocenění (více čtěte zde). Kromě dobré kávy a famózního mrkvového dortu, který nově přibyl v nabídce, tady najdete i hračky pro děti a vstřícný personál. Pokud potomka omrzí velké červené auto, může dostat první dávku moderního umění, na to se u Závodných zaměřují.

Spaní: přejeďte z Mikulova do Lednice, což je necelých 14 kilometrů. Klidné místo je na parkovišti TJ Moravan Lednice (souřadnice 48.7982139N, 16.8068156E), kde se platí 180 korun za celodenní parkování s obytným vozem v oploceném areálu. Vstup do slavného zámeckého parku je pouhých padesát metrů od parkoviště.

Třetí den: Lednice a Modré hory

Vášeň šlechty pro novogotický stavební styl vykrystalizovala v Zemích Koruny české do dvou nejznámějších zámeckých areálu. V jižních Čechách je to majestátní Hluboká nad Vltavou „z dílny“ Schwarzenbergů, na jižní Moravě lednický areál s rozsáhlým parkem protkanými meandry Dyje. Okrový kolos, který stavěli Liechtensteinové, má i v únoru o víkendech otevřeno (více čtěte zde). Turisté se do areálů začnou trousit až po deváté hodině. Pokud bažíte po fotkách bez lidí, přivstaňte si. Ostatně s prckem na palubě patrně nedostanete šanci si pospat. Zámecká kavárna zaměřená na milovníky kávy, která dnes okupuje apartmán pro knížecí hosty, se dostala i do gastromapy Lukáše Hejlíka (více zde).

Poslední zastávkou budou Modré hory. Auto nechte na parkovišti pod Kraví horou v Bořeticích (48.9204244N, 16.8507950E) a vydejte se na rozhlednu na jejím vrcholu. Přístupy jsou dva: drsnější od hotelu Kraví hora po žluté turistické značce, kde je prudké stoupání „vylepšené“ cestou tvořenou z betonových železničních pražců - tady si můžete s kočárkem osvěžit, jak vypadala brněnská dálnice D1 před rekonstrukcí. Druhá cesta vede po cyklostezce zvané Modrohorská a je celá asfaltová. Mimochodem, v hotelu podávají povedené plněné bramborové přesňáky s povidly sypané mákem (více zde). Pak už nezbývá než nasednout do auta a vyrazit k domovu.