NOMÁDI: Obytná dodávka VANTourer 600 D - když chcete být nezávislí v pojízdné garsonce

Obytné vestavby do dodávek zažívají zlaté časy. Do tohoto segmentu obytných aut se před časem pustil i německý výrobce VANTourer. Testovali jsme model 600 D. Co nabízí posádce na přesně 599 centimetrech délky?

Zkuste vměstnat garsonku do prostoru obyčejné dodávky. Přitom zákazník očekává: pohodlné spaní, komfortní sezení v „obýváku“, kuchyňku, kde si připraví teplé jídlo, WC, sprchu s tekoucí horkou vodou, výkonné topení a v neposlední řadě dost úložného prostoru na sportovní vybavení a další věci potřebné při delším pobytu mimo domov. To vše v obdélníku, který je dlouhý šest metrů a široký dva.

Stručný průvodce: Krajem pod Pálavou s malým pasažérem na palubě Máte obytné auto, tři dny času a malé dítě v posádce. Kam vyrazit na procházku? Kde se dobře najíst, kde umí dobrou kávu a kde jsou ‘baby friendly’? K tomu doporučená a vyzkoušená místa k parkování včetně GPS souřadnic. K cestě jsme využili VANTourer 600 D zapůjčený firmou Karavan Centrum Morava z Kroměříže. Čtěte stručného průvodce krajem pod Pálavou. Přesně takové zadání řeší designéři a konstruktéři obytných vestaveb do dodávek, které jsou v posledních letech stále populárnější. Proč se zájem stočil právě k dodávkám? Auta se dobře řídí, téměř jako osobní vozy. Při rozumném stylu jízdy průměrná spotřeba zůstává pod deseti litry nafty na sto kilometrů. A navíc se dají zaparkovat mnohem snadněji než tradiční obytňáky. V městském provozu se původně užitkový vůz prostě ztratí a na dálnici nemá problém udržovat tuzemské povolené maximum: 130 kilometrů v hodině. Na řízení stačí „papíry na osobák“, tedy řidičský průkaz skupiny B.

Vše pod auto Jenže karoserie není nafukovací a technologie potřebují své místo. Zajímavé řešení v tomhle souboji o každý centimetr plochy na palubě předvedli konstruktéři značky VANTourer (více čtěte zde). Svou „čistku“ zahájili odzadu. Stolitrovou nádrž na čistou vodu, původně okupující skříň v zavazadlovém prostoru, přestěhovali pod auto za zadní nápravu. Další prostor získali změnou způsobu vytápění. Tradičně se o teplo, teplou vodu a vaření stará na palubách obytňáků zemní plyn ve dvou jedenáctikilových lahvích. Tvůrci VANToureru 600 D sáhli po naftě. Vestavbu osadili variantou „bufíku“, dobře známého řidičům kamionů, ovšem Truma Combi 6D umí i ohřát vodu v bojleru. Palivo si topný systém bere z nádrže vozu. Zásoba plynu na palubě se tak smrskla na malou tříkilovou láhev, jejímž jediným úkolem je sytit dvouplotýnkový vařič. To znamená další podstatnou úsporu v „kufru“, kde původně stávaly velké bomby na plyn. Lednice je čistě elektrická. Prostor pro zavazadla pod postelí díky tomu prudce nabobtnal. Při cestování s malým dítětem sem naložíte kočárek, zavazadla a ještě stále zbývá podezřele mnoho místa. Aby voda nezamrzla ani při zimním kempování, jsou nádrže izolované a také vyhřívané. Tím hra o maximální flexibiltu obytné vestavby nekončí. Naložit dovnitř jízdní kola a nemuset je rozkládat. I tohle VANTourer 600 D umí - díky spouštěcí posteli. Ta je zavěšená na čtyřech ocelových lankách a vodící liště. Zadní letiště tak lze jednoduše posouvat nahoru a dolů. Pokud je v dolní úvrati, lze do prostoru vetknout ještě jedno lůžko. Vzadu tak vznikne systém paland. TECHNICKÁ DATA VanTOURER 600 D

Délka: 599 cm

Šířka vnitřní / vnější: 187/205 cm



Výška vnitřní / vnější: 190/258 cm



Platforma: Peugeot Boxer



Výkon motoru v testovaném voze kW (PS): 103 (140)



Rozvor: 4035 mm



Užitné zatížení (doložnost): 586 kg

Maximální celková hmotnost vozidla 3 500 kg



Tažná hmotnost brzděná / nebrzděná 2 000/750 kg



Míst k sezení: 4



Lůžko zadní: 194 x 140 cm + možnost druhé patrové postele



Chladnička / mraznička 90 L



Nádrž na vodu vč. bojleru / nádrž na odpadní vodu 100 (20) / 92 l



Baterie / nabíječka 95/18 Ah



Výstupy 230 V: 5x



Napájecí zásuvky 12 V: 1x



Zásuvka USB (dvojitá): 1x



Topení: Combi 6D (naftové)

„Vozy dokážeme osadit i střešními stany, kde je plnohodnotné spaní pro dvě osoby,“ říká Vladimír Záhorec z kroměřížského Karavan Centrum Morava.CZ, které vantourery prodává.

Čtyři noci bez sítě VANTourer 600 D, který výrobce označuje za klasický rodinný design, jsme testovali na konci února (více čtěte zde) Posádka v sestavě dva dospělí a malé dítě se do obytného vozu pohodlně vejde. V této verzi je mnoho odkládacích míst, dokonce i dvě šatní skříňky s možností zavěšení oblečení na ramínka. Jako velmi praktické se ukázalo oddělení nákladního prostoru pod postelí pomocí vyjímatelných příček. K uskladněným věcem se po zvednutí lůžka posádka dostane i z kabiny.

Odpadlo tak otevírání zadních dveří, které interiér nepříjemně vyvětrá. Nezávislé topení koncentruje výdechy do okolí sedací části, kterou s přehledem přemění v tropický ostrůvek. Uživatelé zadní lavice ocení, že je polohovatelná a zároveň se dá vnější křeslo vysunout do strany. V kuchyňské části je skvělá přídavná pracovní plocha, která se vyklápí do prostoru dveří. Cenu za nejstísněnější zónu vyhrává s přehledem koupelna s WC. Vůz nebyl čtyři noci připojen na vnější elektrickou síť, přesto na konci pobytu ukazatel stavu nástavbové baterie ukazoval více než 50 procent. Jistě tomu pomohlo led-osvětlení, pásy jsou po celém voze, a také vypínání lednice na noc spolu se snahou o maximálně šetrný provoz nezávislého topení. VANTourer (více čtěte zde) tak prokázal, že vydrží víc než prodloužený víkend provozu mimo civilizaci.