NOMÁDI: Přesedli jsme z motorek na Iveco Turbo Daily 4x4. Přišly děti

„Dobrodružství začíná tam, kde končí komfortní zóna“ napsal mi kamarád, když se dozvěděl o našich dvou defektech během 24 hodin. A není nic pravdivějšího. Posledních 6 let nám každá dovolená začíná právě na nepohodlných offroadových cestách, když nevíte, jak daleko dojedete a kde vlastně skončíte…

Je to závislost, už to neumíme jinak. Letos ale nastal zlom v našich cestách - byl potřeba upgrade. Jsme už čtyři a tak jsme si místo motorek pořídili Iveco Turbo Daily 4x4 ročník 1997.



O autě

Proč jme vybrali tohle? No když už nejedeme na mašinách, potřebovali jsme něco, co nás proveze stejně drsným terénem. A tak po delším pátrání, zvažování, že pořídíme Sprinter 4x4, padla volba na Iveco. Klasiku, která vše vydrží a projede.

Vzhledem k tomu, že to je celkem rarita, nebylo snadné ho sehnat. Povedlo se to cca měsíc a půl před odjezdem. Bohužel ale nebyl čas na žádné velké úpravy, tak jsme akorát vyndali druhou řadu sedaček. Auto bylo uvnitř tedy v podobě tři sedačky vepředu, za nimi cca metr prostoru a pak dřevotřísková deska ve výši 40 cm s devíti vyndavacími otvory po celé zbývající ploše (cca 160x170 cm). Každým otvorem se šlo dostat do prostoru pod deskou, kde jsme měli uložené oblečení, nářadí, kuchyňské potřeby apod.

Technické okénko Iveco TurboDaily 40-10 4x4

motor 2.8L diesel, 103 koní



pohon zadní nápravy, připojitelná přední náprava, redukční převodovka, uzávěrka diferenciálu



pneu BFGoodrich Mud Terrain T/A KM2 255/85 R16



manuální převodovka, 5 stupňů



6 míst k sezení



nádrž cca 70 litrů



ideální cestovní rychlost na asfaltu 85km/h, maximální 105km/h



spotřeba 13-15 litrů



Pod stropem byla postel o délce 185 cm v podobě desky, která se rozložila a položila na boční lišty. Samozřejmě nám nemohlo chybět chemické WC a elektrocentrála kvůli svářečce – kdo ví, co se může stát. Je to skvělý punk pro dvě osoby, víc nepotřebujete, ale se dvěma malými dětmi na tom budeme muset ještě zapracovat. Kompletní vnitřní přestavba i nový lak jsou v plánu na příští rok. Rádi bychom se totiž ve čtyřech vydali někam na východ a to víc než na pár měsíců. Určitě ale nemineme ani Island, jehož kouzlo známe z motorek.



Podle našich propočtů, mělo mít Iveco spotřebu podobnou, jako naše dvě motorky dohromady. A to na rozdíl od nich poveze 4 osoby. Takže nic až tak hrozného. Letos jsme to ale zatím testovali jen ve dvou. Děti jsou malinké a auto pro nás byla velká neznámá. Uvidí se, jak rychle pojedeme, co všechno auto zvládne vyjet a zda si poradíme s případnými opravami… nechtěli jsme to riskovat. Navíc jsme jeli s autem sami a ne v partě.

Cesta

Cíl kromě cesty samotné bylo údolí Theth v Albánii. V Albánii už jsme byli, i daleko dál, ale Theth nás minul a už pár let jsme se tam chtěli podívat. Volili jsme směr Bratislava, Keszthely, Bajna Luka, Durmitor. Až sem to měl být jen „rychlý“ transfer, což se úplně nepovedlo. Na vině je plánování nejkratší trasy. Máme navigaci, která je skvělá. Krásně vykresluje terén a vrstevnice, ale pokud nejste opravdový offroaďák, nedávejte si nikdy nejkratší trasu. Na balkáně totiž ani vizuální kontrolou trasy a velikosti či čísel silnic nepoznáte, o jaký typ komunikace se opravdu jedná. Hodně nás to v Bosně zpomalilo.

Ale pak už se jelo pěkně přes Durmitor vyhlídkovou trasou č. 2, přes úžasnou pustou vysokohorskou planinu od Žabljaku téměř do Kolašinu, k jezeru Rikavačko a náhernými horami přes Oharovo na Podgorici a následoval Theth. Za nás to není taková bomba, Theth samotný (bohužel je to už trošku turisticky profláklé, na náš vkus). Ale je nádherné to údolí projet podél řeky cestou Ruga Nikgjonaj směr Lotaj - Prekal. Jen dejte pozor, auto s nízkým podvozkem si tam zničíte. Zejména to stoupání od řeky k Prekalu je po hodně rozbité cestě. Tady jsme právě měli dva defekty. V Thethu se nám do gumy zapíchl dvoucentimetrový vrut a před Prekalem jsme měli boční průraz, který rozthl duši v délce 6-7cm. Naštěstí se to stalo 3 km před asfaltem, vrut z již měněného kola nevypadl a tak jsme ho vrátili na auto a dofukovali co 10km až do Shkoderu.

Měli jsme neuvěřitelelné štěstí, že jsme se v kempu potkali s naprosto totožným Ivecem, jehož němečtí majitelé nám byli ochotní půjčit na objíždění servisů svou rezervu, ať nemusíme neustále dofukovat (natož kdyby vrut vypadl). Ani zálohu nechtěli, prý že nám věří. Také nám hrálo do karet, že v sobotu se v Albánii zdá se pracuje. I tak nám ale pomohl až 6. servis, který jsme zkoušeli - duši vyndal a opravil. Za 3€ komplet. Neuvěřitelné. Tímto doporučujeme malý servis bezejména na kruháči mezi Ruga Tuzit a Ruga Hidrovori. Pán nechtěl spropitné, a když už jsme mu nakonec něco vnutili, tak nám za to koupil chlazenou kolu, abychom se v tom vedru trochu osvěžili. Dobří lidé ještě existují. Po defektové epizodě jsme se hnali do Bosny na Pločno, abychom s Ivecem pokořili 2200 m n. m. a užili si krásné výhledy. Poté na skok do Chorvatska na Dinaru a následně zpět do Bosny do našeho oblíbeného parku Una k jeho krásným vodopádům v Martin Brod a Štrbački buk.

Závěry testovací jízdy

Řízení našeho obřího offroadího domku je ohromně zábavné, auto poslouchá na každé polechtání plynu i ve špatném terénu a i když nás potká nepřízeň počasí nebo závada, máme kde spát. Pro rodinu, která chce vyrazit do terénu, je to zkrátka super volba. Spotřeba je sice vyšší, ale drží se v rozmezí, které jsme čekali. Teď už víme, že ideální rychlost na dálnici je 90 km/h a v terénu to klidně může být i 5 km/h, to ale nikdy dopředu nezjistíte. Dálnice volíme jen když jsou nezbytné, jinak preferujeme krajinky u okresek. I kdybychom měli auto co jede víc, stejně bychom o moc víc díky terénním pneu jet nemohli.

A porovnání cestování na motorce a v autě? Oboje projede terén, ale motorka podstatně rychleji. Každopádně mě nepřestává udivovat, kolik věcí si najednou můžete vzít s sebou ve srovnání se dvěma narvanými kufry na motorce. Auto je takový komfort, o kterém se motorkáři nemůže zdát. Motorka bude ale vždycky díky nástrahám počasí o level výše na stupnici dobrodružnosti, než auto.