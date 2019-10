NOMÁDI: Quido se představuje. I Češi umí vestavbu ve rustic stylu

Když jsme si před několika lety pořídili naší vysněnou VW T3, multivan jménem Štefan, byli jsme rozhodnuti, že s ním procestujeme kus světa. S poznáváním různých zemí naše chuť cestovat a poznávat další země rostla čím dal více, protože není nic lepšího než cestovaní bez závazků.

Díky tomu se před 1,5 rokem zrodil cestovatelský nápad nakouknout do zemí východní Evropy a Střední Asie (Albánie, Turecko, Gruzie, Arménie, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Sibiř…), ale vzhledem ke stavu tamější infrastruktury nám bylo líto demolovat naší lásku VW T3 Štefana.

Rozhodnutí bylo jasné: pořídit starou „herku“, do které si uděláme jen postel a vyrazíme za dobrodružstvím. Během několikaměsíčního hledaní se nám naskytlo odkoupit od kamaráda VWT4 syncro 2,5 benzín, 85KWH, LPG 120l s vysokou střechou (bývala sanitka, protože není nic lepšího, než se v autě rovnou postavit), které sloužilo jako stavební auto. Problesklo nám hlavou: „ideální vůz“ pro náš záměr. Vyrobíme postel a jedem! Máme takovou tradici, že si auto pojmenujeme dle kalendáře v den koupě. Den 31.3 padl na Quida!



Po základním servise, jako jsou brzdy, motor, rozvody, spojka, podvozek, pohon 4x4, jsme začali odstrojovat pozůstatky z bývalé sanitky. Po kompletním vytažení celého interiéru se ukázalo, že jen tak brzy asi nevyrazíme. Bylo to horší, než jsme očekávali, auto vypadalo jako cedník.

Bylo potřeba vše vyvařit a náš sen byl v nedohlednu. Přibývaly další problémy a tím také výzvy, kterým bylo potřeba postavit se čelem, i když jsme občas ztráceli trpělivost a tím i naději. Vyvaření auta pouze svépomocí a denně po práci nám vzalo 2 měsíce práce, a protože jsme neměli garáž, byli jsme zcela odkázáni na počasí. V tu chvíli jsme se rozhodli, že nezůstaneme jen u konstrukce postele, ale vezmeme to zgruntu a pořádně. Následoval další krok a to zateplení vozu (Al fólie, izolační desky 25mm, 18mm K-flex). Samotnému zateplení samozřejmě předcházela instalace solárních panelů (2x 100Watt monokrysralické plus mppt regulátor, 110 mAh trakční baterie),připevnění držáku na markýzu (Fiamma F45pro), montáž rychloupínacích lišt pro připevnění kajaku, vyprošťovacích pásů.

Měli jsme pár předešlých zkušeností s naší T3, které jsme mohli v přestavbě našeho snu VW T4 zúročit (jako je instalace soláru, markýzy, zapojení nezávislého topení), i přesto jsme trávili desítky hodin na internetu a hledali „jak se co dělá“, ptali se na zahraničních fan klubech, diskuzních fórech, Pinterestu, Youtube a hledali inspiraci, jak by mohl náš Quido vypadat a sloužit na cestách co nejlépe. Protože rádi navštěvujeme antik centra a vetešnictví po světě, líbí se nám rustic styl, máme rádi dobré víno a jídlo, naše představa o interiéru byla celkem jasná.

Po desítkách hodin strávených kreslením náčrtů a přemýšlením nad ideálním layoutem Quida jsme započali se samotnou výstavbou konstrukce. Rozhodli jsme se pro pevnou vestavbu. Materiál: hranoly 50x50mm, obkladové smrkové palubky 12mm, 200let stará dubová fošna, dřevěné bedny od vína a šampaňského, podlaha 12mm dubová překližka a linoleum, strečový koberec do interiéru aut v šedé barvě.

Základní výbava interiéru: dřevěná vestavba hloubka 35 cm, postel šíře 125 cm, základní délka 160 cm, po prodloužení 190 cm, skládací matrace na míru 160 cm a nožní díl 30 cm 2x25l kanystr na vodu, mobilní sprcha z Decathlonu, dřez, mobilní chemické WC, měnič napětí 375 watt pro nabíjení notebooku, fotoaparátu a další elektroniky, lednice 35l Waeco kompresorová, led bodová světla, benzínové nezávislé topení Webasto, kapsáře na zadní dveře, otočná sedačka, taburet, skládací jídelní stůl od Fiamma, vodovodní baterie 12V, dvouplotýnkový přenosný plynový vařič, 4kg plynová bomba, úložné prostory na optiku a technické vybavení, úložné prostory pro oblečení a hygienu, úložné prostory na potraviny a nádobí.

Výbava exteriéru: plastový kajak, 2x20l kanystry na pohonné hmoty, terénní pneu 215/75/15 4x, plus 2x náhradní pneu, držáky náhradních pneu a kanystrů, přední ochranný rám, 2x HID světla, led rampa 52 cm, markýza.



Doplňkové vybavení: vyrovnávací podložky do terénu fiamma, vyprošťovací pásy, hever, sekera, lopata, pilka, nářadí na opravy, venkovní židličky, 2x hamaky, skládací stůl, záchranné vesty, lékárnička, gril, kompresor, pelech a vybavení pro naší Lolinu, která je nedílnou součástí Quida a nás.

Budeme fungovat na FB stránkách Kam dojedem, tam dojedem a na Instagramu

Jelikož máme v plánu cestovat dlouhodobě, navrhli jsme si auto tak, aby mělo dostatek úložných prostor, pohodlné spaní, soběstačnost (energie, částečně voda, vaření jak uvnitř, tak venku) a celkově vyhovovalo našim požadavkům. Celá rekonstrukce nám trvala 8 měsíců tvrdé práce. Žádné volné víkendy ani odpoledne. Vše jsme dělali kompletně sami (vyjma kapsářů a matrace). Po dokončení přestavby jsme podstoupili přepis auta z N1 nákladní na M1 obytné osobní a vše úspěšně absolvovali.



V tuto chvíli máme za sebou pár tisíc zkušebních kilometru a zatím jsme nenašli nic podstatného, co bychom dispozičně změnili. Jsme maximálně spokojeni se vším, co jsme vybudovali, a pevně doufáme, že nám Quido pomůže vyplnit naše cestovatelské sny a bude nám třem skvělým domovem na kolech.