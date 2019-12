NOMÁDI: Rodina mě podpořila, říká studentka. Žije v Liverpoolu ve vlastnoručně upravené dodávce

Holka, která tak trochu zápasí s volantem, se rozhodne postavit si obytné auto, přejet s ním půl Evropy, půl Velkou Británii napříč a bydlet v něm při studiu. To je ve stručnosti příběh Nicolette Havlové a jejího Volkswagenu Transporter.





Lidovky.cz: V Česku je dost zima? Už Vám v autě funguje nezávislé topení?

Ano, naštěstí se mi podařilo situaci po několika týdnech vyřešit. Jednalo se o chybu E-03, což je závada ve žhavící svíčce, takže jednoduše řečeno, ta nejdůležitější část celého topení. Bylo potřeba ji tedy celou vyměnit.

Lidovky.cz: Zdá se, že nákup levného čínského výrobku asi nemůžete doporučit ostatním, že?

Ano i ne. Poté, co se vyměnila svíčka, vše funguje, jak má. Za tu cenu člověk nemůže očekávat zázraky. Nicméně si myslím, že jsem si pouze vytáhla černého Petra, protože neznám osobně nikoho, kdo by měl nějaké výrazné problémy s čínským bufíkem.

Lidovky.cz: Žijete v Liverpoolu v dodávce. Jak se Vám to přihodilo? Hrály v tom roli ceny podnájmů v Anglii?

Taková věc se člověku jen tak nepřihodí, předchází tomu buď hluboké promyšlení všech kladů a záporů, nebo zcela naivní a spontánní rozhodnutí. Já jsem samozřejmě ten druhý typ člověka. Po jednom rozhovoru se svým spolužákem Vojtou, kdy jsme se bavili o možnosti žít v dodávce při studiu, jsem informovala rodiče o tom, co chci podniknout. Argumentovala jsem právě vysokými cenami pronájmů a že investovat peníze do přestavby Karla je rozumnější, poněvadž mi nakonec zůstane k cestování a pronajímání případným zájemcům, zatímco po zaplacení bydlení by mi nezůstalo vůbec nic. Je ale pravdou, že jsem vždy měla vysněnou představu o žití v hippie vanu jako z 60. let, takže moje mysl byla tímto nápadem již trochu nahlodaná, ale vůbec jsem netušila, že si tento sen začnu plnit tak brzo.

Lidovky.cz: Co Vám řekli rodiče, když jste jim řekla, že chcete udělat obytnou vestavbu do dodávky?

Máma se zděsila a tátovi to přišlo jako skvělý nápad. Myslím, že jsem přesně takovou reakci čekala. Do teď si však pamatuji, za jakých podmínek se mě rozhodl podpořit, a to nejen finančně. Za prvé – budeš dělat vše pro to, abys tento svůj projekt dokončila (zná mě pro mé zapálení do věcí, které po chvíli vyprchá). Za druhé – pokud se stane, že jej nebudeš schopna dokončit, minimalizuješ finanční ztráty, jak nejvíce to bude možné. Nebylo to snadné přesvědčit mámu, ale nakonec na to kývla a já věděla, že je nesmím zklamat.

Lidovky.cz: Jak dlouho Vám vestavba trvala a kolik stála peněz?

Karel se pořídil v květnu, ale pracovat se na něm začalo až v červnu. Celá přestavba trvala až do začátku září, nebyla jsem na to totiž zcela sama a dost často jsem potřebovala ruku k dílu od někoho z mých přátel nebo odbornější pomoc. Dodávka vyšla na 150 tisíc a přestavba skoro stejně tak. Jsem si jistá, že kdybych na to měla více času, byla zručnější a nepotřebovala pomoc jiných lidí a taky neudělala spoustu přešlapů, tak by částka byla nižší. Ale co, zkušenosti jsou nepřenositelné. Mám tak minimálně dobře našlápnuto, kdybych chtěla přestavovat Karla číslo dvě.

Lidovky.cz: Muži většinou vedou sáhodlouhé diskuse o tom, jaké auto pro vestavbu zvolit. Proč jste si vybrala Volkswagen Transporter?

Upřímně autům rozumím jako koza petrželi. Navíc mé řidičské schopnosti v době pořizování dodávky výrazně pokulhávali, čtěte – měla jsem neskutečný strach řídit, protože jsem v minulosti byla schopna nabourat se na parkovišti (Já vím, taky nechápu, jak se mi to povedlo). Tudíž jsem se rozhodla vsadit na rozumnou velikost a nejschůdnější mi přišla varianta L2H2 (označení délky/výšky), která je tak akorát velká pro představu jakou jsem měla a tak akorát velká, abych to byla schopna řídit. Četla jsem poté hromady diskuzí a rozhodla jsem se pro Volkswagen Transporter čtvrté generace, protože má ze všech transporterů nejspolehlivější motor. Bohužel mě však tlačil čas a veškeré “téčtyřky”, na které jsem v bazarech narazila, byly prolezlé rzí, a tak jsem nakonec zakoupila novější transporter páté generace.

Lidovky.cz: Máte za sebou první měsíce v autě, vlastně zkušební provoz. Udělala byste nějaké změny?

Člověk vždy kouká po jiných přestavbách a říká si, co vše by udělal jinak, především v případě, kdy se jedná o jeho první přestavbu. Já se cítím tak někde mezi. Vím, že vzhledem k velikosti Karla se tam moc velká kouzla dělat nedají. Občas si říkám, že větší dodávka by byla fajn, ale na druhou stranu bych poté měla větší problém s řízením a hledáním parkování. Určitě chci do budoucna doplnit nádrž s vodou pod auto a mít možnost tu odpadní vypouštět ven (samozřejmě u toho nepoužívat klasický jar), protože se prozatím tahám s barely vody. Taky bych chtěla mít větší množství úložného prostoru přístupného zevnitř dodávky. Teď musím otevírat zadní dveře. Především tady ve Velké Británii je to při tom častém dešti trochu nepraktické.

Lidovky.cz: Plánujete s autem i cestovat? Vím, že pracujete jako turistický průvodce, zkusíte to nějak propojit?

Už cesta sem do Velké Británie byla svým způsobem cestování, protože jsem záměrně naplánovala delší trasu. Cesta zabrala celých 7 dnů. Navíc cestuji i tady po okolí. Navštívila jsem národní parky - Snowdonia, Peak District a chystám se do Lake District. V létě mám naplánovanou cestu do Norska, kde jedu za prací na dva měsíce, ale určitě se najde čas i na nějaký ten výlet, avšak jiné cesty zatím naplánované nemám. Průvodce dělám pro CK Alpina, ale možnost tyto dvě věci propojit nevidím. Možná někdy v budoucnu, když bych dokázala průvodcovat sama na sebe, ale to je ještě hodně daleká budoucnost.