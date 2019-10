NOMÁDI: Setkání generací. Test obytných dodávek Toyota, které dělí téměř čtvrt století

„Nový je vždycky lepší!” říkával s oblibou a s korporátním šarmem Barney Stinson, postava ze seriálu Jak jsem potkal vaší matku. Ale je to vždy pravda? Postavili jsme vedle sebe dvě auta od stejného výrobce využívané ke stejnému účelu. Letošní Toyotu Proace Nomad s profi vestavbou od české firmy Egoé a devadesátkovou Toyotu Hiace podomácku upravenou na obytnou. Ano, srovnáváme nesrovnatelné. Jak to dopadlo? Je nový opravdu vždycky lepší, jak tvrdí Barney?

Kdyby policie hledala vhodný vůz pro maximálně nenápadné sledování z jednoho místa, tak tohle je ideální kandidát. Zelená dodávka nezapře, že už má svoje odžito. Pobledlý lak, občas nějaký šrám na karoserii, sem tam o sobě dává vědět koroze. Není divu. Auto si odpracovalo svoje, když roky sloužilo v zahradnictví, kde preferovali model se zvýšenou střechou (převážené stromky přeci jen něco měří, že). Na ulici o něj okem nezavadíte, pokud si nevšimne záclonek v zadním okně. Prostě dodávka nějakého řemeslníka, který auto rozhodně nerozmazluje a chce od něj co nejvíce muziky za co nejméně peněz.



Toyota Proace Nomad (2019) dodávka s vyjímatelnou obytnou vestavbou

motor: 2.0 D‑4D



max. výkon: 130 kW (177 koní)



převodovka: 8stupňový automat



náhon: na přední kola

Více najdete ZDE

Od zahradníků v polovině minulého desetiletí přešla tyrkysová Toyota Hiace do soukromých rukou a stal se z ní nenápadný obytný vůz. Jeho majitel do nákladního prostoru položil dřevotřískovou desku s izolací, přidal dřevěnou skříňku na nádobí, kapsář na cestovní nezbytnosti a baterii květináčů, která slouží jako další odkládací prostory. Spacáky našly své místo na dřevěné poličce v nástavbě a molitanové matrace ve výklenku nad kabinou řidiče. Součástí “povinné výbavy” je i kytara a také baterie určená pro nabíjení profesionálních ateliérových blesků. Tady slouží jako téměř nevyčerpatelný záložní zdroj energie pro mobily a další elektronické hračky.



Hiace kličkuje silničkami na Kokořínsku jako součást mikrokonvoje. V závěsu za ní jede poslední model dodávky od japonské automobilky: Toyota Proace Nomad (více čtěte zde). Zatímco v tyrkysovém voze řidič fyzicky cítí a také pořádně slyší každý výmol zanedbané okresky (auto poskakuje, skřípe, vrže), kterému se nevyhnul, podvozek Proace Nomad nerovnosti žehlí s příkladným úsilím. Zatímco auto z 90. let šoféra nutí myslet dopředu a včas si v prudším stoupání podřadit, protože jinak motoru dojde dech, nová toyota tyhle starosti řeší sama: stosedmdesátsedm koní je spřaženo s osmistupňovou automatickou převodovkou. Tahle dvojka pracuje efektivně a předvídatelně. Navíc má výkonu na rozdávání.

Toyota Hiace (1996) dodávka s domácí obytnou vestavbou

motor: 2,5 diesel



max. výkon: 66 kW (89 koní)



převodovka: 5stupňová manuální



náhon: na zadní kola



počet najetých kilometrů: 466 383

Zatímco Hiace má silný věnec volantu a přímo spojuje ovládajícího se silnicí, přenáší všechny síly i rázy, v Proace je řidič od asfaltu doslova odstíněný. Ještě jasněji se technologické nůžky rozevřou na dálnici. Na německých rovinatých dálnicích Proace Nomad se zařazenou osmičkou bez uzardění uhání rychlostí 150 kilometrů v hodině, ručička otáčkoměru se jen lehce přehoupne přes hodnotu 2000 otáček za minutu a auto dává najevo, že ještě nevyčerpalo své rychlostní možnosti. U jejího staršího příbuzného by se taková rychlost dala považovat za regulérní pokus o sebevraždu. Instalace otáčkoměru vozu z roku 1996 je vlastně zbytečná, protože motor je v kabině slyšet víc než dobře. Poslední model má opačný problém: odhlučnění pohonné jednotky je tak precizní, že stačí jen trochu “ohulené” rádio a řidič si nevšimne, že systém start - stop poslal motor spát.



Do Česka naplno dorazila vlna nezávislého cestování. Youtube plní videa (většinou mladých) lidí, kteří si pořídili dodávku a upravují do podoby obytného vozu (více sledujte zde). Stojí je to stovky hodin času. Ne každý chce jít touto cestou. Zkratku nabízejí boxy, které se do auta vloží místo nákladu. To je příběh vozu Nomad. Vestavba od tuzemské firmy Egoé nabízí oficiálně zázemí pro dvojici cestovatelů. Výsuvný kuchyňský “kout” je přístupný po otevření zadních dveří. Skrývá v sobě umyvadlo s tekoucí vodou, lednici a vařič. Místa pro spaní vzniknou po sklopení sedadel pro cestující, na které se položí nosníky. Přes ty se roztáhne rošt postele a následně matrace.

Více si prohlédněte na videu:

Na první pohled to vypadá jednoduše, ale jak to funguje v reálném životě?



Pádlování s hnědouhelným dolem pod kýlem Toyotu Proace Nomad jsme testovali při výpravě na Lužická jezera. Zaplavováním bývalých povrchových dolů v Německu vzniká největší člověkem vytvořená jezerní oblast v Evropě. Jak země zjizvenená těžbou hnědého uhlí dostává novou tvář, čtěte v reportáži zde.



Testovaný Nomad (více zde) byl vybaven jen jednou zadní řadou sedadel. Nabízel před ní tedy luxusní místo pro nohy, kam se pohodlně vešly věci a zásoby na několikadenní cestování i skládací kajak s pádlem. Kuchyňka, přístupná po zvednutí zadních dveří, má dobrou výšku a všechny prvky jsou dobře dostupné, skvělá je vychytávka s prkýnkem a kuchyňským nožem nad ledničkou. K vaření je dispozici dvouplotýnkový vařič se zásobními plynovými bombami. Raní espresso na něm vyseknete jako nic.

Na lámání chleba dojde při přestavbě do spacího módu. Zatímco příčníky se instalují snadno, rozkládací rošt je z masivní překližky a manipulace s ním vyžaduje trochu cviku a fyzickou sílu. To platí i o rozkládací matraci. Všechny věci ze zadního sedadla musí při této operaci pryč. Několikrát oběhnete auto a na konci je zcela rovná plocha, která díky výsuvným částem roštu a doplňkovým dílů matrace zcela kopíruje obrysy interiéru vozu. Na tomhle „letišti” se poměrně blízko ke stropu pohodlně vyspí dva dospělí. Možná i menší pes, ale tím výčet potenciálních spáčů končí.

Za teplých letních večerů je tahle operace hračka, ale za podzimního deště už by to mohla být nepříjemná práce. A nebudeme si lhát: při zimním kempování to moc praktické nebude. Starší testovaný příbuzný, zelený Hiace, má se svou DIY (zkratka anglického “do it yourself” - udělej si sám - pozn. red.) vestavbou dvě základní výhody: spaní jde připravit uvnitř vozu bez nutnosti se vystavovat povětrnostním vlivům. A k tomu, díky vysoké nástavbě, se přitom člověk může v autě postavit. V nouzovém režimu zde hlavu složí tři dospělí. Vaří se kdekoli, majitel totiž používá běžný turistický vařič do batohu. Takže pokud si k snídani potrpíte na míchaná vajíčka a kávu s mlékem, je potřeba si přípravu dobře rozplánovat.

Měl Barney pravdu?

Zpět k otázkám na počátku tohoto nefér testu. Za dvacet tři let, které dělí srovnávané modely dodávkových toyot, ušli konstruktéři kdysi čistě užitkových vozů notný kus cesty. Z pracovních strojů se stala pohodlná auta, komfortem téměř srovnatelná s osobními automobily. Navíc s variabilním interiérem, o kterém si řidiči sedanů mohou nechat jen zdát.

S Toyotou Proace Nomad (ÚVODNÍ PŘEDSTAVENÍ VOZU ZDE) ujedete tři sta kilometrů na jeden zátah a nebudete mít pocit nadlidského výkonu. S Toyotou Hiace z roku 1996 také ujeden tři sta kilometrů, ale nebude to jeden zátah a budete si to pamatovat. Je to totiž svým způsobem zážitek. Co se týká možností kempování, jsou oba vozy kupodivu téměř srovnatelné, jen Nomad nabízí více technických vychytávek. Tento styl cestování nikdy nenabídne „hotelový” komfort plnokrevných obytných aut, ale jeho vyznavači nedají dopustit na jeho flexibilnost. Protože kam se vejde osobní auto, tam se vejde i dodávka.