NOMÁDI: Toyota loví v cestovatelských vodách. Představila svého ‚Nomáda‘

Nezávislé cestování je v poslední době v kurzu. České zastoupení Toyoty spojilo síly s domácím výrobcem obytných vestaveb Egoé. Výsledkem je dodávka s obytnou vestavbou a názvem Toyota Proace Nomad.

Říkají si “Eagles na cestách”. Před časem si pořídili ojetou dodávku a podle hesla “DIY” (anglická zkratka Do It Yourself, doslova “Udělej si sám” - pozn. red.) se pustili do její přeměny na cestovatelské vozidlo. Auto dostalo zateplení, dřevěné obložení stěn, úložné prostory, kuchyňskou linku s vařičem a také rozkládací spaní. Michal o přestavbě dodávky natočil sérii vlogů, kde pečlivě mapoval svoje budovatelské úspěchy, ale i neúspěchy, potíže, omyly a přešlapy. A také mimoděk zachytil desítky a desítky hodin práce, které do úpravy Vítka - tak totiž dvojice dodávku pojmenovala - mladí cestovatelé vložili.



Jenže ne každý má čas, trpělivost a zručnost, aby se mohl touto cestou vydat. Právě pro takové jsou tady vyjímatelné obytné vestavby, které v posledních letech zaznamenávají čím dál větší popularitu. Mají ještě jednu výhodu. Automobil, třeba dodávka nebo off-road, může sloužit jako rodinný vůz či k podnikání. Na konci pracovního týdne se do zavazadlového prostoru vloží “box” a hurá na cesty.

Toyota Proace Nomad dodávka s vyjímatelnou obytnou vestavbou



motor: 2.0 D‑4D



max. výkon: 130 kW (177 koní)



převodovka: 8stupňový automat



náhon: na přední kola

Přesně takové auto letos představilo tuzemské zastoupení japonské automobilky Toyota. Poslední generaci dodávky Proace (na trhu je od roku 2016) propojilo s vestavbou od tuzemské firmy Egoé, která mimo jiné vystavovala na posledním karavanistickém veletrhu v německém Düsseldorfu. Vestavba nabízí zázemí pro dvojici cestovatelů. Kuchyňský “kout” je přístupný po otevření zadních dveří. Skrývá v sobě umyvadlo s tekoucí vodou, lednici a vařič. Místa pro spaní vzniknou po sklopení sedadel pro cestující. Více si prohlédněte na videu.

Nomád má nejsilnější motor v nabídce: tedy naftový dvoulitr, který dává téměř 180 koní. O řazení rychlostí se postará osmistupňový automat. Moderní dodávky se svými jízdními vlastnostmi velmi vzdálily svým “prarodičům” ze začátku 90. let a dnes se blíží k osobním vozům. Nabízí skvělý výhled na silnici, protože posádka sedí ve výšce cestujících v off-roadech či SUV. Bonusem Toyoty Proace Nomad je, že vypadá jako obyčejná dodávka a zbytečně k sobě nepřitahuje pozornost. Prostě společník pro práci i zábavu.