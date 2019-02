NOMÁDI: Trabantem z Indie do Česka. 4 tipy, jak improvizovat během cestování

Nejdřív fakta. Jmenuju se Lukáš a loni na apríla jsem nasedl s dalšími šesti exoty do letadla směr Kochi na jihu Indie. Tam jsme vyzvedli nejhorší vozidla, která kdy v Evropě jezdila, a ty jsme silou vůle dotlačili na konci srpna do Prahy. Egu, nejslavnější trabant na světě, tak dokončil svojí dlouhou, pomalou a brzy i filmovou cestu kolem světa a já se tak mohl na poslední chvíli stát součástí fenoménu, který hýbe každým stěhovavým Čechem.

Pracovního nomádství. V normálním životě (kdo byl někdy zaměstnaný, čte „normálním“) jsem herec, improvizátor a lektor a v tomhle článku vám dokážu, že cestovat se Žlutým cirkusem je v mnohém úplně stejné jako improvizace, kterou vyučuji.



Cestování s partou je jako jeviště

Improvizace na pódiu, tak jak ji znám a používám patnáct let, začíná podnětem z publika. Zeptáte se publika (čím konkrétněji, tím lépe) a vezmete ten nápad, který vás inspiruje. Takže když jsem požádal vesmír o výzvu, poslal mi do cesty Dana Přibáně s nejvyšinutějším návrhem, který jsem kdy slyšel: „Udělej si řidičák a pojeď s námi trabantem z Indie domů.“ Aby spolu lidi mohli tvořit na scéně, potřebují jedinou věc: přijmout to, co přináší na jeviště ten druhý. V našich rozvojových kurzech vedeme lidi, aby stejný princip (přijímat a rozvíjet) aplikovali i ve svém běžném životě. Kdybych tehdy trabantí výzvu odmítnul, nemohl bych se pak podívat sám sobě do očí.



Nespěchej a soustřeď se na tady a teď

„Nespěchej!“ a „Soustřeď se na teď a tady“. Tyhle dvě přikázání zároveň dohromady vytvářejí dokonalý cestovatelský přístup, což můžu potvrdit, protože mi trvalo docela dlouho se do něj dostat. Mít na všechno dost času je skvělé nejen, když stojíte nepřipravení na jevišti, ale také, když vás zdržují celníci, aby z vás vyrazili úplatek, nebo se novým a kreativním způsobem rozpadne jeden z vašich (našich) žlutých vraků. V běžném dni žongluju termíny a schůzkami, abych přesně vybalancoval všechny svoje životy jako nože, které postavíte na špičku. Na scéně a na cestě se tenhle paralelní způsob myšlení mění. Před vámi je jenom úzký koridor a vás zajímá jenom to, co se děje v přítomném okamžiku. Jenom ten problém, který vám momentálně brání pokračovat dál. Stejně jako po dvou hodinách na jevišti Švandova divadla jsem i po pěti měsících v Asii prožil stejný skok z prostoru, kde se problémy řeší sériově, do světa, kde jich může doutnat deset naráz a všechno je v pořádku.

Když zkejsnete v indických Himalájích, protože déšť spláchnul jedinou cestu vpřed, je zcela zbytečné se strachovat, jak to uděláte za dva měsíce s vodou a benzínem v uzbecké poušti.

Velké přípravy vás zbytečně omezí

Ještě jeden improvizační paradox, kterého se často dotýkám v poslední době, se týká přípravy a koncentrace. Dřív jsem se na workshopy pečlivě chystal a vychytával jemné nuance a návaznosti, aby všechno bylo perfektní. Časem jsem cítil, že mi pečlivá příprava a lpění na připraveném plánu brání být stoprocentně přítomný a reaktivní vůči skupině. Vnitřní výzva se méně chystat mě dostala až do čerstvé situace, kdy usedám na židli, abych režíroval improvizační představení společně s kanadským mazákem Shawnem, který se věnuje impru pětatřicet let. A zjišťuji, že on má dva hustě popsané papíry poznámek a nápadů, co může s herci dělat, zatímco já se arogantně spoléhám, že mě něco skvělého napadne až během představení.

Lukáš Venclík Lukáš Venclík lektoruje ve Škole improvizace a designuje a realizuje vzdělávací programy v korporátním prostředí. Šestnáct let se věnuje improvizačnímu divadlu, píše, moderuje a vystupuje jako stand-up komik. V roce 2017 se stal služebně nejmladším členem Žlutého cirkusu Dana Přibáně a absolvoval pětiměsíční cestu z Indie zpět do Prahy, ze které točil mimo jiné podcast pro Radio Wave. Je svobodný, žije v Praze a ve volném čase se dívá na seriály o outsiderech, čte komiksy a hraje šachy.

Vždycky se mi vyplatilo číst knížky o zemích, kterými jsme projížděli, lokální noviny a blogy a mluvit s lidmi. Důležitější ale bylo nemít očekávání a nechat se překvapit tím, co se děje. Nejlepší věci vznikají z okamžiku, což dokládá fakt, že Shawn ze svého zásobníku nápadů použil za celý večer jen jeden, a jako dobrý učitel mi ukázal v praxi, že nejlepší je pečlivě se připravit a pak přípravu nadšeně opustit, když se děje něco skvělého a neočekávatelného. Je zajímavé si něco přečíst o uctívačích Shivy, ale lepší je nechat se pozvat do chrámu na rituální dýmku.



Zapamatujte si trabantí heslo!

To poslední, co propojuje improvizaci a cestování, je trabantí heslo: hlavně se neposrat. Jako si improvizátoři zvykají, že chyby jsou nevyhnutelnou součástí procesu a že je jedno, jak dlouho budou hrát a zuřivě trénovat. Stejně můžou odehrát mizernou, agresivně špatnou improvizaci a nedá se s tím dělat nic jiného než se zasmát, ukončit ten trapas a začít znova. S tímhle heslem jsem si nakonec zvyknul být tak nějak špinavý po dlouhé týdny, spát, psát a nahrávat na nejroztodivnějších místech světa a v neposlední řadě vycházet s divokou a pestrou partou, která dohromady tvoří Žlutý cirkus.

Po představení si většinou nic nepamatuju. Považuju to za důkaz toho, že jsem byl skutečně v okamžiku a vůbec mi to nevadí. Stejně prázdno v hlavě mám i po naší Velké cestě domů. Docela se těším do kina na film, abych se konečně ujistil, že se celá tahle surreálná taškařice skutečně stala.