NOMÁDI: V plném nasazení. Tři české expedice, které se právě teď vyplatí sledovat

Nomádská sezona je v plném proudu. Server Lidovky.cz přináší rychlý přehled expedic, které se právě teď vyplatí sledovat.

#ARMENIE2019

Hranatá dodávka Mitsubishi L300 se na českých cestách vyskytuje už jen výjimečně. A verze s pohonem všech čtyř kol a zvedací střechou, to už je opravdová vzácnost. Auto, které se vyrábělo na přelomu osmdesátých a devadesátých let minulého století, používá na cestách Jaroslav Homolka se svou rodinou. Starý stroj rozhodně nešetří. Letos tříčlenná výprava vyrazila směr Arménie. Jak už to u starší aut bývá, technické potíže se jim nevyhýbají. Posledních dnech cestovatelé na sociálních sítích hlásí potíže s chlazením motoru, který je u L300 doslova “zazděný” do karoserie a posádka na něm sedí. A také prasklé lanko ruční brzdy. Takže pokud chcete sledovat souboj starší techniky, které pomáhá Jaroslavovo opravářské umění, s nástrahami Asie, máte nejlepší šanci na facebookové stránce.



Expedice Patrolem

Jsou dva. Jan Herman a jeho kočka Batumi. Jsou v Latinské Americe. Jsou na cestě druhým rokem (o začátku expedice jsme psali zde). V posledních týdnech měl expediční speciál Nissan Patrol technické problémy. Po srážce s pick-upem se do motoru během brodění dostala voda: “Přes noc se rozvodnila jedna z řek která se měla přebrodit.. Myslím, že by šla projet na pohodu, ale bohužel po střetu s Hiluxem se mi hnulo sáni. Nevěděl jsem o tom a tak bez obav do té řeky vjel, po pár metrech motor začal kuckat.. výsledek je ohnutá ojnice, zdeformovaný válec, pist, ohnutá klikovka…,” napsal na facebookové stránky Jan Herman. Lidé mu posílali peníze na opravu. Nakonec se ukázalo, že je potřeba vyměnit celý motor, což se také stalo a Expedice Patrolem pokračuje v cestě. Aktuálně je v Kolumbii. Cestu můžete sledovat zde.

Dvojí návrat

Motorkář Ondřej Vlk má letošní sezonu jako na houpačce (o jeho cestování jsme psali zde). Nejprve vyrazil s motorkou KTM na Sibiř. A pak pokračovat do Mongolska. Jenže vršící se technické problémy a také náročnost terénu jej přinutila vrátit se domů předčasně. Vyčerpaný a zklamaný, že to nedopadlo. “Ráno vstávám a pomalu si plánuju cestu, abych si na kole vyčistit hlavu... a v tu chvíli mi na messenger přistane zpráva od Tomáše Stříbného, který bohužel svoji cestu nedokončil po úrazu u Bištěku. Stojí tam... jestli chceš tak ti poskytnu motorku a můžeš pokračovat dál v cestě! Stojí v Bištěku a je po velkým servisu,” napsal na svůj facebook Ondřej Vlk. Za pár dní už zase seděl v letadle na východ. Poslední červencový den opustil Kyrgyzstán, kde byl tři týdny, a vydal se směr Pamir. Jeho cestu můžete sledovat zde.