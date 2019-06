NOMÁDI: Vyměnil „chatu“ na kolech za „chatku“ s pohonem 4x4. Chtěl jsem víc svobody, říká cestovatel

Martin Kotys alias Beerty Guru rád cestuje, rád lyžuje a rád serfuje. O svých koníčcích natáčí videa. Nedávno představil svoje nové vozidlo: Westfalia Club Joker. Tedy vestavbu do dodávky Volkswagen Transporter.

Lidovky.cz: Kolik měříš?

Měřím 194 centimetrů.

Lidovky.cz: Ptám se na to proto, že jsi ve svém videu ukazoval, že můžeš v autě fungovat se vztyčenou hlavou a kloboukem na ní. Je to pro tebe důležité?

V obývací části mám nad hlavou ještě plno místa. Dokonce můžu natáhnout ruce nad hlavu a protáhnout se. V kuchyni je to trochu natěsno. Tam je kvůli dvojité podlaze o pár centimetrů méně, než potřebuji. Zvýšená střecha je v transportéru super. Když zaparkuji kdekoliv, můžu se v autě postavit i pohytovat. Pokud by auto bylo vybavené zdvíhací střechou, tak by bylo hned jasné, že kempuju.

Lidovky.cz: Většina cestovatelů si nejprve koupí menší vůz a pak jej nahradí rozměrnějším. Ty postupuješ obráceně. Prodal jsi polointergrovaný Knaus Ti na podvozku Fiat Ducato a teď jezdíš VW Transporterem. Proč?

Před deseti lety jsme začínali s autostanem Maggiolina, s ním jsme se dost nacestovali. Chtěli jsme však něco většího. Auto, ve kterém budeme pohodlně fungovat i v zimě na lyžích. Proto jsme si koupili Knaus. Polointegrované obytné auto jsme měli zhruba tři roky. Na bydlení je to luxus, avšak při cestování narážíš na omezení. Nemůžeš zaparkovat všude. Musíš si rozmyslet, kam vjedeš jenom kvůli otáčení. A to se bavíme o autě s délkou pouhých šest metrů. Rádi zkoušíme nové věci. Pro změnu, pro menší auto, jsme se rozhodli ze dvou hlavních důvodů: rozměry a komfort cestování. Všechny vestavby do dodávek, které se vyrábějí, mají velmi krátké postele. Westfalia Club Joker je jedna z mála na trhu, která má postel s délkou přes 2 metry. Takže se pohodlně vyspím. Cestování volkswagenem je o hodně pohodlnější, než se přesouvat ve Fiatu Ducato. VW jede tichounce, téměř jako osobák. Navíc snese i svižnější styl jízdy, než ducato a navíc je to čtyřkolka.

Lidovky.cz: Po přestěhování do menšího auta přišla i redukce převážených věcí? Musel jsi se uskromnit? Co všechno jsi musel nechat doma?

Nejvíce se mi stýská po velké garáži. Dalo se tam toho naházet opravdu hodně, vlastně všechno sportovní harampádí: od lyží, přes lyžáky až po kola. U Jokera je nutné lyže převážet na vnější zahrádce, kola zase na nosiči. Uvnitř je ale ve skříňkách dostatek místa na oblečení nebo potraviny.

Lidovky.cz: Jde už jsi všude auto zkoušel? Našel jsi nějakou chybu?

Zatím jsme s Jokerem najeli jen 10 tisíc kilometrů. Jezdili jsme na lyže a byli jsme na jednom výletě v Ligurii. Lyžování je zcela bez problémů. Uvnitř vozu je dostatek místa na lyžařské věci i na jejich vysušení. Jediné, co bylo v Knaus Ti rozhodně lépe vyřešené, je topení. Joker má naftový teplovodní Eberspacher a Knaus vytápěla plynová horkovzdušná Truma. V Jokeru topení stačí na vytopení interiéru i ohřát vodu na sprchování. Jediný zádrhel je ve spotřebě elektřiny. Baterky se při volné stání vybijí za 1,5 až 2 dny. A to je při víkendových výletech na lyže nestačí. Je třeba nastartovat a baterky dobít, jelikož solární panely v zimě toho moc nenabijí.

Další historky z karavanu můžete sledovat na Beerty Guru YouTube kanálu.