NOMÁDI: Z obřího bytu do dodávky. Mladý pár si tři čtvrtě roku stavěl domov na kolech v bílém fordu

Opravdu velká postel, sprcha a místo na práci. Tohle všechno požadovali Veronika a Honza od obytné dodávky. Vybrali si největší možný Ford Transit a vysněný domov na kolech si postavili sami. Teď čekají, až pominou restrikce kvůli pandemii, aby mohli vyrazit na vysněné cesty. Na otázky serveru Lidovky.cz odpovídali korespondenčně.

Lidovky.cz: Kolik opravdu volného času jste měli minulý rok? Podle objemu práce, který jste odvedli na přestavbě dodávky bych řekl, že téměř žádný.

Vzhledem k tomu, že jsme veškerý volný čas věnovali přestavbě dodávky, ten opravdu volný nám nezbyl žádný. Ukrajovali jsme si i ze spánku, abychom přestavbu co nejdříve dokončili. I tak nám zabrala tři čtvrtě roku. Náš cíl byl jasný, z dodávky udělat v rámci možností prostor pro celoroční život v ní a vše navíc přizpůsobit cestování. Z toho důvodu jsme také zvolili největší verzi značky Ford Transit a dispozici přestavby rozplánovali do detailů tak, abychom v dodávce skutečně mohli žít a v rámci možností fungovat normálně.

Jumbino Ford Transit Jumbo L4H3, rok výroby 2010, s motorizací 2.4 TDCI, o výkonu 103 kW. Dodávka disponuje tempomatem, klimatizací, 6stupňovou převodovkou a nezávislým 5kW ohřevem motoru Ebersprächer.



Lidovky.cz: Předtím jste žili v bytě o rozloze 135 metrů čtverečních, teď máte ani ne desetinu životního prostoru. Kolik najednou zbytečných věcí jste “poslali dál”? Byla toho plná dodávka?

Ano, měli jsme skutečně nadstandardní byt, v našem kraji je totiž nedostatek volných bytů a my jsme chtěli po sedmi letech vztahu konečně bydlet spolu. Postupně jsme však zjistili, že takto velké bydlení je pro nás opravdu zbytečné a na minimalismus v dodávce jsme se dokonce těšili.

Věcí jsme měli opravdu hodně, byly to čtyři plné dodávky. Nic jsme ale dál neposílali, nechali jsme si věci každý u své rodiny, do budoucna se budou možná ještě hodit nebo někomu z blízkých pomohou do začátku. Životní prostor v dodávce je sice malý, ale cestování nás obohacuje mnohem víc, než kdybychom zůstali žít ve velkém bytě na jednom místě.

Lidovky.cz: Říkáte, že chcete být na cestě rok. Kam zamíříte jako první?

Sami nevíme, jak dlouho to bude. Možná rok, možná si cestování prodloužíme na tři roky. Uvidíme, jak nám bude situace nakloněná a jak se nám nomádění zalíbí. Vždy po nějakém čase bychom se však rádi vrátili za rodinou a přáteli do Čech, alespoň na pár týdnů. Ale všemu chceme nechat volný průběh a tento svobodný styl života si užít na maximum. Každopádně až to situace dovolí, naše první cesta bude směřovat na jih. Láká nás více států, například Chorvatsko, Řecko, Černá Hora, ale i Španělsko. Uvidíme, kam nás náš Jumbino nakonec doveze.

Lidovky.cz: A které další země rozhodně nechcete vynechat?

Další cesta by pak směřovala na sever, protože nás delší dobu láká také krásná příroda ve Skandinávii. Honza si zamiloval Švédsko, přes které projížděl při své cestě na Alandy, proto jej rozhodně nechceme vynechat. Kromě toho bychom oba rádi poznali také Norsko a Finsko.

Lidovky.cz: Ještě se vrátím k vašemu designu interiéru dodávky. Kde jste brali inspiraci? Máte nějaké oblíbené layoutery obytných dodávek?

Naše dodávka je velmi specifická, co se týče vnitřní konstrukce. Což jsme zjistili až po koupi a demontáži krycích desek v nákladovém prostoru. Proto ačkoliv jsme měli spousty inspirace a plánů, mnoho se jich záhy rozpustilo. Nakonec jsme si ale celou přestavbu pěkně rozvrhli podle možností dodávky a našich potřeb, vše tak perfektně vyšlo a nic bychom neměnili. Velkou inspirací nám byl náš kamarád Radim, který byl s přestavbou svojí dodávky o krok napřed a pomohl nám jak s výběrem některých spotřebičů, tak se zapojením elektřiny. Co se týče samotného designu, inspirací nám byli různé zahraniční profily. Ve výsledku jsme si vše ale vždy udělali podle sebe.

Lidovky.cz: Nebojíte se, že až budete po 363 roztahovat postel na spaní, že to budete nenávidět? Mám pocit, že rozkládací nábytek se rychle přejí...

Roztahování postele je záležitostí přibližně na tři minuty. Proto z toho zas až takový strach nemáme. Považujeme to již za běžnou denní rutinu, stejně jako v klasické domácnosti například stlaní postele nebo jiné domácí práce, které nám zde v dodávce naopak odpadají. Jsme rádi, že jsme tento systém roztahování postele zvolili, protože tak zde získáváme plnohodnotné manželské lůžko o rozměru 170 x 200 cm. Přes den ji jednoduše zatáhneme a zpod ní se objeví sezení umístěné naproti sobě.

Poté stačí vytáhnout vysouvací stůl a rázem tak získáváme další prostor na práci či stolování. I stažená postel však přes den skvěle poslouží pro běžné denní povalování, protože má rozměr 170 x 140 cm. Život v dodávce je celkově hodně o kompromisech a roztahování postele je asi to nejmenší, v porovnání s dalšími činnostmi, jako je doplňování vody, praní, vyhledávání parkovacích míst a hygiena v dodávce. S tímto jsme však počítali a věříme, že to pro nás nebude problém.

Lidovky.cz: Překvapilo mě, že jste do auta namontovali vařič s troubou na pečení? Proč jste se rozhodli to udělat?

Troubu si přála Verča, ale spíše jsme na začátku počítali s tím, že to neklapne. Poté jsme však dostali tip na tuto plynovou troubu s dvouplotýnkovým vařičem, která se již mnohým vanliferům osvědčila a bylo to jasné. Verča ráda vaří a peče, a není nadto provonět si dodávku čerstvě upečenou bábovkou nebo domácí pizzou.

Lidovky.cz: Čím se budete na cestě živit? Předpokládám, že nejsem první, kdo se na to ptá…

Verča pracuje jako textařka a uspokojivě se touto prací živí již několik let. Svou práci může dělat online odkudkoliv, což nám pěkně hrálo do karet při plánování cestování a života v dodávce. Honza je také velmi technicky zdatný, a proto jsme se rozhodli své síly spojit a pracovat online společně. Nic nám tedy nebrání si splnit náš cestovatelský sen. Pokud všude samozřejmě půjde internet tak, jak má.

Lidovky.cz: Budete cestovat se psem. Má v autě nějaký svůj oblíbený kout?

Ano, Suzie je cestovatel jak má být, přiletěla nám totiž z řeckého útulku, konkrétně z ostrova Kréta, kam bychom se rádi znovu podívali. Suzinka má v dodávce hned několik oblíbených míst. Přes den se uchyluje do své pozorovatelny na přední sedačky řidiče a spolujezdce, a sleduje okolí. Přes noc má pak své místo pod postelí mezi sezeními, kde vzniká po roztažení postele takové její útočiště.

Lidovky.cz: Uvádíte o sobě, že jste textařka. Máte v plánu z cesty napsat něco víc, než facebookové příspěvky? Rýsuje se na horizontu nomádská kniha?

V současné době pracuji na textech pro klienty a tato práce mi zabírá většinu času. Do budoucna bych ale ráda své zkušenosti uplatnila i ve svých vlastních plánovaných projektech a kniha je jedním z nich. Nejsem si však jistá, zda bude zaměřená přímo na cestování nebo nomádění, ale ani tuto myšlenku nezavrhuji.

Lidovky.cz: Jaké jste zaznamenali reakce na plán přestěhovat se do dodávky? Co vám řekli rodiče a co kamarádi?

Přestavbu dodávky a stěhování do ní jsme si nejprve důkladně promýšleli a naplánovali, než jsme vše sdělili rodině a přátelům. Byl to postupný proces a nechtěli jsme se příliš ukvapovat a nechat se ovlivnit názory nebo pochybnostmi jiných. Sami jsme moc dobře věděli co chceme, jen jsme potřebovali nejprve udělat první kroky a pak vše sdělit ostatním. Reakce poté byly různorodé, ale blízcí lidé nás v našem snu podpořili. Do té doby, kdy člověk pouze sní a svůj sen nerealizuje, ostatní jej často shazují. Ale když už uděláte první krok a koupíte si dodávku, lidé obvykle pochopí, že to skutečně myslíte vážně a podpoří vás.

Lidovky.cz: Komplikuje váš odjezd pandemie covid-19?

Jednoznačně ano, ale opatření plně respektujeme, zejména kvůli ohroženým skupinám lidí. Zdraví je podle nás vždy na prvním místě, a proto čekáme, jak se bude situace následně vyvíjet. Nicméně se již těšíme, až se situace zlepší a my budeme moci co nejdříve vyrazit a konečně si tak užít svobodu cestování, kvůli které jsme si dodávku přestavovali. Na závěr bychom rádi vzkázali všem, kdo mají jakýkoliv sen, aby se nebáli si jej splnit. Jak řekl Billie Joe Armstrong: „Je lepší litovat něčeho, co jste udělali, než litovat něčeho, co jste neudělali.“