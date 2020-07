NOMÁDI: Zastavíme, kde chceme. A zůstáváme, jak dlouho nám to vyhovuje

Je to vlastně učebnicový příklad. Nejprve inspirace na internetu, pak “lehká” vestavba do menšího auta a nakonec úprava velké dodávky pro cesty cestou necestou. To je příběh slovenské dvojice, která si říká Star_X_Overland. Na začátku přitom byla autonehoda a dlouhá rekonvalescence.

S nápadem cestovat auto-nomádským stylem přišel Martin. Přispěla k tomu jeho autonehoda. S úrazem páteře musel zůstat ležet tři měsíce a čas trávil čtením různých blogů. Narazil na články a videa o předělávkách aut a cestování v upravených vozech.

Vyrazili jsme se podívat na první ročník festivalu Overland ve Slunečních skalách v roce 2016, kde Martin obdivoval upravený Ford Bronco (o projektu Bronco namiesto hotela jsme psali ZDE a o stavbě jejich expediční nástavby jsem psali ZDE). Já (Elka) jsem tehdy ještě netušila, že ho to tak moc chytí. Teprve později, během léta přišel s tím, že na dovolenou jedeme autem. A o víkendu kutil na posteli do auta. Star_X_Overland Více o našich cestách a místech, které jsme navštívili, můžete najít na našem profilu na Instagramu nebo na facebooku) a to vždy pod názvem Star_X_Overland.

Naši první cestu jsme absolvovali v roce 2016 v Mitsubishi Outlander. Vedla přes Itálii, Slovinsko a Chorvatsko. Šlo o krátký, jeden a půl týdne trvající výlet. Auto bylo téměř sériové. Martin pouze vymontoval zadní sedačky a do interiéru vestavěl již zmiňovanou postel. Naše věci jsme zabalili do kufru a naložili i dvacetilitrový kanystr s vodou. Upřímně jsem scénáři s bydlením v autě úplně nedůvěřovala, proto jsem pro jistotu koupila a přibalila i stan. Naštěstí jsme ho nikdy nepoužili. Dovolená se nám velmi líbila, protože autonomádský způsob cestování nám umožnil zůstat kdekoli a jakkoli dlouho jsme chtěli. Skvělé je, že nejsme vázáni zaplaceným ubytováním a že si i během cesty můžeme spontánně vybrat místa, která navštívíme. Můžeme zůstat déle tam, kde se nám líbí, nebo rychle zmizet, pokud se nám někde nelíbí. A to částečně platí i s nepříznivým počasím. Na další rok jsme již automaticky počítali s tím, že cestujeme a spíme v autě. V roce 2017 jsme navštívili Srbsko, Černou Horu, Albánii, Řecko a Makedonii. Na cestách jsme tehdy strávili dva týdny. Kupujeme dodávku Pak přišel nápad pořídit si dodávku. Předem bylo jasné, že pro naše cestování budeme potřebovat něco s pohonem 4x4, čímž se výběr značně zúžil. Po dlouhém hledání na internetu jsme se rozhodli pro Hyundai Starex 4x4 (o cestování s tímto modelem dodávky od Hyundai jsme psali už dříve zde) Rozhodla jeho off-roadová povaha. Pořídit si tento model auta však nebylo úplně jednoduché, protože je jich na trhu velmi málo. Nakonec se nám podařilo jeden Starex nalézt v Rakousku: v přijatelné ceně a s rozumným počtem ujetých kilometrů na tachometru.

NOMÁDI: Tři týdny dovolené a nuda v korporátu. Chceme objet svět, řekla si mladá dvojice Po přihlášení na slovenské značky začala druhá fáze - úprava interiéru našeho vozu. Z našeho Starexu jsme vymontovali všechny sedačky, kromě řidičovy. Sedačku spolujezdce jsme nahradili otočnou sedačkou ze střední řady. Všechny koberce a čalounění šly ven, auto jsme zevnitř zateplili a zvukově zaizolovali. Na podlahu v obytné části jsme položili lamino parkety, do stropu vyřezali střešní okno, kde jsme umístili dva ventilátory, které slouží k odvětrání teplého vzduchu z auta. Podél pravé strany auta jsme namontovali markýzu, která efektivně slouží jako ochrana proti slunci i dešti (ale zejména dešti, protože neprší do auta při otevřených dveřích).

Protože preferujeme kempování ve volné přírodě, snažili jsme se Starex přizpůsobit tak, abychom dokázali co nejdelší dobu fungovat bez návštěvy kempu. Na střechu auta jsme namontovali dva fotovoltaické panely, které pohánějí ledničku, čerpadlo na vodu, ventilátory střešního okna, vnitřní osvětlení a v případě nouze umí nahradit alternátor. K bateriím jsme umístili měnič napětí, který umožňuje připojit i spotřebiče na 220 V (např. rychlovarnou konvici, nabíječku na notebook nebo raid proti komárům ). Postupem času jsme na střechu přidali i „solární sprchu“ o objemu 35 litrů, která nahradila sprchové vaky. Žádné kompromisy s postelí Kuchyňku jsme umístili do zadní části auta, s přístupem z kufru, protože jsme nechtěli dělat kompromisy s velikostí postele (150x200 cm) a to i vzhledem k Martinově výšce (194 cm). K vybavení kuchyňky patří dvouplotýnkový plynový vařič, lednička s výparníkem, skříňky s úložným prostorem (na nádobí, potraviny či čistící prostředky), kuchyňský dřez a zásoba 30 litrů vody pro dřez. V autě jsme vyrobili několik úložných prostorů, nejčastěji však využíváme prostor v obytné části, pod rozkládací postelí, kde máme věci uloženy v průhledných plastových boxech. Díky tomu vždy přesně víme, kde co hledat. Takto vybaveni jsme se vydali na další road tripy. Kromě menších výletů jsme v roce 2018 absolvovali cestu o délce 4 200 km přes Ukrajinu, Moldavsko, Rumunsko a Bulharsko. Na této trase jsme velmi ocenili pohon 4x4 a terénní podvozek Starexu. Také jsme kompletně zničili dvě pneumatiky, takže se ukázalo, že nejlepší bude koupit si nové, s kevlarovým vláknem. NOMÁDI: Teď je nomád už každý, kdo někam popojede obytným autem, říká Martin Kolčaba V roce 2019 následoval náš dosud nejdelší road trip přes Rumunsko, Bulharsko, Turecko a Gruzii. Na cestě jsme strávili celkem 24 dní a najezdili jsme 8 060 km. V servisu jsme skončili čtyřikrát. Nu což, i to patří k cestování.

Zažili jsme příjemné i nepříjemné chvíle. Na tureckém pobřeží nám selhaly brzdy v serpentinách, což téměř předčasně ukončilo naši cestu. Několik hodin po nehodě přijela odtahovka a my jsme neplánovaně strávili dvě noci v hotelu ve městě Tekirdag, protože auto (a zároveň i naše pojízdné ubytování) zůstalo v místním servisu. Naopak jedním z nejkrásnějších zážitků je pro nás objev kláštera uprostřed gruzínské pouště. Místa naprosto nepoznamenaného turismem. Tam jsme měli příležitost setkat se s posledním mnichem, který zde žije. S ochotou nám ukázal celý klášter a vyprávěl o životě uprostřed pouště. Cestování tímto stylem nás chytlo za srdce a doufáme, že s naším Starexem absolvujeme ještě mnoho cest a zažijeme spoustu zážitků.