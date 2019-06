NOMÁDI: Zkuste to taky. Aspoň jednou v životě, píše z cesty na Dálný východ česká posádka

On se označuje za věčně “nasranýho” samotáře plnicí si sen o cestě do krajiny bez lidí. Ona za introvertní flegmatičku nejvíc toužící jet na pracovní vízum do Kanady. Svoji dodávku vybavili vestavbou, kterou sami postavili. Dvojice, která si říká Every Other Turn, už několik týdnů směřuje přes Asii do svého cíle na východě Rusko.

Nervózně přešlapuji v hotelovém lobby poblíž centra íránské metropole Teheránu. Po třech týdnech cestování naším dostavníkem na území dřívější Persie nám přišlo jako vhodný nápad přiblížit se opět zevnějškem těm fotkám z cestovního pasu. Teploty tu na konci května (obzvlášť na jihu) nezřídka překračují 40 stupňů a to je v autě bez klimatizace už celkem dost. Radši bych volil kemp nebo snad hostel, ale prvního se v Íránu téměř nedostává a druhá možnost je buď stejně drahá nebo dražší než ubytování v hotelu. Vědomi si jistého pohrdání od pravověrných cestovatelů smlouváme cenu jak nejníž to jde a čekáme na akceptaci námi navrhované sumy „manažerem“. Už jde jenom o hru o čas, moje nervozita je z části hraná a pak také způsobená hrozným hladem. Je totiž ramadán…



Na cestu po Asii jsme se z Česka vydali na den přesně před dvěma měsíci. Stanovili jsme si poměrně smělý cíl dorazit během půl roku po stopách Hedvábné stezky, dále přes Pamirskou dálnici, Kazachstán a Mongolsko až do ruského Magadanu. A za měsíc zpátky. Že je to možné, dokázala spousta nomádů před námi (naposledy zřejmě Po vlastní ose). Že to bude těžké, nám v nepravidelných intervalech připomínají patálie na hranicích či (zatím) drobnosti s autem. Především je to ale krásné. Milujeme poznávání a objevování nového a je jen málo dnů na naší cestě, které nám něco takového nedopřály.



Putování po Íránu se však pomalu blíží do svého závěru a zhruba za týden budeme překračovat hraniční přechod do Turkmenistánu. S trochu štěstí na to nebudeme sami - v přístavním městě Busher jsme potkali Sandru s Chrisem, švýcarský pár s dodávkou i plány podobnými těm našim. Vlastně každou chvíli někoho potkáváme. Pavola s Ivanou, dva Slováky spolu na cestách kolem Světa. Maxe s Annou, kteří odjeli z Berlína bez jediného víza nebo snad jen náznaku přesnějšího itineráře cesty. Partičku šesti španělských bláznů ve středních letech, kteří na Vespách (!) míří do Vietnamu a spoustu dalších. S někým máme společný kus cesty nebo nocležiště v přírodě, s jiným jenom prohodíme pár slov o nomádských osudech, vyměníme expediční samolepky a pokračujeme dál.

Hyundai H1 (Starex) palivo: diesel



diesel motor: 2.5 CRDI



2.5 CRDI spotřeba: 10 l/100 km



10 l/100 km úpravy: solární panely na střeše, trakční baterie, otočná spolujezdcova sedačka, kompresorová lednička, dřevěná vestavba - rozložitelná postel a vysunovací úložné prostory



Mnoho více či méně známých osobností z české cestovatelské scény nám před odjezdem bylo vzorem a inspirací. Jejich články, fotografie a videa pak přímo motorem pro uskutečnění něčeho zdánlivě tak bláznivého. Zároveň jsme si s sebou však stále vezli tu skrytou metriku „dobrodružnosti“ naší cesty. Jsme na stejných místech, zažíváme to samé, co jsme četli/viděli u jiných? Nemělo to být podle popisu lepší? Děláme všechno „správně“? Nutno přiznat, že právě až Írán nám v tomto směru otevřel oči. Naučil nás zahodit všechna očekávání a užívat si překvapivé příběhy tak, jak je umí zprostředkovat snad jen místní lidé. Pro většinu z vás to může být naprostá samozřejmost, pro nás drobné vítězství na cestě za pocitem úplné svobody.



Částka za ubytování v hotelu je odsouhlasena oběma stranami, vyrážíme vstříc klimatizovanému luxusu. Po krátkém odpočinku se chystáme navštívit pár zajímavostí hlavního města a sehnat nějaké náhradní díly na auto. Snažíme se o to už od Tabrizu, v zemi výhradně benzinových či plynových aut je bohužel pro naše dieselové vozidlo těžký život. Hlavně se ale konečně půjdeme najíst! Počítáme poslední dny postního (?) měsíce a společně si slibujeme, že příští návštěvy muslimských států budeme líp plánovat. A co dál? Dál se necháme týden unášet osudem směrem k severním hranicím Íránu. Probouzet se s mlhavou představou nového dne a usínat s pocitem dalšího poznaného koutu naší planety. Zkuste to taky. Aspoň jednou v životě.