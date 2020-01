NOMÁDI: Ztracené filmy se po třiceti letech objeví na plátně. Zajímavé cestovatelské akce

Zimní měsíce nomádskému cestování po Euroasií nepřejí. Zato s přednáškami a zajímavými akcemi s cestovateli a pro zájemce o expedice se roztrhl pytel. Přinášíme výběr tří z nich, které spojuje, že jejich účastníci “projeli” rubrikou serveru Lidovky.cz Nomádi.

Když 18. března 1987 opouštěla Staroměstské náměstí v Praze expedice Tatra kolem světa, nechyběl na palubě kameraman Jiří Stöhr. Ten byl ostatně iniciátorem celé cesty. Během tří let na cestě expedice natočila 100 hodin záznamu. Vždyť v plánu byl 56ti dílný seriál a také dvojdílný dokument. Jenže cestovatelé se vrátili po Sametové revoluci a o nasbíraný materiál nebyl zájem. O tom, co se se záběry stalo, neměl dlouho nikdo tušení. Reportér Radiožurnálu Matěj Skalický je ale dlouhá léta hledal a nakonec je objevil v Národním filmovém archivu.

Záběry se vůbec poprvé pro veřejnost objeví na plátně v sobotu 1. února od 10 do 18:30 hodin v největším studiu Českéhoo rozhlasu S1. Na místě bude vůz expedice Tatra kolem světa 2 (více čtěte zde) a také jedna ze dvou tatrovek, které jako první jely slavný Dakar: vůz se závodním číslem 635 označovaný v tovární hantýrce jako Ostrý II. Tatrováci jej objevili před časem ve Francii a firma jej pečlivě zrenovovala (více čtěte zde).

Hosty vysílání budou zástupci obou expedicí – poslední žijící člen první posádky Stanislav Synek (více zde) a zakladatelé expedice Tatra kolem světa 2 Marek Havlíček a Petr Holeček (rozhovor čtěte zde).

S vesmírem za zády

Motorkář Ondřej Vlk zažil asi nejdivočejší cestovatelskou sezonu (o jeho cestování jsme psali zde). Nejprve vyrazil s motorkou KTM na Sibiř. A pak pokračovat do Mongolska. Jenže vršící se technické problémy a také náročnost terénu jej přinutila vrátit se domů předčasně. Vyčerpaný a zklamaný, že to nedopadlo. „Ráno vstávám a pomalu si plánuju cestu, abych si na kole vyčistit hlavu... a v tu chvíli mi na messenger přistane zpráva od Tomáše Stříbného, který bohužel svoji cestu nedokončil po úrazu u Bištěku. Stojí tam... jestli chceš tak ti poskytnu motorku a můžeš pokračovat dál v cestě! Stojí v Bištěku a je po velkým servisu,” napsal na svůj facebook Ondřej Vlk. Za pár dní už zase seděl v letadle na východ. V lednu 2020 objížděl Česko se šňůrou cestovatelských přednášek nazvanou “S vesmírem za zády”. Poslední díl naplánoval na 13. únor do vimperského kina. „Začínáme v 19:00 hodin. Je to konec přednáškového turné a navíc v rodném městě,” říká Ondřej Vlk.

Mr. BigTrip a jeho host

Cestovat obyčejnou Škodou Octavia druhé generace není v Česku nic neobvyklého. Podniknout tímto vozem cestu kolem světa už tak všední není. Přesně to udělala dvojice dobrodruhů, která si říká BigTrip (o jejich cestě jsme psali zde). Polovina cestovatelského dua Ladislav Bezděk si do domovské České Lípy zve na “Cesto pokec show” zve zajímavé hosty. 28. 1. přivítá v místním kině od 18:00 Josefa Formánka, spisovatele a cestovatele. Formánek mimo jiné založil časopis Koktejl, je autorem sedmi knih a abstinujícím alkoholikem s mentawaiským jménem Prsatý muž. Více informací najdete na www.bigtrip.cz.