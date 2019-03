Oběd nejméně na hodinu. Pro Francouze je to společenská událost dne, říká Češka

Odjela za výzkumem do Paříže, kde ji přivítaly žluté vesty. Alena Libánská získala stipendium od francouzské vlády na podporu tzv. cotutelle neboli doktorátu pod dvojím vedením ve spolupráci VŠCHT a francouzské univerzity Paris Descartes. „Hned během druhého víkendu začaly protesty ‚Gilets jaunes‘ neboli žlutých vest. Byla omezena doprava, zavřené obchody a památky v centru Paříže. Přirozeně mě zajímalo, proč lidé protestují a jaký mají na nepokoje názor moji kolegové. Překvapilo mě, že politiku zde sleduje téměř každý,“ říká.

Lidovky.cz: Vzpomenete si na první dny po přestěhování? Co Vám nejvíce ulpělo v paměti?

První dny moc růžové nebyly. Pamatuji si zejména na stres z nové školy a práce, kde jsem se musela učit vše téměř od píky. Z Ústavu makromolekulární chemie plné chemiků a fyziků jsem se najednou ocitla v biologické laboratoři. Po několika dnech se ale vše změnilo k lepšímu.

Lidovky.cz: S čím jste v cizině narazila? Je nějaký český zvyk, který byl pro okolí krajně nezvyklý?

Francouzské zvyky se nijak výrazně od těch našich neliší. Francouzi jsou ale gurmáni a oběd považují za společenskou událost dne. Obědvají nejméně hodinu, na rozdíl od našeho zvyku najíst se co nejrychleji a do třiceti minut se vrátit zpátky k práci. Tady během oběda proberou důležitá témata jako je politika, počasí, co je nového v rodině, aktivity o víkendu apod. Překvapilo mě také, že se ani doma nepřezouvají. Na druhou stranu Francouzi byli také zaskočeni, když jsem si u nich na návštěvě začala vyzouvat boty. Mysleli si, že tento zvyk mají jen ve východní Asii.

Alena Libánská Alena Libánská pracuje ve výzkumu polymerních nosičů léčiv pro zánětlivá onemocnění (například revmatická artritida). V České republice se v oddělení Biolékařských polymerů Ústavu makromolekulární chemie AV ČR věnuje pod vedením Dr. Tomáše Etrycha chemické části výzkumu, tedy syntéze polymerů a jejich konjugátů. V Paříži se zabývá částí biologickou, a to in vivo testy biodistribuce a terapeutického účinku připravených nosičů léčiv. V roce 2018 získala stipendium od francouzské vlády na podporu tzv. cotutelle neboli doktorátu pod dvojím vedením ve spolupráci VŠCHT, francouzské univerzity Paris Descartes a oddělení Prof. Daniela Schermana.

Lidovky.cz: Existuje nějaké české jídlo, které Vám v cizině chybí?

Část dětství jsem trávila u babičky, která mě naučila dobře vařit. Není proto problém, abych i tady v Paříži připravila nějakou tu omáčku nebo knedlíky. Chybí mi ale český chléb, ještě voňavý a teplý.

Lidovky.cz: Máte děti? Učíte je česky?

Děti zatím nemám. Pokud bychom s partnerem i v budoucnu žili v zahraničí, dohodli jsme se, že bychom děti učili i česky. Umět dva jazyky je pro dítě velká výhoda.

Lidovky.cz: Jaké jsou první asociace, které slýcháváte, když řeknete, že jste z Česka?

Guláš, Palach, Havel, pivo, Praha. Toto jsou nejčastější asociace, které ve Francii na náš účet slýchávám. Bohužel se setkávám i s otázkami typu, zda je Česká republika v Evropě, jestli jsem nepotřebovala vízum a kolik hodin se jede autem do Francie. Většinou jsou pak překvapeni, jak je Praha respektive Jihlava, odkud pocházím, blízko. Někdy mám pocit, že panuje rozsáhlý názor, že naše „Československo“ je stále zemí východního bloku hluboko v Asii. Nicméně jsem se setkala i s Francouzi, zejména ze starší generace, kteří mají povědomí o České republice přeci jen širší.

Lidovky.cz: Sledujete tamní politiku? Liší se politická kultura od té naší?

Hned během druhého víkendu začaly protesty „Gilets jaunes“ neboli žlutých vest. Byla omezena doprava, zavřené obchody a památky v centru Paříže. Přirozeně mě zajímalo, proč lidé protestují a jaký mají na nepokoje názor moji kolegové. Překvapilo mě, že politiku zde sleduje téměř každý. Politická kultura je podobná té naší. Nerada bych generalizovala, ale Francouzi jsou dnes rozděleni na odpůrce a podporovatele prezidenta přibližně jedna ku jedné. Není vám to povědomé?