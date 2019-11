Objevte krásy ‚zeleného cestování‘, ušetříte přírodu a třeba i zlepšíte svou fyzickou kondici

Cestování milujeme! Ale právě doprava má na svědomí velké procento znečišťování ovzduší a životního prostředí vůbec, a je proto velmi důležité dobře zvážit, jaké dopravní prostředky budeme k přepravě a cestování využívat.

Jak neomezovat sebe ani příští generace?

Udržitelnou mobilitou se míní uspokojení potřeb mobility současné generace, které by však nezanechávalo omezení na potřeby mobility generací budoucích. Měla by také přispívat k trvalému růstu socioekonomického blahobytu a zároveň nezanechávat negativní vlivy na životním prostředí a nevyčerpávat přírodní bohatství. Cílů udržitelné mobility a dopravy je tedy hned několik – zajistit ekonomickou prosperitu, vyvarovat se vyčerpávání omezených přírodních zdrojů, eliminovat znečišťování ovzduší a životního prostředí, a tím zajistit určitou kvalitu života.



Zvyšme kvalitu veřejné dopravy!

Nejproblematičtějším způsobem dopravy vůbec je doprava silniční mající na svědomí zhruba 30 % veškerých emisí. Osobní motorová vozidla navíc nejenže nejvíce znečišťují ovzduší, ale zároveň jsou také nejméně efektivní z hlediska palivových potřeb. Tak například benzinový osobní automobil ujede vzdálenost zhruba 60 km na jeden litr paliva (na hlavu), diesel zhruba o 20 km více, dieselový autobus za stejných podmínek ujede zhruba 260 km na litr paliva (na hlavu).

Dnes již sice auta zatěžují životní prostředí méně, než tomu bývalo před desetiletími, ale poptávka po nich i celkový počet najezděných kilometrů mnohonásobně vzrostl. Jedním z klíčových faktorů, který by mohl napomoci tomu, aby lidé dali přednost veřejné dopravě před vlastním vozem, je proměna veřejné dopravy tak, aby byla pohodlnější. Právě nepohodlí a pocit nesvobody je jedním z hlavních důvodů, který lidé uvádí jako příčinu toho, proč upřednostní vlastní vůz.

Autobusy poháněné elektřinou

Na kvalitu služeb poskytovaných v autobusech a tedy celkovou spokojenost zákazníků velmi dbá například společnost FlixBus. Na palubě je k dispozici bezplatná síť Wi-Fi, zásuvky pro nabíjení elektroniky, komfortní sedadlo s nastavitelnými opěradly a velkým prostorem pro nohy, občerstvení a nápoje za výhodné ceny, dostatek místa pro zavazadla.

Společnost FlixBus se vedle snahy cestování maximálně zpohodlnit navíc ve většině světových zemí řadí k nejšetrnějším způsobům cestování vůči životnímu prostředí. Důvodem je to, že společnost vydává velké investice do technologií s neutrálními dopady na klima a alternativních paliv, jako je vodík, elektřina z obnovitelných zdrojů a bioplyn a do roku 2030 plánuje být 100% CO2 neutrální.

Od loňského roku jezdí v Německu a Francii první dálkové vlaky FlixTrain a E-busy, které jsou poháněny 100% zelenou elektřinou z obnovitelných zdrojů a FlixMobility navíc cestujícím nabízí možnost kompenzovat emise CO2 vyprodukované na jejich cestě.

Dalším projektem bude flotila autobusů poháněná vodíkovými palivovými články. Cílem je minimalizace dopadů cestování na klima a životní prostředí a zajištění co nejúspornějšího, nejčistšího a nejmodernějšího vozového parku.



„Se zvyšujícím se globálním oteplováním a rostoucí automobilovou a leteckou přepravou čelí celé odvětví mobility obrovské výzvě. Bereme naši odpovědnost vážně a budeme součástí hledání řešení udržitelné mobility. Pomůžeme utvářet budoucnost dopravy a sami se chceme stát tím nejzelenějším poskytovatelem mobility na světě.“ říká André Schwämmlein, jeden ze zakladatelů FlixMobility.

Jízdní kolo jako dopravní prostředek

Udržitelná mobilita a zelené možnosti dopravy jsou naštěstí v posledních letech velkými tématy a je velmi dobře, že zájem o ně neustále roste. Není žádným tajemstvím, že ke klimatu nejšetrnější dopravní prostředek je jízdní kolo.

Jedním z měst, kde se povedlo omezit osobní automobilovou dopravu a zaměřit se na udržitelnější způsoby dopravy je Kodaň. Dánská vláda propaguje udržitelnost prostřednictvím rozvoje infrastruktury a silniční daně jsou v Dánsku navíc velmi vysoké. Mnoho domácností proto vůz vůbec nevlastní a lidé se vedle veřejné dopravy spoléhají také na kola. Cyklistika se stala nedílnou součástí dánské národní identity a tento typický představitel skandinávské kultury bývá často označován za jedno z měst s nejkvalitnější životní úrovní a nejšetrnějším přístupem k přírodě.

Město je protkáno hustou sítí cyklostezek a kolo si půjčíte snadno a na každém rohu. Vedle klasických půjčoven zde najdete dva systémy sdílených kol – bílá elektrokola Bycyklen a oranžová kola Donkey Republic. V obou případech stačí mít v telefonu nainstalovanou příslušnou aplikaci a vytvořit si uživatelský účet. Pak už vše jednoduše ovládáte z telefonu – vidíte, kde je volné kolo, kde ho můžete vrátit, platíte přes Bluetooth…

Nejznámějším symbolem města je bronzová socha malé mořské víly, která byla vytvořena podle předlohy pohádky Hanse Christiana Andersena. Trochu jako z pohádky vypadá také přístav Nyhavn s krásně barevnými domky. Na první pohled uchvátí architektura zámku Rosenborg, který obklopují krásně upravené zahrady, nebo bývalý královský palác Christiansborg. Ujít si rozhodně nenechte zábavní park Tivoli, druhý nejstarší zábavní park na světě, a do jedinečného hippie světa se vydejte do svobodné Christiánie.

Do Kodaně můžete vyrazit po celý rok, vždy má co nabídnout. Snadno se sem dostanete se společností FlixBus, kdy cesta z Prahy trvá 13 hodin a autobusy jezdí i několikrát denně.

Jde to i v Česku či Maďarsku

„Českou Kodaní“ se pro letošní rok stalo milé a dřevem provoněné městečko Rožnov pod Radhoštěm rozkládající se na březích řeky Bečvy. Město vyhrálo soutěž o nejpřátelštější město vůči cyklistům roku 2019, kdy o vítězství rozhodovali účastníci letošní výzvy Do práce na kole. Hodnotily se zejména podmínky pro jízdu na kole, jako je pocit bezpečí během jízdy na kole, údržba cyklostezek během celého roku, zda jezdí na kole všechny věkové kategorie nebo zda jsou pro cyklisty vhodně nastaveny semafory.

FlixBus se stal partnerem soutěže české Cykloměsto roku 2019 pořádané spolkem AutoMat. Zástupci vítězných měst Rožnova pod Radhoštěm, Otrokovic, Zlína a Pardubic vyrazili zeleným autobusem do dánských metropolí Kodaně a Aarhusu, aby se vzdělali v inovacích udržitelné mobility, infrastruktury a celkového rozvoje. Kodaň je totiž skutečným průkopníkem ve vytváření udržitelných, zdravých a obyvatelných měst budoucnosti. Pravidelně se umísťuje v čele žebříčků měst, kde se nejlépe žije, a to zejména proto, že pečuje o městskou zeleň a parky a podporuje výstavbu cykloinfrastruktury.

„V Aarhusu jsme si povídali třeba o tom, jak se jim mezi lety 2010 a 2016 podařilo zvýšit intenzitu cyklodopravy o 30 %. V Kodani nás zaujalo např. to, že 75 % lidí, co jezdí na kole, jezdí i v zimě. K tomu přispívá i fakt, že když napadne sníh, jako první se čistí cyklostezky,“ říká Michal Lehečka z AutoMatu. Pro všechny zúčastněné je taková exkurze motivací k další práci. Zkušenosti z dalších zemí a také vlastní zážitek poskytuje živnou půdu k dalšímu rozvoji českých měst.

Dalším cyklisticky přívětivým městem je hlavní město Maďarska s typickou lázeňskou kulturou. Budapešť má za sebou velmi dlouhou a bouřlivou historii, a tak budete na kole projíždět celou řadou zákoutí obklopených starobylými památkami a architektonickými skvosty.

U stanovišť městských kol Mol Bubi jsou terminály na platební karty, kde se musíte nejprve zaregistrovat. Na displeji se zobrazují pokyny k obsluze v příslušném jazyce, který si sami zvolíte. Buďte trpěliví, postup půjčení je sice jednoduchý, ale zdlouhavý!

Kromě skvostných památek si udělejte čas i na ochutnávku tradičního vína a pikantních klobásek, které najdete v pouličních stáncích i luxusních restauracích nebo v charismatických hospodách vybudovaný v polorozbořených domech na pobřeží Dunaje, takzvané ruin pubs. Dopřejte si relax ve světoznámých lázních, například lázně Király fürdő byly vybudovány během Osmanské nadvlády a dodnes jsou funkční a přístupné veřejnosti.

Dřívější palác a sídlo uherských králů, jehož historie sahá až do 13. století, komplex Budínského hradu, se rozprostírá na pravém břehu Dunaje a je z něho ohromující výhled na centrum města a monumentální budovu Parlamentu, která je se svou délkou 268 metrů a šířkou 123 metrů největší budovou v celém Maďarsku. V historické hradní čtvrti navštivte také Rybářskou baštu, postavenou v kombinaci novorománského a novogotického stylu, Matyášův chrám v neogotickém stylu nebo Maďarskou národní galerii.

Dominantou Náměstí Hrdinů je Památník Tisíciletí. Na vrcholu 36 metrů vysokého sloupu sedí archanděl Gabriel, kterého stráží sedm jezdeckých soch. Sloup doplňuje 14 soch významných osobností maďarské historie.

Z Prahy do Budapešti se dostanete s FlixBusem až několikrát denně a cesta trvá pouhých sedm hodin. Kromě Budapešti se z Prahy přímým spojem dostanete nočním autobusem také k „maďarskému moři“, jezeru Balaton, do středisek Siófok a Balatonföldvár. V oblasti Balatonu pak najdete četné cyklostezky a díky držáku na kola, kterým jsou autobusy obstarány, není problém přivézt si kolo z Prahy s sebou.

Tip: Vyrazte s FlixBusem na cyklovýlet do Slovinska

Společnost FlixBus, autobusový dopravce s největší sítí spojů v Evropě, vychází cyklistům vstříc čím dál tím více. Postupně totiž instaluje držáky na kola na vnitrostátní i mezinárodní linky.

Vydejte se na cykloprůzkum třeba do krásné přírody v okolí slovinského jezera Bled na úpatí Julských Alp. Kolem jezera vede krátká, šest kilometrů dlouhá stezka, ale terén na úpatí Julských Alp je vhodný pro silniční i horskou cyklistiku.

Až Vás kolo omrzí, slezte ze sedla a vydejte se oblast prozkoumat pěšky. Na Bledském ostrově uprostřed jezera byl v 15. století postaven kostel zasvěcený panně Marii. Na skále nad jezerem se pak tyčí Bledský hrad z počátku 11. století. Nejhezčí vyhlídku na jezero Bled nabízí Mala Osojnica a k odpolední kávě ochutnejte místní tradiční dezert – kremna rezina neboli „kremšnita“.

