Okouzlující Benátky severu. Jak si užít Stockholm za minimum peněz?

STOCKHOLM Stockholm patří mezi nejdražší evropská města a kdo se do něj plánuje vydat, měl by počítat s vyššími výdaji. Přesto se však dají nalézt zajímavé aktivity, za které není třeba utratit hromadu peněz a člověk si i tak odnese skvělý zážitek.

Stockholmské metro

Pravděpodobně každý, kdo uvažuje o návštěvě Stockholmu má na svém seznamu míst, kam by se rád podíval, tamní metro. To bylo totiž vytesáno do skály a prostřednictvím barev a dalších instalací postupně přeměno na největší galerii světa.

Jízda stockholmským metrem proto nemusí sloužit jen jako nejrychlejší prostředek pro pohyb z místa A do místa B, ale být zároveň i samotným cílem. Cena dvaceti čtyř hodinové jízdenky vyjde i s pořízením karty na 150 švédských korun (cca 370,- Kč).



Plavba lodí

Koupě celodenní jízdenky sice vyjde výrazně dráž než je tomu například v Praze, ale je možné ji využít nejen na již zmíněné metro či autobus, ale i na lodní dopravu, která má taktéž své kouzlo. S jejím využitím není třeba platit cokoli navíc, proto se vyplatí si plavbu lodí naplánovat na stejný den jako návštěvu metra. V případě ubytování blízko centra či centrálního vlakového a autobusového nádraží lze totiž jinak kamkoli dojít pěšky. Cestovat lodí se dá mezi jednotlivými ostrovy ale je možné ji využít i pro delší trasy jako okružní výletní plavbu.



Katarinahissen a Monteliusvagen

Dvě možná místa, ze kterých je možné pozorovat město jako na dlani. Na Katarinahissen se momentálně není možné dostat výtahem, i přestože k tomu název (v angličtině znám taktéž jako Katarina elevator) evokuje, přesto nabízí možný vstup po schodech. Monteliusvagen nabízí pět set metrů dlouhou cestu s výhledem na jezero Mälaren a městskou radnici. Skvělý výhled se nabízí také z mostu Skeppsholmsbron - známý pro korunu, která jej zdobí.



Ďáblova bible

Další z míst, které je možné navštívit zcela zdarma, patří Královská knihovna. Ta je pro nás Čechy zajímavá zejména pro Codex gigas neboli Ďáblova bible, kterou ze sbírek císaře Rudolfa II. roku 1648 ukořistila švédská vojska. Ďáblova bible je vystavená za sklem, listovat si v ní, je však možné v digitalizované podobě na interaktivním panelu, který se nachází hned vedle.



Zahrady městské radnice

Městská radnice představuje jednu z klíčových staveb Stockholmu a pro svou 106 metrů vysokou věž je právem považovaná za jeho stavařský symbol. V budově radnice se nachází několik sálů včetně tzv. Modrého, ve kterém se každoročně koná slavnostní udílení Nobelových cen. Pokud se však rozhodnete na místo prohlídky velkolepých sálů k slunění a obědu v přilehlé zahradě s výhledem na moře a historickou část města, rozhodně neuděláte chybu. Právě k posezení nad jídlem totiž vyzývá i návštěvní řád. Kousek od městské radnice je možné najít také stanoviště veřejné lodní dopravy.



Muzeum lodi Vasa

Ve Stockholmu naleznete řadu různých muzeí - ABBY, o severském stylu života, vikinzích či Nobelově ceně. Řada cestovatelů však doporučuje zejména jedno, do jehož návštěvy se vyplatí investovat. Řeč je o muzeu Vasa, lodi, která se potopila před téměř čtyři sta lety. Vasa měla reprezentovat královskou moc a být jednou z největších a nejlépe vyzbrojených lodí. Pro svou konstrukci a nedostatečnou balastní zátěž v podobě kamenů se však po několika desítkách minut, kdy poprvé vyrazila na svou první plavbu, potopila. Vasa byla v šedesátých letech minulého století vyzvednuta a dnes představuje jednu z největších věcí, která kdy byla konzervována. Cena vstupenky pro dospělého vyjde na 130 švédských korun (cca 322,- Kč). Studenti po předložení karty ISIC zaplatí o 20 švédských korun méně. Muzeum se nachází na ostrově Djurgården, které stojí za to navštívit i pro svou klidnou atmosféru a možnost pikniku přímo u moře.