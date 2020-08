Opomíjené skvosty: krov v Chebu vztyčovali, když byl Václav IV. ještě mladý. Teď si na něj můžete sáhnout

Cheb Chebské náměstí má podobnou atmosféru jako centrum výstavního německého města. A domy, které jej lemují, ještě k tomu skrývají nenápadný unikát: dochovalé historické krovy. Nejstarší jsou přitom ze středověku, z časů panování Lucemburků na českém trůně.

Vypadají jako stromy, jako malý les. Hlavní trámy trčí kolmo vzhůru ke hřebeni střechy. Z těchto “kmenů” vybíhají “větve”, které pomáhají krovu ustát tlak střešní krytiny. Stojíme na půdě domu s číslem popisným 506 na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. Střecha je vyhnaná do výšky, téměř jako u katedrály. Tenhle krov středověcí řemeslníci vztyčili mezi léty 1389 až 1390. Cheb prosperoval z obchodu, na českém trůně seděl král Václav IV. a do začátku zničující občanské války, které historici říkají husitská, zbývalo 30 let.



“Cheb bylo bohaté město, kupci si zde postavili velké domy a své zboží skladovali na půdách. Právě proto jsou střechy vysoké, aby majitelé získali co největší prostor,” vysvětluje průvodkyně Jitka Šindelářová.

Domov na kolech K cestě po opomíjených skvostech Česka jsme využili obytnou dodávku Carado Vlow 600 Unlimited zapůjčenou firmou Hykro. vestavba na podvozku Fiat



motor 2,3 l (130 PS)



délka vozu: 6 metrů



4 místa na jízdu



3 místa na spaní



vybavení: kuchyňka, sprcha, WC, nezávislé topení



více na https://hykro.cz/p/816597449-carado-vlow-600-unlimited



A jak se do kupeckých “velkoskladů” dostali turisté? Radnice, která spravuje většinu nemovitostí na náměstí, si objednala odborný průzkum krovů na historických budovách. Ten se mimo jiné zaměřil na stáří dřeva. Všichni v Chebu tak nějaku tušili, že krovy jsou staré, ale tvrdá fakta byla překvapivá.

“Podařilo se objevit nejméně dvanáct středověkých krovů, dvacet renesančních a barokních a více než dvacet z dalších mladších období. Mnohé z nich představují nejstarší zástupce daných typů na našem území nebo výjimečná tesařská díla z pohledu řemeslného provedení či velikosti a měřítka,” uvádí internetové stránky Historický Cheb. Náměstí je tak živou učebnicí stavitelství. Město proto připravilo prohlídkovou trasu “Pod střechami chebských domů”.

Prohlídky začínají před infocentrem a je nutné se na ně objednat předem. Během prohlídky turista absolvuje dva výstupy do půdních prostorů. Nejprve trasa vede do barokního domu č.p. 478, kde se dochovala práce vrcholně barokních tesařů, zdobené schodiště na půdě a také kladka, pomocí níž se zboží dopravovalo nahoru. Pak výprava sejde dolů na náměstí a směřuje na jeho severovýchodní stranu, kde je pět domů propojených otvory mezi půdami. Prohlídka trvá do hodiny, záleží na počtu zvídavých dotazů. Prohlídky nejsou vhodné pro malé děti.

Do Chebu jsme dorazili v neděli ráno. Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad bylo příjemně liduprázdné a poklidné, takže si návštěvník může v klidu prohlédnout výstavní patricijské domy. Fajnšmekři ocení informační cedule na významných stavbách. Navíc už některé místní podniky mají otevřeno, takže si ráno můžete dopřát kávu či snídani. Nám se osvědčil podnik Bagel Lounge Cheb se snídaňovým menu.

Cheb má bohatou historii. Pokud chcete město a jeho zajímavosti prozkoumat hlouběji, počítejte s tím, že na to rozhodně jeden den nestačí.