Opomíjené skvosty: z Potštejna stále dýchá Belle Époque. Obec skrývá okouzlující promenádu i oceňovaný pivovar

RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Někdy se z místa, kterým jste plánovali jen projet, stane překvapivý objev. Protože tam najdete něco nečekaného. Něco, co vás přinutí zaparkovat a zdržet se. Třeba pár hodin, ale také přes noc. To je náš příběh s Potštejnem.

Česko je sice velmocí, co se týče počtu dochovaných šlechtických sídel, ale otevřeným zámkem a zřícenininami hned dvou hradů se nemůže chlubit každá tuzemská obec. Když si k tomu připočtete ještě Divokou Orlici, řeku zkroucenou do sytě zelených kopců, máte unikátní kombinaci. A právě tu nabízí návštěvníkům obec Potštejn v Královéhradeckém kraji.



Potštejn měl kromě krásné přírody a památek dvojité štěstí. Protla jej železniční trať a obec se tak stala dostupnou (i dnes zde staví přímý rychlík Hradečan z Prahy do Letohradu - pozn. red.). Druhým štěstím byl Jan Urban Jarník. Evidentně osvícený muž, univerzitní profesor a znalec románských jazyků, byl zde dlouholetým předsedou zdejšího Okrašlovacího spolku. Myslel velmi moderně. V Potštejně zřídil říční lázně s čítárnou a kulečníkem, dva tenisové kurty, krytý kuželník a na okouzlující promenádě „Pod lipami“ vystavěl jubilejní pavilon.



Od roku 1887 “jeho” spolek pravidelně uveřejňoval seznam letních hostů, tedy jakési “Kdo je kdo”. A těm se snažil zprostředkovat ubytování v soukromých bytech. Řada osobností si zde do konce století vystavěla vily, například rodina spisovatelky Marie Pujmanové. Není divu, že si tohle místo oblíbili na přelomu 19. a 20. století lidé jako Tomáš Garrigue Masaryk, pedagog a filozof Gustav Adolf Lindner a hned několik historiků: Josef Kalousek, Václav V. Tomek, Antonín Rezek či Josef Emler. Prostě česká univerzitní elita. Právě odtud pramení onen duch Belle Époque, který je v obci stále přítomný.

Potštejn dnes

Ideální parkoviště, vhodné i pro obytný vůz, najdete u řeky na začátku promenády (GPS: 50.0808903N, 16.3055800E). Zpevněné stání se nachází v těsně blízkosti oploceného dětského hřiště, což potěší hlavně rodiče z vozu plného znuděných dětí. V parném létě je ideálním místem pro procházku promenáda “Pod lipami”. Cesta proti proudu řeky, ve stínu pod korunami letitých stromů, je vhodná i pro dětský kočárek. Místní se v parném počasí do Divoké Orlice chodí koupat. Voda je opravdu studená, ale perfektně osvěží - vyzkoušeno na vlastní kůži.



Krásné místo k táboření nabízí rozlehlá louka pod hradem s Kempem Western Vochtánka (GPS: 50.0758439N, 16.3123664E), kde najdete tábor s indiánskými teepee a také stany vodáků. Vozem je louka dostupná po polní cestě, která potěší milovníky Balkánu. Vypadá totiž, jako by jí někdo prohrábl “v balkánském stylu” buldozerem. Za suchého počasí je však s trochou odvahy sjízdná i s obytným autem. Z tábořiště je to do centra Potštejna dvacet minut pěšky a cesta vede kolem řeky.

Barokní zámek v centru obce cílí především na děti. Pro malé návštěvníky je připravena řada zážitkových programů. Například takový Bubákov, výprava do zámeckého sklepení za duchem loupeživého rytíře Mikuláše z Drslavic, vyděsí děti i dospělé. Naopak Pohádkov tvůrci koncipovali pro děti od jednoho roku. Nezapomeňte před vchodem do zámku zahnout doprava. Tudy se totiž dostanete do rozsáhlého zámeckého parku, který kombinuje prvky francouzské zahrady a anglického parku.

Pod zámkem stojí světle žlutá budova s velkým dvorem. Je to rušné místo, kde v hlavní cyklistické sezoně budete o víkendu jen těžko hledat “parkování” pro svůj bicykl. Důvod je jasný: místní řemeslné pivo. A pivovar Clock jej umí, neboť sbírá ocenění nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí (o pivovaru jsme psali zde).