Otevřené restaurace i kadeřnictví. Rumunsko pandemii zvládá, říká Češka

Alena Skrancová žije a pracuje v Rumunsku rok a půl. I jako cizince se jí už podařilo rezervovat termín na očkování. „Oproti Česku zde žijeme vcelku normálně, fungují restaurace i služby, roušky jsme nepřestali nosit nikdy a funguje to,“ říká.

Lidovky.cz: Jak to nyní v Rumunsku vypadá a jaká opatření zde platí?

Musím říct, že oproti některým státům to zde máme trochu uvolněnější. Restaurace jsou otevřené, samozřejmě pouze pro omezený počet lidí, můžeme chodit nakupovat, kam chceme, fungují tu služby, takže není problém zajít ke kadeřníkovi či na masáž. Děti chodí do škol a víceméně poslední dva měsíce je situace stabilní. Teď se mírně zvedají počty nakažených. Máme samozřejmě systém na to, kdyby se v některé oblasti zvedla čísla příliš, tak začnou platit jiná opatření, třeba by nešly děti do škol, ale zatím se to nestalo.

Přísná opatření platila před rokem, byla podobná těm, které máte v současnosti v Česku. Opravdu na hranicích měst stáli policisté a hlídali, aby nikdo, kdo nemusí, neopouštěl své bydliště. To ale platilo první dva měsíce, kdy nikdo nevěděl, co může od covidu čekat a lidé se báli. Pak byla nastavena jasná pravidla. Nejdůležitější byly roušky. Ty jsme nepřestali nosit nikdy. Ve všech uzavřených prostorách je musíte mít, taky ve městě – když se pohybujete mezi lidmi.



Lidovky.cz: Dodržují lidé opatření nařízená vládou?

Musím říct, že lidé opatření dodržují. Možná ze začátku si jen potřebovali na roušky zvyknout, ale nyní je akceptují bez problému a jsou, řekla abych, celkem ukáznění.

Lidovky.cz: Jakou náladu pociťujete kolem sebe? Nejsou už lidé unaveni z neustálých změn?

Tím, že zde žádné změny příliš neprobíhaly, a když tak k mírnějšímu režimu, tak myslím, že unaveni nejsou. Ano, je to složitější doba, než na jakou jsme byli zvyklí, ale v mém okolí to lidé akceptovali.

Lidovky.cz: Jak se v Rumunsku staví k vakcíně proti koronaviru a kdy by měla být v zemi dostupná?

Máme oficiální stránky, na které se může podívat každý, a zjistí tam, kolik vakcín do země už připutovalo. Například od Pfizeru bylo přivezeno 1,3 milionu dávek. Proočkovaných máme milion obyvatel, existuje na to online systém, který běží od začátku. Samozřejmě přednostně šli zdravotníci, učitelé a starší občané nad 70 let. Od 15. března se mohou očkovat všichni, my máme termín první vakcíny 20. března.

Lidovky.cz: Dokázala byste porovnat situaci v Rumunsku a v Česku?

Na rozdíl od Česka jsou tu jasně daná pravidla, která víceméně platí od začátku pandemie, tedy rok. Oproti Česku tady ale žijeme vlastně vcelku normálně, chodíme do práce, jsou otevřené restaurace a bary – opět s jasně danými pravidly a nařízeními, které ale lidé dodržují. To, co vidím v Česku, mi připadá jako chaos. Nechápu třeba, proč nemohou být otevřené obchody – všechny. Tady fungují i služby. U nás se dodržují jasně daná opatření, kolik lidí smí být na metru čtverečním, rozestupy mezi lidmi. Když bych třeba šla na manikúru, tak už dnes mají všude plexisklo a jsou vybavení na současnou situaci a na to, co si žádá. Můžeme chodit i ke kadeřníkovi. Dopad na ekonomiku tím pádem není tak hrozný. U nás se nemění nařízení každý týden, to neexistuje. Musím říct, že mám pocit, že Rumunsko se s pandemií během prvních tří měsíců loňského roku nějak sžilo, nastavilo pravidla a podle těch funguje až do teď.

Lidovky.cz: Jak prožíváte situaci vy?

Pracuji ve velké firmě a musím říct, že nařízení zde máme přísná. Musíme nosit roušky po celou pracovní dobu, aby se vedle sebe lidé nenakazili. Firma si udělala systém i na to, jak testovat a testy samozřejmě platí, ty vláda nehradí. Když se tedy někdo necítí dobře, rovnou jde na test a situace se dále řeší. Naše firma testy na covid i vyvíjí. Ale samozřejmě, když není jistota, tak se zaměstnanci dále posílají na PCR testy do nemocnice. Tímto způsobem se u nás podchytilo i mnoho bezpříznakových případů, protože jsme začali testovat i preventivně ráno při příchodu do práce. V práci to funguje pořád stejně, home office nemáme, spíše výjimečně. Omezená je pouze kantýna, lidé nemohou sedět naproti sobě a musí mít patřičné rozestupy. Tím, že teď děti chodí i do školy, tak se situace stabilizovala, a jediné, co mi chybí, je cestování. Prostě víceméně žijeme normálně.

Češi v cizině Sledujete rubriku Češi v cizině a zdá se vám, že v seriálu některé země chybí? Jsou to zrovna ty, ve kterých žijete? Ozvěte se nám. Pokud se s námi chcete podělit o svoje názory a dojmy, napište nám na adresu cesivcizine@lidovky.cz. Uveďte svoje jméno a krátce popište místo, kde žijete a důvod, proč jste do zahraničí odjeli. Jako předmět zprávy uveďte "Češi ve světě".

Lidovky.cz: Jak je na tom rumunské zdravotnictví?

Musím říct, že hlavně ze začátku se lidé báli, protože zdravotnictví tady rozhodně není na úrovni toho českého. Onemocnět a jít do nemocnice – to byl vyloženě strach. Není tu dostatek plicních ventilátorů a obecně nejsou nemocnice tak dobře vybavené jako v Česku. Ale nikdy se nestalo, že by nebyl dostatek lůžek a nemocnice byly přeplněné. Když jsem měla naplánovanou operaci kolena, chtěla jsem do Česka, ale teď to není prostě možné. Když mluvím s rodinou, nestačím se divit. Vidím, že v Česku jsou nemocnice přeplněné.

Lidovky.cz: Mohou lidé chodit na testy zdarma?

Když je podezření na covid, tak se testy neplatí. Když jdete na test jen tak, což myslím v uvozovkách, tak si ho zaplatit musíte. My ve firmě máme testování zdarma, takže to ani příliš nesleduji.