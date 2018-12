Pocukrovaný začátek prosince v rakouském středisku Stubai

Na Stubai jsme lyžovali poslední listopadový týden a zakusili jsme jak zataženo nad manšestrem, tak slunečno nad čerstvě napadnutou sněhovou dekou. V provozu je převážná část střediska a díky sněhu, která připadl, jsou podmínky na sjezdovkách velmi dobré.

Aktuálně jsou na Stubai v provozu sjezdovky až k mezistanici Fernau a kromě kotvového vleku na Fernau a sedačkové lanovky Daunjoch jsou v provozu všechny ostatní vleky a lanovky, včetně nejdražší rakouské lanovky 3S Eisgrat, která vás z centrálního parkoviště vyveze rovnou na Eisgrat a zároveň patří k nemodernějším lanovkám Alp.



Na Stubai nám dvakrát přes noc nasněžilo, takže druhý den se manšestr schovával pod vrstvou lehkého prašánku. Kdo dal první lano, mohl se svými oblouky podepsat do čerstvé bílé peřinky, kdo přišel později, měl volit raději lyže „širší pod botou“, protože sjezdovky byly spíše do „freeridova“. Po kamení či ledu ale nebylo ani památky.

Svahy Stubaie využívají před sezónou také lyžařské oddíly a zpravidla jsou tu pro ně vyhrazené části sjezdovek Daunferner a Daunenhang, tentokrát byla pro závodníky uzavřená také černá pista Daunscharte. Často v této části využíváme nepřeplněný vlek Daunscharte a jeho vedlejší povětšinou poloprázdnou červenou sjezdovku, jejíž sportovní padák je příjemně široký i na delší oblouky.

Další naší oblíbenou částí je modrá sjezdovka Fernauferner, která je od hlavního dění střediska trochu „odstrčená“, takže i tady se dá nejčastěji najít prázdný plac na kroužení oblouků dle vlastního gusta.

Stubai v kostce: Vzdálenost z Prahy 6 hod 57 min



Celodenní skipas dospělý 48 eur



Celodenní skipas mládež (15-18 let) 31,20 eur



Celodenní skipas děti (10-14 let) 24 eur



Děti do 10 let v doprovodu rodičů zdarma



Celodenní skipas senior (65 let a více) 38,40 eur



Provozní doba střediska 8:00 – 16:30



Webové stránky střediska www.stubaier-gletscher.com



V průběhu našeho pětidenního pobytu na Stubai se podmínky každý den měnily. Když byl utažený ranní manšestr, tak bylo zataženo, když svítilo sluníčko, tak se na sjezdovce jezdilo v prašanu, což bylo příjemné jen po ránu, posléze se tvořily v prudkých pasážích boule a pokládat na hrany se to dalo až na mírnějších dojezdech sjezdovek.



Velmi pěkně byl na Stubai připravený snowpark, který rolby utáhly i ráno po nočním sněžení. Skoky různých velikostí byly precizně vyšejpované a jezdci tu na nich předváděli úctyhodné polety. Z nám neznámého důvodu nebyla v provozu kotva ke snowparku, což bylo řešené vlekem za rolbou, která zezdola jezdce pravidelně vyvážela.

Letos se nově přesunuje „easy line“ ze snowparku na sjezdovku Eisjochferner do spodní části, kde si především začátečníci mohou vyzkoušet základní překážky, jako jsou nízké bedny nebo zábradlíčka.

Největší výběr jídel najdete v restauracích na Gamsgartenu i Eisgratu, přičemž ta na Eisgratu je samoobslužná, zatímco na Gamsgartenu se můžete nechat pohodlně obsloužit, jídla jsou tím ale pochopitelně o několik eur dražší. V restauracích nechybí rakouské klasiky jako vídeňský šnitzl, germknödl, gröstl nebo kaiserschmmaren a ceny jídel se pohybují od 10 do 20 eur. My nejdraději obědváme v restauraci Jochdohle (3 150 m), která je sice nejmenší, ale za to nabízí parádní výhled přímo od stolečků.

Opalovačku si na Stubai můžete dát buď na lehátkách před restaurací na Eisgratu nebo před Jochdohle, kde je sluníčko během dne nejdéle a navíc to máte jen pár metrů, abyste zkoukli um freestylerů ve snowparku.

Pravou aprés ski party si užijete mezi dolními stanicemi lanovek Gamsgarten a Eisgrat před hotelem Mutterberg. Nechybí tu kulatý deštník, jäggatee, klasické rakouské šlágry a tancovačka v přezkáčích na baru. Poslední autobusy odtud odjíždí do Neustiftu v 18:30 a 19:00, takže je času dost vytančit namožená stehna z lyžování.

Nejste-li „pařící“ typ, můžete volný večerní čas využít na ledovém kluzišti v Neustift, které je otevřené od 13 do 19 hod (ve středu jen do 18 hod) a brusle si můžete v zázemí hned vedle kluziště půjčit za 4 eura. Vstup pro děti a teenagery nad 14 let stojí 2,50 eur, dospělí pak platí 4 eura. V zázemí je možné občerstvit se čajem, dětským punčem, limonádou či svařákem.

Od 30.11. se v Milders ve stubaiském údolí každý pátek, sobotu a neděli od 16 do 22 hod odehrává „Christkindelmarkt“, tedy vánoční trhy. Nečekejte žádné náměstí zaplněné k prasknutí, ale útulné místo mezi vánočními stromky s betlémem a několika stánky s ručně vyráběnými produkty a tradičním občerstvením jako je svařák nebo punč. Ochutnat tu můžete také sýrové špetzle nebo ovoce máčené v čokoládě.

Každý rok pár dní před Mikulášem můžete v Rakousku shlédnout akci Krampuslauf, tedy průvod těch nejstrašidelnějších čertů, co si dokážete představit. V Neustift se akce konala 1.12., kdy se u nástupní stanice lanovky Elferbahn vytvořil z kovových zábran velký kruh, ve kterém čerti divoce pobíhali, řinčeli řetězy a dokonce pár „zlobivých“ diváků i potrestali metlou. Přesto se v průběhu akce našla trocha klidu, kdy bylo možné se s čerty vyfotit, ovšem to bylo jen pro odvážné povahy ? Do 5.12. se v údolí vždy v jiném městě tato akce ještě uskuteční, takže zážitek ještě stihnete.

Ubytovaní jsme byli v hotelu Berghof v Neustift, odkud jsme to měli na ledovec 15 minut. Hotel nabízí velmi prostorné pokoje a hezký wellness, kde nechybí bazén, beuaty místnost s kosmetikou a bazén.