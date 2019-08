Pohádkové Krkonoše, Lipno na pohodu. České hory přejí sportu i požitkům

Ráno se dobře nasnídat, pak vyrazit na túru nebo sednout na kolo a po aktivním dni si odpočinout ve wellness, zatímco děti si užijí animační program. I taková teď může být dovolená na českých horách.

Zvyklosti Čechů se v posledních letech mění. Zatímco na přelomu milénia si velká část lidí nedokázala představit letní dovolenou jinde než u moře, dnes znovu řada z nich vyhledává hezká místa v tuzemsku. Nebo si kromě hlavní dovolené v zahraničí naplánují ještě nějaké prodloužené víkendy u nás.



Stále častěji při tom ovšem požadují úroveň služeb, kterou znají ze zahraničí. Chtějí ubytování v hezkých hotelech nebo třeba apartmánových komplexech, kde se výborně vaří, kde se zabaví dospělí i děti, i když je venku ošklivo, a kde se dočkají rozmazlování ve wellness. A v turistických destinacích si to uvědomují. Lokality s malebnou přírodou a zároveň špičkovým servisem tak dnes najdete na všech českých horách.



V hlavní roli příroda

Tak třeba v šumavském Špičáku nedaleko Železné Rudy můžete zkusit nově zrekonstruovaný Orea Resort Horizont. Jednotícím prvkem interiéru je tu příroda. V pokojích je třeba koberec, který imituje dřevěné lamely, a místo nočního stolku zde mají masivní týkové špalky. Jídlo si vybíráte z bohatých bufetů, v baru si můžete nechat namíchat koktejly od zkušeného barmana Tomáše Zvolánka. Energii můžete dobít ve wellness centru s bazénem, whirlpoolem a saunou či na masáži. Děti si vyčerpají zbytek sil při bohatém animačním programu nebo v obří indoor herně. Tedy poté, co se vrátíte z výletu. Možností, kam vyrazit, se tu nabízí nesčetně.

Lanovkami se dostanete pohodlně na vrchol Špičáku a Pancíře. „Ze Špičáku se můžete buď na kole, nebo pěšky vydat k Čertovu a Černému jezeru,“ dává tip Jan Lauterkranz, ředitel hotelu Orea Resort Horizont. K Čertovu jezeru je to ze Špičáckého sedla 2,5 kilometru a cesta je vhodná i pro kočárky. „Krásná je také hřebenovka Pancíř–Můstek–Prenet, na kole bych doporučil výlety k jezeru Laka, do Prášil či do Srní,“ říká Lauterkranz. Cyklisté mohou využívat pro přiblížení cyklobusy, jezdí zde několik linek. Vyznavači adrenalinových sportů mohou zamířit do Bikeparku Špičák nebo třeba na slalomové káry v areálu Nad Nádražím v Železné Rudě.

Na německé straně pak musíte vylézt (nebo se vyvézt lanovkou) na Velký Javor či – chcete-li – Großer Arber, navštívit Haus zur Wildnis u Ludwigsthalu (lesní zoopark) nebo skleněný ráj Joska v Bodenmaisu v Bavorském lese.

Lipno láká na pohodu

Neméně bohaté vyžití nabízí také část Šumavy kolem Lipna. Kdo vyhledává hotelové ubytování s komplexním servisem, může vyzkoušet třeba Wellness Hotel Frymburk nebo Amenity Resort Lipno. Komfortní ubytování nabízí i apartmánové komplexy v Lipně nad Vltavou. Například v Lipno Lake Resortu má většina apartmánů i vlastní saunu, k areálu patří také hřiště a vyhřívaný bazén.

Své služby značně rozšířil i kemp Modřín, který se tak stal centrem volnočasových aktivit. „Je zde nově otevřená půjčovna šlapadel a vodních plavidel, přibyly také kurty na badminton a malé fotbalové hřiště,“ říká Vojen Smíšek z Infocentra Lipno. Den s dětmi startuje rozcvičkou, následují tvořivé dílny, pohádkové příběhy a další dobrodružství. „Animační programy jsou otevřeny pro všechny hosty Lipna, dorazit tak mohou i děti, které v kempu přímo nebydlí,“ dodává Smíšek.

Na výlet můžete vyrazit na stezku korunami stromů, která se rovněž pyšní novinkou. Přibyly zde ptačí hodiny s dřevěnými modely ptáčků žijících v okolních lesích. Po zatočení klíčkem se ručička hodin otočí na jednoho z dvanácti opeřenců na ciferníku a hodiny začnou zpívat jeho hlasem. A vyrazit sem můžete i večer. „Na každé prázdninové úterý jsou totiž naplánovány tradiční noční koncerty, při kterých je stezka otevřena do 23 hodin,“ dává tip Smíšek.

Nahoru se dostanete lanovkou, vyjet se sem dá i s koloběžkou nebo kolem. S dětmi si pak můžete vychutnat výlet na kolech po Jezerní cyklostezce vedoucí kolem Lipna. Trasa je nenáročná a zabere zhruba čtyři až pět hodin (ve Frymburku musíte přejet přívozem na druhý břeh). Kola i elektrokola je možné si zapůjčit.

Pohádkové Krkonoše

Oblíbená jsou také střediska v Krkonoších. Mezi ta tradiční patří Harrachov. Zdejší vysokohorské hřebeny otevírají okouzlující panorama severovýchodních Čech a Polska. „Kromě dominanty Harrachova, mamutího skokanského můstku, se kousek odtud nachází Mumlavský vodopád, kam se dostanete i s kočárkem,“ říká Miroslav Souček, ředitel hotelu Orea Resort Sklář.

Naplánovat se zde dá celá řada dalších pěších výletů, na kolech nebo i koloběžkách (půjčovna je u hotelu Sklář). Vyrazit tak můžete třeba k pramenu Labe, což vám z Harrachova zabere zhruba tři hodiny. Příjemnou odměnou vám potom může být posezení v místním pivovaru, které může být díky umístění přímo v areálu sklárny zajímavou podívanou.

Křižovatkou rozsáhlých turistických tras je rovněž Špindlerův mlýn. Tamější kraj nabízí nejen nejvyšší horu a nejdelší – 148 metrů vysoký – vodopád v republice, ale i netknuté kamenné útvary, kaskády či rašeliniště.

Kdo vyhledává nevšední ubytování, může se zde od začátku srpna ubytovat v hotelu Horal, kde právě končí rozsáhlá rekonstrukce. Nový design interiérů vytvořila přední česká návrhářka Barbora Škorpilová. Zrekonstruované wellness centrum ale bude v provozu až od prosince.

Vyhlášenou destinací je i Dolní Morava v Jeseníkách s moderním wellness hotelem Vista. Tady najdete nejen řadu tras pro turistiku a cykloturistiku, ale také naučnou stezku, traily, bobovou dráhu, stezku v korunách stromů, adrenalinové parky či dětský zážitkový park.