NOMÁDI: Portugalsko vytáhlo proti kempování na divoko. Hrozí tvrdé pokuty

Krásné pláže, skvělé počasí a zajímavé památky. A teď i nová pravidla pro kempování na divoko. Portugalsku, oblíbené destinaci turistů v obytných vozech, došla trpělivost s návštěvníky, kteří nedodržují pravidla.

„Portugalsko je pro cestování a život v obytném autě snad nejlepší z celé Evropy,” myslí si Eliška Valtrová, která v zemi tráví zimní měsíce. O 8. ledna 2021 tam však platí nová pravidla, která mimo jiné stanoví přísné postihy za přespávání v autech mimo povolená místa. Na změnu portugalského silničního zákona upozornila česká Asociace kempování a karavaningu.



„Obyvatelé a samosprávy v Portugalsku si s masivním nárůstem (nejen) zimních kempařů dlouhodobě stěžují na obsazená parkoviště, zvýšenou kriminalitu, rušení nočního klidu, přebytek odpadků a zbytků jídla na veřejných prostranstvích, nelegální a nebezpečné rozdělávání ohně, vypouštění odpadní vody do přírody, a především – lidské výkaly,” uvádí Asociace kempování a karavaningu (více čtěte zde: https://akkcr.cz).

Přehledně: co se mění v Portugalsku 1) Přenocování v obytných a jim podobných automobilech a noční parkování je zakázáno všude mimo místa, kde je to výslovně povoleno (tj. autokempy, oficiální stání pro karavany, nebo k tomu určená a označená parkoviště).

2) Za obytné automobily se považují všechny takové, které z výroby nabízí obytný prostor, nebo jsou k tomuto účelu upraveny, nebo takto mohou být využity. 3) Přenocováním se rozumí parkování výše uvedeného typu vozu s posádkou uvnitř mezi 21:00 a 7:00 hod. 4) Za porušení tohoto nařízení může být udělena pokuta od 60 do 300 EUR, v případě, že se jedná o chráněnou oblast, od 120 do 600 EUR. Zdroj: Asociace kempování a karavaningu

“Zatím nový zákon jako problém úplně nevypadá. Pláže jsou obsypané dodávkami z celé Evropy a nikomu to evidentně nevadí,” popisuje pro Lidovky.cz Eliška Valtrová, která v zemi u Atlantiku chodí surfovat. “Jestli to skutečně platí od 8. ledna, tak jsem nějakou dramatickou změnu zatím nezaznamenala,” dodává Valtrová (o jejím cestování jsme psali ZDE).

Portugalsko je oblíbenou zimní destinací pro nezávislé cestovatele. A to kvůli klimatu a přírodním krásám. Zemi procestoval s rodinou grafik Vítězslav Válka, který část roku tráví v obytné dodávce.

„I v Portugalsku jsou místa, kde je parkování zdarma a legální. Je tam výlevka, je tam cedule vyhrazeného stání pro obytky. Ale je jich samozřejmě zoufale málo oproti jiným zemím. Což v kontrastu s tím, jak je Portugalsko turisticky atraktivní je samozřejmě časovaná bomba, která právě exploduje,” popisuje Válka (o jeho cestování jsme psali ZDE). Podle něj se podobná omezení čím dál častěji i v druhé zemi Iberského poloostrova.

„Ve Španělsku přibývají cedule se zákazem parkování v nočních hodinách. Nebo kovové vjezdové rámy parkovišť s výškou do dvou metrů. Nebo zákazy parkování na dobu delší než 2 až 4 dny. To je běžné a funguje to. Obytky to vyžene na cestu a tím pádem i k výlevce pro chemická WC. Ve Francii už toto rozšířené je,” vysvětluje Válka, který s přáteli připravuje nový web o nejlepších kempovacích místech v Evropě (více čtětě ZDE).

Podle něj je plošný zákaz nešťastný. „Hlavně proto, že díky tomu nelze přespat ani jednu noc, i když je řidič pouze unavený. Nemůžete přespat, ani když respektujete pravidla a nikoho neobtěžujete,” míní cestovatel.



Proti zákonu se u karavaningových spolků i mezi karavanisty samotnými zvedla vlna odporu. Vznikají i petice za jeho zrušení. “Lze očekávat podobný postup i v ostatních evropských zemích a regionech, kde počet návštěvníků v obytných vozech přerůstá únosnou míru,” myslí si šéf asociace Jan Bordovský.

O lehkém pnutí mezi vyznavači vanlife a místními svědčí nálepky odsuzující kempování na divoko (anglický termín je wild camping - pozn. red.)