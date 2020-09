NOMÁDI: Posádce nabízí jen špínu, pot a nevyspání. Na palubě Balai, dělníka dálkových závodů

Vítěze slavných pouštních rallye zná kdekdo. Posádky sběrných kamionů, které těm slavným kryjí záda, ale přijíždějí do cíle jako poslední, často za tmy a bez nároku na ovace. Přitom bez nich by se nedalo závodit.

Cesta dlážděná kočičími hlavami připomíná trajektorii startující rakety. Míří prudce nahoru. Řidič za volantem letité Tatry 815 před skokanským můstkem do nebe zastaví. Ozve se cvakání a na palubní desce se rozsvítí zelené ikonky uzávěrek diferenciálů. Pak šofér rychle laboruje se sestavou kohoutů po své pravici, která vzdálené připomíná změť ventilů a trubek na zaplavování balastních nádrží na ponorce. V tomhle případě je to však centrální regulace tlaku vzduchu v pneumatikách.



Tatra 815 6x6 BALAI Motor: Tatra, 8V, 12 6670 cm3, vzduchem chlazený 1x turbo + mezichladič plnícího vzduchu Převodovka: Tatra 14 TS 160 – 14 stupňů

Podvozek: páteřový rám s centrální nosnou rourou a výkyvnými polonápravami Tatra

2 teleskopické tlumiče na každé nápravě Odpružení vpředu: zkrutné tyče

Odpružení vzadu: vzduchové vlnovce (po dvou na polonápravu)

Zvláštní výbava: naviják, zvedací zařízením, najížděcí rampy, elektrocentrála



Pneumatiky: 14.00 R20 Michelin XZL



Maximální rychlost: 120 km/h



Tomáš Tomeček, přední tuzemský závodník na rallye nákladních aut, který se proslavil sólojízdami na Africa Eco Race, přidá plyn a náklaďák se začne sunout vzhůru. Bez zaváhání, bez zaškobrtnutí tatrovka leze do nebe. Na hoře Tomeček stroj otočí a dopřeje posádce další dávku adrenalinu, sjezd šedesátipětiprocentního svahu, kdy cestující na předních sedadlech mají pocit, že náklaďák už nejede, ale padá. Dole následuje mohutné zhoupnutí, které posádku vykopne se sedadel a zatlačí do bezpečnostních pásů, série zatáček a najednou tatra upaluje slušnou rychlostí do míst, kam by měla podle všech pravidel mířit krokem: na část zkušebního polygonu, kde se jezdci snaží vytřást z aut poslední šrouby. Kabina se rozdrnčí, rozvibruje. Cestující svírají madla ještě pevněji, ale rychlost neklesá. “Takhle to vypadá na závodech tři týdny v kuse,” popisuje Tomeček v oranžovo-černém tričku a vytáčí motor. Vítejte na palubě Tatra 815 6x6 BALAI, která slouží jako terénní odtahovka na závodech.



Francouzi tímto libozvučný slovem - balai - označují koště. Ale v hantýrce dálkových závodů v divočině je to označení pro sběrný náklaďák, který na konci závodního pelotonu sbírá ty méně šťastné závodníky a jejich stroje. Proto má stroj hasičskou sedmimístnou kabinu, kam je možné ke posádce naložit i ztroskotané jezdce a na korbu jejich vozidlo. Posádky Balai jsou nenápadnými dělníky každého závodu, kteří pomáhají všem ostatním, ale přitom jsou odkázáni sami na sebe, svoje schopnosti. Nevděčná černá práce s vozidlem poslední záchrany.

„S Balai nikdy nejedete nadoraz, ale stejně se občas nevyhnete kopání a vyprošťování. Zrádné jsou přejezdy dun, kdy se občas stane, že dlouhý náklaďák zůstane viset na břiše,” popisuje Tomeček s tím, že občas i vyprošťovací vozidlo pospíchá. Zvlášť, když závodník v nesnázích signalizuje, že má vážné potíže. “Jednou nám z dispečinku přišlo snad dvacet upozornění od jezdce, který nemohl pokračovat, že nemá vodu. Dispečink nás popoháněl. Tak jsme se tam hnali, přijeli jsme v deset večer, přiběhli jsme k němu s vodou a on říká. ‘To je v pohodě, já mám dost vody. Já jsem to vysílal proto, že jsem se tady bál!”



Tomeček provozuje flotilu tří sběrných kamionů, které si od něj pořadatelé závodů pronajímají i s posádkami. Pomáhá to k financování jeho závodního týmu Tatra Tom Racing

Auto vykope ten, kdo s ním zapadl

Je těžké se dostat do posádky sběrného kamionu? “Není, ale počítejte s tím, že je to řehole. Musíte umět dobře anglicky, nebo francouzsky, musíte znát základy navigace a nesmíte se bát špinavé práce. Je dobré se připravit na to, že ‘baléčko’ jede prakticky nonstop, moc se nevyspíte a po třech dnech už strašně smrdíte. K téhle práci patří i to, že čelíte přívalu požadavků od pořadatelů a závodníků,” popisuje Tomeček.

Tomáš Tomeček Absolvent gymnázia v Olomouci. Absolvent VUT Brno - fakulta strojní, obor konstrukce automobilů. 1993 - 1998 zaměstnanec v soutěžním oddělení Tatra Marathon Team ve společnosti Tatra a.s. V současnosti se specializuje se na dálkové terénní soutěže pod hlavičkou Tatra Tom Racing (VÍCE ZDE: http://www.tomastomecek.cz/ ). V “civilu” jezdí vozem Land Rover Defender 110.



Podle něj kamiony Balai nabízí své posádce opravdu nevšední zážitek. Projedou celou trať závodu, často se krajinou pohybují v noci s pocitem, že jsou odkázáni sami na sebe. Když zapadne vyprošťovací kamion, vše záleží na umu jeho posádky. “Vykope jej ten, kdo s ním zapadl,” říká Tomeček.



Tomeček, který má technické vzdělání, je příznivcem co nejjednodušších technických řešení. Bílé “baléčko” tam má pod kapotou tatrovácký sériový osmiválec, bez elektroniky, což je podle něj ideální.

Čínské nápisy na ukazatelích směru

Kopřivnické náklaďáky se na drsných soutěžích dokázaly prosadit. S obchodním úspěchem českých firem je to v Africe méně slavné. Na kontinentu sílí čínský vliv, což Tomeček může posoudit, protože tam závodí už od poloviny 90. let minulého století.

„Čína si Afriku kupuje. I tím, že tam staví silnice, že tam investuje. Součástí takových kontraktů je, že si Afričané zřejmě pustí na trh čínská auta. Nejsou tak kvalitní, jako naše tatry, ale čínská ekonomická diplomacie slaví úspěch. Ekonomický vliv Číny je tam obrovský,” říká Tomeček a jako příklad uvádí novou silnici z Mauretánie, která vede na sever do Maroka a končí v přístavu Tanger. Před přístavním městem jsou na silničních ukazatelích čínské nápisy (o pronikání Číny do Afriky čtěte zde).

Devízou tatrovácké koncepce s centrální nosnou rourou je schopnost “žehlit” těžký terén a šetřit tak i tělesnou schránku řidiče (o historii a vlastnostech centrální nosné roury čtěte zde). „Jenže šofér v Africe nikoho nezajímá. Když mu odejdou záda, tak je tam stovka dalších ve frontě na práci. Je to kapitalismus devatenáctého století,” míní Tomeček. Podle něj spočítá obecný problém českého průmyslu v Africe v tom, že tam české firmy neumí zajistit servis a navíc jsou pro Afričany stroje Made in Czech republic drahé (o českých značkách v Africe čtěte zde).

Afrika se podle českého závodníka rychle mění. „Mají tah na branku, váží si toho, co mi už považujeme za samozřejmé. Umí se hýbat, dokáží přežít tam, kde bychom to my Evropané nezvládli,” popisuje mladé Afričany Tomeček.