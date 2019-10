Poznávejte přírodní i kulturní krásy severního Německa na kole

Poznávejte nová místa na kole – cykloturistika prospívá našemu zdraví, šetří životní prostředí a v neposlední řadě je to velmi zábavná forma cestování, kdy jste navíc v podstatě časově nezávislí.

Sousední Německo je protkáno stovkami kilometrů různorodých cyklistických stezek, které vám dají poznat nejznámější německé metropole, ale provedou vás i po romantických cestičkách v malebných přírodních zákoutích. V Německu si tu svou cyklotrasu najde opravdu každý.



Bezmála 1000 kilometrů po německém pobřeží

Cyklistická trasa podél Severního moře protíná osm států – Dánsko, Švédsko, Norsko, Skotsko, Anglii, Belgii, Nizozemsko a bezmála 1000 kilometrů vede také přes Německo. S celkovou délkou 6000 kilometrů se jedná o nejdelší značenou cyklostezku na světě, a díky tomu byla zapsána do Guinessovy knihy rekordů. Na 921 kilometrů dlouhé trase bude vaším neustálým společníkem Severní moře, jeho nádherná krajina a spousta čerstvého a osvěžujícího mořského vzduchu.

Své putování začněte v nizozemském Nieuweschans, odkud trasa vede podél pozoruhodných slaných mokřadů pobřeží Severního moře – oblasti zvané jako Waddenské moře nebo Waddenzee. Slaná voda mísící se se sladkou představuje domov pro rozmanitou faunu i flóru a zároveň nabízí množství potravy, a tak se asi 500 kilometrů bažinaté plochy stává důležitým cílem vodních stěhovavých ptáků. Trasa pokračuje do zálivu Jadebusen a dále do přístavního městečka Bremerhaven.



Zastavte se v Klimahaus, kde na vlastní kůži pocítíte jak osvěžující chlad švýcarské horské pastviny a mrazivou zimu Antarktidy, tak i teplé klima Středozemního moře. Dalším zajímavým cílem je muzejní loď Wilhelm Bauer a muzeum Deutsches Auswandererhaus věnující se německému vystěhovalectví do Ameriky v 18. – 20. století.

V hanzovním městě Hamburk, dalším bodem na vaší trase, nesmí na pořadu dne chybět prohlídka přístavu s množstvím obřích jeřábů kontrastujících s historickými i luxusními loděmi. Stejně tak navštivte čtvrť Speicherstadt. Největší světový skladový komplex vystavěný v novogotickém cihlovém stylu na tisíci dubových pilotách v letech 1885 až 1927 protínají úzké uličky, mosty a kanály.

Podél Labe pokračuje cyklotrasa přes Šlesvicko-Holštýnsko, které obklopují mělčinové oblasti označované termínem Wattenmeer. Při odlivu se tu obnažují rozsáhlé oblasti písčin či bahna. Prohlédněte si průmyslové město Brunsbüttel, přímořské lázeňské středisko St. Peter Ording s budovami na chůdách a dlouhou písečnou pláží a 40 metrů vysoký maják Westerheversand z roku 1908.



Poslední zastávkou je malé a poklidné přístavní město Husum, rodiště významného spisovatele Theodora Storma. Na náměstí Husumu se tyčí jedna pamětihodnost vedle druhé – stará radnice, mariánský kostel, bronzová socha zvaná „Tine“, původní Panská sněmovna a rodný dům Theodora Storma. V parku na okraji centra najdete husumský zámek. Posilnit se můžete v restaurační lodi Nordertor, jedné z nejstarších plovoucích restaurací v Německu. Německá část trasy pak končí v dánském Rudbøl.

Kompletní ochutnávka Rujány

Na 926 km2 největšího německého ostrova Rujána najdete vše, co pro perfektní dovolenou potřebujete – jemné písečné pláže Baltského moře, nedotčenou přírodu, ospalé rybářské vesnice, ale i přímořská letoviska s luxusními hotely.

Kromě rekreantů rozmanitá příroda Rujány láká také cykloturisty. O kopec zde takřka nezakopnete, odpočinek si můžete dopřávat na všudypřítomných kouzelných plážích, kde se zároveň posilníte místními rybími specialitami. Ochutnejte zejména rybí burger, který nemá chybu! Avšak pozor, Rujána nepatří zrovna k nejlevnějším destinacím.

Okružní cyklotrasa nechá poznat to nejlepší z ostrova. Startuje v hanzovním městečku Stralsund, jehož historické centrum s řadou dochovaných cihlových gotických staveb je zapsáno na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Přes most pokračuje na borovicemi pokrytý ostrůvek Ummanz a dále po pobřeží a s využitím přívozu na severovýchod k strmým křídovým útesům mysu Arkona.

Vyšší z dvojice zde stojících majáků měří 35 metrů a vedle funkce turistické vyhlídky dodnes slouží jako fungující maják. Nižší, 20metrový maják, je druhým nejstarším německým na Baltu. V blízkosti najdete bývalé vojenské bunkry, slovanské hradiště Jaromarsburg a malebnou rybářskou vesničku Vitt, často označovanou jako „nejromantičtější místo na Rujáně“.



Odtud se vydejte směrem k národnímu parku Jasmund, nejmenšímu německému NP, který byl založen v roce 1990 ještě před sjednocením Německa. 700 let starý bukový les, domov mnoha vzácných rostlin a živočichů, je ponechán přirozenému vývoji naprosto bez zásahu člověka a zachovává tak původní krajinu baltského lesa. V roce 2011 byl zapsán na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Celý park je protkán sítí pěších i cyklo stezek a jeho návštěva je unikátním zážitkem, který vám ještě dlouho zůstane v paměti. Park kopírují příkré křídové útesy, vypínající se do výšky až 118 metrů nad mořem, známé jako Königsstuhl (Králova židle).

Přes Prora Solitaire – obrovský bývalý hotelový komplex, který dal kdysi postavit Hitler a dnes je přestavován na luxusní hotel s apartmány a lázněmi, pokračujte na jihovýchod Rujány vstříc populárním letoviskům Ostseebad Binz, Sellin a Göhren.

Nejstarším přímořským letoviskem na ostrově a také předposledním bodem vašeho cykloputování, předtím než se vrátíte zpět do Stralsund, je Putbus. Krásný palác v neoklasicistním slohu obklopuje malebný přírodní park, který tak láká k zastávce a odpočinku. V Putbus si můžete dopřát jízdu historickým parním vláčkem Rasender Roland, který na ostrově jezdí už od roku 1895. Úzkokolejná železnice na trase dlouhé 24 kilometrů spojuje města Putbus, Binz, Sellin, Baabe a Göhren.

Z Drážďan Podél Labe až k pobřeží Severního moře

Druhá nejdelší řeka v Německu Labe je číslem jedna pro cyklistické výlety. Vydejte se na Labskou cyklostezku dlouhou 840 km, která startuje v Bad Schandau a končí v Cuxhavenu. Většinu času pojedete po vyhrazených asfaltových stezkách, převážně neustále podél toku Labe. Naskytnou se vám pohledy na pískovcové útvary, četné vinice, říční lesy, písčité vřesoviště a bažiny. Projedete významnými metropolemi, jako jsou Drážďany a Hamburk.

Vaše putování startuje na území národního parku Saské Švýcarsko, kde se vám otevře jedinečný svět rozeklaných skal a nabídne přírodní památky staré stovky milionů let. Odtud zamiřte směrem na Drážďany.

Uvítá vás zámek Pillnitz. Budova zámku je vystavena v architektonickém stylu, který se nazývá chinoiserie a napodobuje čínské exteriéry a interiéry. Součástí komplexu je nádherný přírodní park. Vrcholným dílem barokního stavitelství a světově proslulou architekturou je pak drážďanský Zwinger. Navštivte také kostel Panny Marie, jenž povstal z válečných ruin, a jedno z nejkrásnějších hudebních divadel světa Semperovu operu. Z parku Brühlovy terasy neboli „balkonu Evropy“, se naskytne vám velkolepý výhled na Labe a protilehlou čtvrť Neustadt, která je lemována reprezentativními stavbami, jako jsou Akademie umění a Albertinum.

Opusťte Drážďany a zamiřte na Míšeň. Už od města Pirna až sem budete projíždět půvabnou krajinou, kterou po staletí utvářela vinařská tradice – svahy s vinnou révou i nádherná historická architektura společně utvářejí harmonický celek. Zastavte v některé z mnoha malebných vináren a ochutnejte místní bohatství.

Míšeň celosvětově proslula svým porcelánem. Po staletí se sem dovážel za draho z Číny, ale začátkem 18. století vědci rozluštili tajemství jeho výroby, a tak dali vzniknout Míšeňské státní manufaktuře na výrobu porcelánu. Tradice výroby porcelánu však vtiskla tvář celému městu – pozdně gotický zámek Albrechtsburg býval dříve sídlem manufaktury, ve věži gotického kostela Frauenkirche svými tóny okouzluje porcelánová zvonkohra bezmála již sto let a v kostele sv. Mikuláše zase najdete největší figury, které kdy byly z míšeňského porcelánu zhotoveny.

Trasa vede dál na sever fascinujícími městy, jako je Torgau s hradním kostelem, Wittenberg, kde Martin Luther v kostele Všech svatých položil základy německé reformace, a Dessau. Tady najdete zahradní království Dessau-Wörlitz z 18. století a také tradici Bauhausu, kterou reprezentují budovy „Masters ‚Houses“ nebo Dessau – Törten.

Magdeburg to v průběhu historie dlouhé 1200 let neměl vždy lehké. Přestože válečné boje a ničení zde byly na denním pořádku, město nikdy neztratilo víru v budoucnost a vždy se dokázalo obrodit. Symbolem města je Magdeburská katedrála, která se stala tichým svědkem významných událostí a církevních dějin. Milovníky kultury také jistě potěší Muzeum umění v klášteře Panny Marie, které nabízí nejdůležitější výstavu současného umění v Sasku-Anhaltsku. Najdete tu také knihovnu z roku 1638. Přibližně 22 500 svazků je zařazeno do 14 tematických oblastí, přičemž dominantní jsou teologie a filologie.